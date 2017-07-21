Фото з висоти пташиного польоту

  • 21 липня 2017

Переможці цьогорічного конкурсу аерофотографії, який організовує сайт Dronestagram.

На конкурс подали тисячі фотографій, які зняли камерамии на дронах. Переможців відібрали судді - заступник керівника National Geographic Патрік Вітті, фоторедактор французького National Geographic Емануела Асколі та команда Dronestagram.

Ось роботи, що перемогли у чотирьох категоріях.

Природа

Lavender field in Provence, France Копирайт изображения J Courtial
Image caption Зображення того, як збирають лаванду у Франції на полях Провансу, посіло перше місце у категорії "Природа".

"Я поїхав у Валенсоль, сподіваючись отримати оригінальне фото, а не класичний вигляд із заходом сонця на тлі. Я знав, що це був початок сезону збору урожаю. Тому я вистежував трактори і терпляче чекав, щоби вийшла гарна композиція згори", - каже автор фото Джей Куртіал.

A road in Transylvania, Romania. Копирайт изображения Calin Stan
Image caption На другому місці - робота Каліна Стена, на якій видно дорогу у Трансільванії, Румунія.

"Це дорога, що веде до міста Сігішоара, батьківщини графа Дракули. Згідно з легендою, саме так він бачить цю місцевість під час нічних польотів", - розповідає Калін Стен.

Sea ice formation in east Greenland, February 2017. Копирайт изображения Florian
Image caption Формування морського льоду на сході Гренландії - на третьому місці у категорії.

Місто

The high-rise buildings of Dubai Копирайт изображения Bachirm
Image caption Зображення висотних будівель у Дубаї - переможець у міській категорії.
Window cleaners working on the Mercury City Tower in Moscow, Russia. Копирайт изображения Alexeygo
Image caption Alexeygo зняв, як миють вікна у хмарочосі Меркурій Сіті Тауер у Москві.
Urban environment, Madrid, Spain. Копирайт изображения Luckydron
Image caption На третьому місці - кадр, знятий над Мадридом в Іспанії. Фото називається "Мир".

Люди

A person poses on the ground at a tennis court. Копирайт изображения Martin Sanchez
Image caption Фото під назвою "Кінець лінії" - на першому місці у категорії "Люди".

Автор фото Мартін Санчез зауважує, що коли дивишся на світ під новим кутом, забуваєш, що вгорі, що внизу.

A picture of a woman harvesting water lilies in a pond in the Mekong Delta in Vietnam Копирайт изображения helios1412
Image caption Жінка збирає водяні лілії у дельті річки Меконг у В'єтнамі.
La Vijanera, a winter masquerade that takes place in the town of Silio, in Cantabria, Spain. Копирайт изображения feelingmovie
Image caption Зимовий маскарад Ла Віханера у містечку Сіліо в іспанському регіоні Кантабрія. Це фото на третьому місці.

Креативність

Цього року креативність учасників спільноти Dronestagram відзначали в спеціальній категорії.

Two cows take their morning drinks as their shadows are cast across the water. Копирайт изображения LukeMaximoBell
Image caption Дві корови вранці на водопої. Їхні тіні простягаються водою.
A couple lie on sand near a pram. Копирайт изображения macareuxprod
Image caption Автори кажуть, що на таке фото їх надихнули "старі шкільні відеоігри".

"Я і моя дівчина скоро станемо батьками, тож це фото було смішним і оригінальним способом повідомити новину нашим друзям і рідним", - розповідає Тібо Беге із Macareux Productions.

An image created in the sand representing Ugo in difficulty in the open sea Копирайт изображения Rga
Image caption Ще одне фото, зроблене на піску, потрапило до секції.

Всі фото dronestagr.am.