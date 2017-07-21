Фото з висоти пташиного польоту

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Переможці цьогорічного конкурсу аерофотографії, який організовує сайт Dronestagram.
На конкурс подали тисячі фотографій, які зняли камерамии на дронах. Переможців відібрали судді - заступник керівника National Geographic Патрік Вітті, фоторедактор французького National Geographic Емануела Асколі та команда Dronestagram.
Ось роботи, що перемогли у чотирьох категоріях.
Природа
"Я поїхав у Валенсоль, сподіваючись отримати оригінальне фото, а не класичний вигляд із заходом сонця на тлі. Я знав, що це був початок сезону збору урожаю. Тому я вистежував трактори і терпляче чекав, щоби вийшла гарна композиція згори", - каже автор фото Джей Куртіал.
"Це дорога, що веде до міста Сігішоара, батьківщини графа Дракули. Згідно з легендою, саме так він бачить цю місцевість під час нічних польотів", - розповідає Калін Стен.
Місто
Люди
Автор фото Мартін Санчез зауважує, що коли дивишся на світ під новим кутом, забуваєш, що вгорі, що внизу.
Креативність
Цього року креативність учасників спільноти Dronestagram відзначали в спеціальній категорії.
"Я і моя дівчина скоро станемо батьками, тож це фото було смішним і оригінальним способом повідомити новину нашим друзям і рідним", - розповідає Тібо Беге із Macareux Productions.