Швидкісні тунелі Ілона Маска: план чи мрія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ілон Маск стверджує, що заручився "усною підтримкою уряду"

Проект підземного тунелю, який з'єднає Нью-Йорк та Філадельфію, Балтимор і Вашингтон, "усно" підтримав уряд США. Так стверджує автор проекту Ілон Маск. Чи це насправді так?

Ілона Маска добре знають і люблять за його фантастичні плани на майбутнє. Але "оголошення", яке він зробив у четвер виглядає неправдоподібно.

Твіт 1: "Щойно отримав усне схвалення уряду на будівництво підземного тунелю Hyperloop Нью-Йорк - Філадельфія - Балтимор - Вашингтон компанією Boring Company. Від Нью-Йорка до Вашингтона за 29 хвилин".

Твіт 2: "З центру в центр міста, в кожному - десять чи навіть більше підйомників на вхід-вихід".

Твіт 3: "Для формального схвалення потрібно ще провести велику роботу, але я впевнений, що це станеться швидко".

Але коли всі захотіли дізнатися більше (читай: хоч щось) про цю операцію, ані Tesla, ані Boring Company - нова бурильна компанія, заснована Ілоном Маском наприкінці 2016 року, не стали вдаватися в подробиці.

Втім, представник Boring Company все ж повідомив, що компанія планує розпочати реалізацію проекту вже в поточному році.

"Boring Company провела кілька перспективних переговорів з місцевими чиновниками та представниками штатів і федерального уряду", - заявили BBC.

"За деякими винятками, реакція була дуже позитивною, і наші плани з будівництва тунелів, зокрема маршрут Hyperloop з Нью-Йорка до Вашингтона, усно підтримали ключові фігури в уряді, - йшлося в офіційній заяві компанії. - Ми плануємо провести подальші обговорення з представниками міст і штатів, через які буде прокладений цей маршрут, і отримати формальне схвалення, щоб уже цього року розпочати здійснення нашого проекту".

Амбітні плани, що й казати. І у самій компанії мені підтвердили, що до кінця року хочуть не тільки затвердити план, але і почати копати.

"Перспективні переговори"

Ми спробували з'ясувати, з ким саме Ілон Макс міг обговорювати свої плани, і - не буду мучити вас - нам це не вдалося.

По-перше, незрозуміло, звідки могло взятися це "усне схвалення уряду", якщо враховуючи всю складність плану, жодна урядова структура, зокрема самого президента США, не може дати таких гарантій.

Можна припустити, що проект підтримали в Управлінні американських інновацій (OAI), новому департаменті Білого дому, яким керує зять і старший радник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Він цікавився проектом Ілона Маска. Однак на запитання BBC представниця OAI відмовилася підтвердити факт "усного схвалення".

Вона лише повідомила, що Білий дім провів "багатообіцяючі обговорення" з паном Маском, і що адміністрація "підтримує проекти, спрямовані на трансформацію інфраструктури, і вірить в те, що найвеличніші рішення часто є плодом винахідливості і цілеспрямованості приватного сектора". Це все.

Можливо Ілон Маск шукав підхід до конкретнішого покупця своїх ідей? Однак ніхто з представників влади у галузі транспорту, яким BBC надіслала запит у четвер, не мав жодного уявлення, про що йдеться.

Так, представник Управління транспорту Південно-Східної Пенсильванії (SEPTA), у віданні якого знаходиться і Філадельфія (через неї має проходити маршрут Hyperloop), зізнався: "Ми кинули клич, щоб з'ясувати, чи знає хтось в SEPTA про цей план, але поки що нічого не чути ".

Губернатору Пенсильванії Тому Вульфу також нічого не відомо, хоча він дуже хоче дізнатися деталі плану.

Щодо Нью-Йорка, представник мегаполісу прямо заявив BBC: "Управління транспорту штату Нью-Йорк не давало жодних усних схвалень проекту Hyperloop".

На цьому тлі обіцянка Ілона Маска "швидко" отримати формальне схвалення проекту виглядає дуже, дуже самовпевненою.

Щоб пересунути ліхтарний стовп, в Америці потрібно скликати цілу комісію. Що ж тоді говорити про багатотунельну транспортну систему, яка обіцяє стати найамбітнішим проектом транспортної інфраструктури в США після будівництва мережі автострад в 30-ті роки!

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Нещодавно соцмережами розійшлося інтерв'ю, яке Ілон Маск давав телеканалу CBS ще у 2014 році. У інтерв'ю пан Маск майже розплакався, коли ведучий вказав йому на те, що його власні кумири-астронавти не вірять в його концепцію космічних подорожей.

Говорили і про те, що індустрія електромобілів Ілона Маска не має майбутнього.

Підприємець доклав тоді неймовірних зусиль, щоб довести свою правоту.

Однак цього разу його заяви виглядають надто передчасними.

Не виключено, що таким чином пан Маск просто активно продає свою ідею, закладаючи основи майбутніх інвестицій в Boring Company.