Життя без соцмереж: "Я більше не переймаюся лайками"

Копирайт изображения Abbie Fudge Image caption Еббі зіткнулася з цькуванням ще в школі, але потім знущання перемістилися в інтернет

Еббі і Софі зробили те, що багатьом з нас здається неможливим: вони видалили свої профілі в соціальних мережах.

В обох був не найприємніший досвід спілкування в інтернеті, і як показує нове дослідження, вони не самотні.

Благодійна організація Ditch the Label опитала молодих інтернет-користувачів у віці від 12 до 20 років на тему кіберцькування і тривожних станів, пов'язаних із використанням соціальних мереж.

В опитуванні взяли участь 10 тисяч осіб.

Майже 70% респондентів сказали, що вони когось хоча б раз ображали в соцмережах, а 17% і зовсім прямо зізналися, що знущалися над кимось.

Кожен третій визнав, що боїться зіткнутися з цькуванням в інтернеті, більшість опитаних боїться почути образи через свій зовнішній вигляд.

Люди зізналися, що найбільше з цькуванням вони стикаються у Facebook і в "Інстаграмі".

40% опитаних сказали, що засмучуються, якщо ніхто не ставить лайк під їхнім селфі, а 35% сказали, що кількість фоловерів позначається на їхній самооцінці.

Еббі, 19 років

Вперше з цькуванням Еббі зіткнулася ще в школі, а потім знущання перемістилися в інтернет, після того, як одного з її кривдників виключили зі школи за напад на неї.

"Наді мною жахливо знущалися в соцмережах, оскільки деякі дівчата звинувачували мене в тому, що їхнього друга виключили зі школи, - розповідає Еббі. - Вони малювали на мене карикатури, писали образливі статуси про мене чи публікували бридкі коментарі до моїх фотографій. Я видалила Facebook, тому що нікуди не могла подітися від цих коментарів, фотографій і статусів. Їхні картинки показували мене жахливою і товстою, і мене це дуже засмучувало"

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"Я відчула полегшення":

"Я не могла повірити, що такі речі публікуються, я перестала відчувати впевненість у собі.

Я видалила профіль у Facebook на якийсь час, а коли знову його відродила п'ять місяців по тому, то додала [в друзі] тільки близьких друзів і родичів і заблокувала тих дівчаток, які з мене знущалися.

Я відчула полегшення в тому сенсі, що хоча б вдома мене не переслідували ці образи.

Я видалила профіль просто для власного спокою, але мені здається, Facebook повинен щось зробити, щоб акаунти кривдників було б простіше видаляти. А то це несправедливо".

Софі, 22

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Софі видалила сторінку в "Інстаграм" після того, як відчула, що стала незадоволена собою і своїм життям.

"Я стала відчувати заздрість кожен раз, коли заходила в "Інстаграм" і бачила пости інших людей. І ще, я стала з розуму сходити з приводу того, щоб кожен раз, коли я кудись ходила з друзями, обов'язково зробити хорошу фотку, яку б можна було запостити й отримати багато лайків.

"Мені здається, я зрозуміла, що щось не так, коли подорожувала Південно-Східною Азією й останні пару днів там мені вже були ні до чого, тому що я жодної красивої фотки не виклала".

"Я не сумую за соцмережами":

"Коли я просто переглядала фотографії, я особливо не переживала, але мені завжди хотілося видалити ті знімки, які не отримували багато лайків. Там був постійний потік фоток людей, які добре проводять час.

Я стала вважати, що якась фотка "прекрасна", тільки коли вона отримувала багато лайків, а коли я бачила, що інші люди отримували багато лайків за свої знімки, то мені хотілося зробити те ж саме.

Я не сумую за всього цього - я відчула, що з великим задоволенням стала зустрічатися з друзями, тому що не турбуюся більше про те, щоби зробити гарне фото".