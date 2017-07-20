Учені назвали фактори ризику для виникнення слабоумства

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Одного з трьох випадків деменції можна було б уникнути, якщо би більше людей дбали про здоров'я свого мозку, йдеться у міжнародному дослідженні, опублікованому у журналі Lancet.

Науковці виділяють девять ключових факторів ризику, з-поміж яких недостатній рівень освіченості, втрата волосся, паління та фізична пасивність.

Дослідження представили на міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера у Лондоні.

Усього до 2050 року 131 мільйон людей у світі житимуть з деменцією.

На даний момент кількість таких хворих оцінюють у 47 млн людей.

"Попри те, що деменцію діагностують у літньому віці, зміни у мозку зазвичай починаються набагато раніше", - каже професор Джил Лівінгстон з Університетського коледжу Лондона.

"Дії зараз значно покращать життя людей з деменцією та їхніх родичів, а також змінять майбутнє суспільства", - каже науковець.

У дослідженні, яке об'єднало 24 роботи міжнародних експертів, вказано, що спосіб життя відіграє величезну роль для ризику виникнення деменції.

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Як фактори, які можна змінити, впливають на ризик виникнення деменції:

втрата слуху в середньому віці - 9%

відсутність середньої освіти - 8%

паління - 5%

депресія - 4%

відсутність фізичної активності - 3%

соціальна ізоляція - 2%

високий артеріальний тиск - 2%

ожиріння - 1%

діабет другого типу - 1%

Фактори, на які, як вважають вчені, можна впливати, становлять 35% ризику появи хвороби. Інші 65% ризику виникнення деменції людина контролювати не може.

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У дослідженні науковці розглянули переваги "когнітивного резерву", що означає зміцнення зв'язків мозку, щоб він міг продовжувати функціонувати у літньому віці.

Найбільшим фактором ризику є незакінчена середня освіта. Автори дослідження переконані, що люди, які продовжують вчитися впродовж життя, можуть створювати додаткові резерви мозку.

Інший важливий фактор ризику - це втрата слуху у середньому віці, стверджують дослідники. Це може позбавити людину можливості пізнавати довколишній світ та спричинити ізоляцію і депресію, яка також є серед факторів, що можуть призвести до деменції.

Ще один важливий пункт дослідження полягає в тому, що усе, що є корисним для серця, корисно і для мозку.

Не палити, робити фізичні вправи, підтримувати нормальну для здоров'я вагу, лікувати високий тиск і діабет - усі ці дії можуть зменшити ризик слабоумства, а також серцево-судинних захворювань і раку.

Дослідники підкреслили, що не мають достатньо інформації щодо дієти та алкоголю, але переконані, що це також важливо.