Закрито найбільші сайти-ринки даркнету

Копирайт изображения US Department of Justice Image caption AlphaBay цього місяця припинив роботу

Два найбільші сайти даркнету закрили внаслідок знакового розслідування міжнародних правоохоронців.

Темні ринки AlphaBay і Hansa пов'язували з торгівлею забороненими предметами на зразок наркотиків, зброї, комп'ютерних вірусів і краденого.

В межах цієї операції поліція США і Європи об'єднала зусилля.

Як стверджує в своїй заяві Europol, на одному лише сайті AlphaBay було виставлено понад 250 000 наркотиків і заборонених хімічних речовин.

Агентство вважає, що це закриття двох темних сайтів здатне призвести до порушення сотень нових розслідувань у Європі.

Це була "важлива" операція, за словами директора Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Ендрю Маккейба.

Не сховатися

AlphaBay відімкнули на початку липня. Серед користувачів поширилися підозри про те, що це стало результатом операції правоохоронців.

"Ми знаємо про кількох американців, які були вбиті наркотиками з AlphaBay", - заявив генеральний прокурор США Джеф Сешенз.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Джеф Сешенз оголошує про закриття двох сайтів даркнету

"Одній жертві було всього 18 років, коли в лютому вона померла від передозування потужним синтетичним опіоїдом, купленим на AlphaBay".

Він також попередив злочинців, що вони не сховаються від судового переслідування за допомогою темної мережі: "Ви не можете сховатися. Ми знайдемо вас".

На чолі розслідування були ФБР, Американське агентство з контролю за наркотиками (DEA) та Національна поліція Нідерландів.

Поліція інших країн, зокрема Великої Британії, Франції та Литви, також доклалася до цього розслідування.

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Чоловік, якого вважають адміністратором AlphaBay, - 26-річний канадієць Александр Казес - був заарештований в Таїланді 5 липня після спільної операції між американською, канадійською та тайською владою.

Поліція також вилучила мільйони доларів у майні, три об'єкти нерухомості та чотири автомобілі Lamborghini.

Але згодом його виявили мертвим у тюремній камері Бангкока.

Згідно із заявою американського міністерства юстиції, Казес, як виглядає, скоїв самогубство.

Фінляндія в 2013 році закрила попередній темний веб-сайт Silk Road, а наступний - Silk Road 2.0 - дезактивували наступного року.

Проте в своєму прес-релізі сьогодні мін'юст США заявив, що в AlphaBay було більше від 350 000 оголошень для незаконних предметів різного типу - на Silk Road, коли його закрили в 2013 році, було лише 14 000.