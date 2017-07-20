Лукашенко у Києві: на танку чи на тракторі?

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Однією з ключових тем переговорів президентів Білорусі та України у Києві стане врегулювання конфлікту на Донбасі.

Київ, на думку експертів, також домагатиметься від білоруського лідера Олександра Лукашенка запевнень у тому, що російсько-білоруські військові навчання, що мають пройти у вересні біля українського кордону, не становитимуть загрози для України.

У той же час, аналітики відзначають, що оскільки у Києві президенти матимуть зустріч віч-на-віч, головні домовленостей можуть досягнути саме там. Але навряд чи їх оприлюднять.

Візит у роковини загибелі Шеремета

Ще до переговорів двох лідерів у соціальних мережах блогери та політики обурювалися тим, що Олександр Лукашенко приїздить до Києва 20 липня - у день, коли виповнюється рік з дня вбивства Павла Шеремета - журналіста, який емігрував з Білорусі і якого білоруська влада у 2010 році позбавила білоруського громадянства.

"Впевнений, що це не зумисне - просто забули про цю дату і навіть не зіставили в голові, як виглядатимуть поряд сюжети і кадри усміхнених Порошенка і Лукашенка і чорні портрети Павла Шеремета, з питанням "Хто вбив Пашу?", - написав депутат парламенту Мустафа Найєм у Facebook.

Навіть не зіставили в голові, як виглядатимуть поряд сюжети і кадри усміхнених Порошенка і Лукашенка і чорні портрети Павла Шеремета Мустафа Найєм, депутат ВРУ

Блогери висловлювали надію, що радники Олександра Лукашенка підкажуть, аби він поклав квіти на місце вбивства журналіста. Інші ж наголошували, що масштабні плановані російські навчання спонукали не обирати дату, а якомога швидше зустрітися із білоруським лідером.

"Поспіх пов'язаний із навчаннями "Запад-2017". Хоча день візиту міг бути й іншим, згоден", - зазначив у Facebook політичний експерт Тарас Березовець.

Масштабний "Запад-2017"

Російсько-білоруські навчання "Запад-2017" заплановані на середину вересня у західних регіонах Росії та у Білорусі. До них буде залучено близько 13 тисяч військових двох країн та майже 700 одиниць техніки.

Секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов називав їх "небезпечними" як для України, так і східних рубежів НАТО.

"Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, а й іншим державам Центральної і Східної Європи, а також може означати остаточну втрату незалежності країнами, які перебувають у кремлівській орбіті", - заявляв Олександр Турчинов.

Посилаючись на оцінки військових фахівців, секретар РНБО відзначав: "кінцева мета цих навчань - перевірка готовності російських військ проводити операції: від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їхню стратегічну підготовку".

"Є серйозні підстави вважати, що після активної фази навчань російський військовий контингент може залишитися в республіці Білорусь", - попереджав Олександр Турчинов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року Росія провела масштабні навчання "Кавказ-2016" у своїх південних регіонах та в Криму

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, анонсуючи навчання, визнавав, що це - відповідь на "посилення активності НАТО".

"При розробці задуму і сценарію навчань буде врахована ситуація, пов'язана з посиленням активності НАТО поблизу кордонів Союзної держави", - заявляв російський міністр.

У той же час, Олександр Лукашенко два тижні тому називав військові навчання "важливим кроком у зміцненні національної безпеки Білорусі".

"Навіщо ви пишете, що Росія окупує Білорусь? Цього ніколи не буде. [...] Навіть якщо сюди введуть тисячу танків - це неможливо", - запевняв білоруський лідер.

Міноборони Білорусі повідомляло, що на навчання будуть запрошені спостерігачі із міжнародних структур, зокрема, НАТО, а також країн-сусідів - України, Польщі, Литви та Латвії.

Подібні навчання проходили у 2013 та 2009 роках.

Політична "акробатика"?

Це постійні маневри. І це означає, що рішення, які будуть оголошені публічно, будуть парасолькою для непублічних домовленостей Євген Магда, політичний експерт

Візит Олександра Лукашенка до Києва відбувається на тлі його останніх заяв про необхідність перегляду зовнішньої політики Білорусі.

Тиждень тому на зустрічі із білоруськими дипломатами він сказав, що основою нової зовнішньої політики має стати багатовекторність.

"Замість того, щоб сваритися і втягуватися у конфлікти, ми повинні дружити з усіма. Це дуже важливо, щоб рівною мірою розвивати співпрацю зі Сходом і Заходом, не вибираючи між ними", - заявляв він.

"Сучасний етап розвитку білоруської держави вимагає від нас нової зовнішньої та економічної політики. Я думаю, настав час для того, щоб наш голос був почутий на міжнародній арені, щоб ми могли активно просувати і захищати свої національні інтереси. Це потрібно робити не заради амбіцій, а задля зміцнення нашої суверенної і незалежної держави, як політично, так і економічно", - запевняв білоруський президент.

"Олександр Лукашенко за своєю природою - політичний "акробат" і він змушений маневрувати між Україною і Росією, Росією та ЄС, Росією і Китаєм. Це постійні маневри. І це означає, що рішення, які будуть оголошені у Києві публічно, будуть парасолькою для непублічних домовленостей", - сказав ВВС Україна політичний експерт Євген Магда.

За його словами, це, зокрема, може стосуватися співпраці в оборонній сфері.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Лукашенко зустрічався з Петром Порошенком в Україні у квітні 2017, під час відзначення роковин аварії на ЧАЕС

Директор компанії Berta Communication Тарас Березовець вважає, що Олександр Лукашенко намагатиметься шукати поглиблення контактів як з Україною, так і країнами ЄС.

"Залежність його від Росії зростає. Ми не можемо виключати, що Кремль розробляє гібридний сценарій усунення Олександра Лукашенка з посади і появи більш залежного від Москви президента. Або ж може йтися про підписання нового Союзного договору із ще більшою залежністю Мінська від Кремля", - сказав Тарас Березовець у коментарі ВВС Україна.

Експерти нагадують, що відносини між Росією і Білоруссю почали погіршуватися у 2016 році через суперечку про ціни на газ і мита на постачання нафти з Росії.

Внаслідок цих суперечок Олександр Лукашенко відмовився від участі у самітах Євразійського економічного союзу і Організації договору колективної безпек у Москві наприкінці 2016 року.

Білоруський лідер шукає підтримки скрізь, у тому числі в Україні Тарас Березовець, політичний експерт

У лютому 2017-го в Білорусі почав діяти п'ятиденний безвізовий режим для громадян 80 держав, в тому числі для США і країн ЄС. Це обурило Росію, вона у відповідь вирішила встановити на кордоні з Білоруссю прикордонну зону. Проте це рішення розкритикував Олександр Лукашенко.

"Тому білоруський лідер шукає підтримки скрізь, у тому числі в Україні. Він змушений грати у небезпечну гру - з одного боку, підтримувати тісні стосунки з Росією, демонстративно депортуючи із Білорусі людей, яких шукає ФСБ Росії. З іншого боку, підтримувати відносини з Україною, постачати пальне для української армії і працювати над спільними проектами в оборонній галузі", - сказав Тарас Березовець у коментарі ВВС Україна.

Більше економіки

Прес-служба білоруського президента повідомила, що основна увага на переговорах буде зосереджена на економічній співпраці - у галузях торгівлі, інвестицій, промислової кооперації, нафтохімічному комплексі, енергетиці тощо. Окрім того, ітиметься про прикордонне співробітництво.

Як зазначає політичний експерт Євген Магда, Олександр Лукашенко, швидше за все, знову повторить свій крилатий вислів про те, що "Білорусь може приїхати тільки на тракторі, але ніколи - на танку", доводячи, що для його країни на першому місці завжди будуть питання економіки і добробуту людей.

Напередодні переговорів президентів на засіданні міжурядової україно-білоруської комісії з питань економічної співпраці було проголошено мету - за два роки збільшити товарообіг між двома країнами до восьми мільярдів доларів.