Грузинський дідусь, який тисне руку керівникам України

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Давид Ванішвілі часто спілкується з відомими топ-політиками світу

Петро Порошенко під час візиту до Грузії відвідав лінію розмежування з невизнаною Південною Осетією. Там він провів "ритуал", який вже стає традиційним для вищого керівництва України.

Українські високопосадовці - президент, спікер парламенту, керівник МЗС - почергово протягом кількох місяців відвідали село Хурвалетті, що за 80 кілометрів від Тбілісі.

2011 року, вже після війни серпня 2008-го, це село під наглядом російських військових поділили. Грузинська територія опинилась під фактичним контролем Росії.

Частина громадян Грузії тепер мешкає за колючим дротом.

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Паркан розділив не тільки вулиці, а і подвір'я.

Найпоказовіша - історія 83-літнього Давида Ванішвілі. Він живе за колючим дротом від Грузії. Лінія розмежування пройшла якраз посеред його господарства.

Іноді він перелазить через дріт, щоб отримати грузинську пенсію. За це його затримують російські прикордонники і штрафують.

Він не згоден з поділом села і постійно порушує встановлені правила перетину лінії розмежування.

Копирайт изображения facebook.com/andriy.parubiy Image caption Давид Ванішвілі та спікер Верховної Ради Андрій Парубій

На останніх виборах у Грузії Давид Ванішвілі перетнув лінію, щоб проголосувати.

Його затримали прикордонники та відвезли до Цхінвалі у в'язницю. Його змусили заплатити 2 тисячі російських рублів штрафу.

Також частина мешканців села мають проблеми з відвідуванням цвинтаря, який опинився з одного боку лінії розмежування.

Копирайт изображения @PavloKlimkin Image caption Давид Ванішвілі та міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Історія цієї людини стала настільки популярною, що тепер багато політиків приїздять до села Хурвалетті поспілкуватися з паном Ванішвілі.

Вони роблять з ним фотографію рукостискання, що вже стало класичним "ритуалом" українських політиків.

У квітні 2017-го під час візиту до Грузії з Давидом Ванішвілі спілкувався керівник МЗС Павло Клімкін. Наприкінці травня так само вчинив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Давид Ванішвілі народився в 1934 році

Також до Давида Ванішвілі у січні 2017 року приїздив і відомий американський сенатор, впливовий республіканець Джон Маккейн.