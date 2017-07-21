Фото з висоти пташиного польоту

Переможці цьогорічного конкурсу аерофотографії, який організовує сайт Dronestagram.

На конкурс подали тисячі фотографій, які зняли камерамии на дронах. Переможців відібрали судді - заступник керівника National Geographic Патрік Вітті, фоторедактор французького National Geographic Емануела Асколі та команда Dronestagram.

Ось роботи, що перемогли у чотирьох категоріях.

Природа

Копирайт изображения J Courtial Image caption Зображення того, як збирають лаванду у Франції на полях Провансу, посіло перше місце у категорії "Природа".

"Я поїхав у Валенсоль, сподіваючись отримати оригінальне фото, а не класичний вигляд із заходом сонця на тлі. Я знав, що це був початок сезону збору урожаю. Тому я вистежував трактори і терпляче чекав, щоби вийшла гарна композиція згори", - каже автор фото Джей Куртіал.

Копирайт изображения Calin Stan Image caption На другому місці - робота Каліна Стена, на якій видно дорогу у Трансільванії, Румунія.

"Це дорога, що веде до міста Сігішоара, батьківщини графа Дракули. Згідно з легендою, саме так він бачить цю місцевість під час нічних польотів", - розповідає Калін Стен.

Копирайт изображения Florian Image caption Формування морського льоду на сході Гренландії - на третьому місці у категорії.

Місто

Копирайт изображения Bachirm Image caption Зображення висотних будівель у Дубаї - переможець у міській категорії.

Копирайт изображения Alexeygo Image caption Alexeygo зняв, як миють вікна у хмарочосі Меркурій Сіті Тауер у Москві.

Копирайт изображения Luckydron Image caption На третьому місці - кадр, знятий над Мадридом в Іспанії. Фото називається "Мир".

Люди

Копирайт изображения Martin Sanchez Image caption Фото під назвою "Кінець лінії" - на першому місці у категорії "Люди".

Автор фото Мартін Санчез зауважує, що коли дивишся на світ під новим кутом, забуваєш, що вгорі, що внизу.

Копирайт изображения helios1412 Image caption Жінка збирає водяні лілії у дельті річки Меконг у В'єтнамі.

Копирайт изображения feelingmovie Image caption Зимовий маскарад Ла Віханера у містечку Сіліо в іспанському регіоні Кантабрія. Це фото на третьому місці.

Креативність

Цього року креативність учасників спільноти Dronestagram відзначали в спеціальній категорії.

Копирайт изображения LukeMaximoBell Image caption Дві корови вранці на водопої. Їхні тіні простягаються водою.

Копирайт изображения macareuxprod Image caption Автори кажуть, що на таке фото їх надихнули "старі шкільні відеоігри".

"Я і моя дівчина скоро станемо батьками, тож це фото було смішним і оригінальним способом повідомити новину нашим друзям і рідним", - розповідає Тібо Беге із Macareux Productions.

Копирайт изображения Rga Image caption Ще одне фото, зроблене на піску, потрапило до секції.

Всі фото dronestagr.am.