Бунтівне життя вокаліста Linkin Park Беннінгтона у фото

Хвилюючий вокал лідера рок-групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який помер в четвер у 41 рік, став голосом покоління. Саме завдяки йому пісні гурту стали хітами.

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Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року в місті Фенікс, штат Аризона, в сім'ї поліцейського.

У нього було непросте дитинство і бунтівна юність, обтяжена наркотичною залежністю, яку Честер зумів перебороти.

У 1998 році він приєднався до рок-групи Linkin Park, до цього спробувавши свої вокальні сили в Grey Daze.

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"Мені було важко в дитинстві, в юності; дуже страшно і дуже самотньо", - розповідав він в інтерв'ю журналу "Metal Hammer" в 2014 році.

"Я пережив сексуальну наругу у віці семи-восьми років. Мене били і змушували робити такі речі, які мені робити не хотілося. Це зруйнувало мою впевненість в собі. Як і багато інших, я боявся щось сказати. Я не хотів, щоб люди думали, що я гомосексуал, або що я брешу. Це було жахливо", - говорив він про свого кривдника, сказавши тільки, що це був "друг, доросліший за нього".

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Його батьки розлучилися, коли Честерові виповнилося 11 років. Він став жити з батьком.

"Мій батько був тоді емоційно нестійким, а мені не було до кого звернутися - в будь-якому разі, так тоді здавалося моїй незрілій свідомості", - розповідав співак.

Він багато малював і писав, переважно вірші. Приймав наркотики, причому різні: опіум, амфетаміни, алкоголь, марихуану та кокаїн. "Я все перепробував, я абсолютно з'їхав", - зізнавався він.

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Наркотична вакханалія закінчилася вельми несподівано: коли Честер якось ловив кайф в будинку приятеля, туди увірвалися мексиканські бандити і почали вимагати гроші й бити рукояткою пістолета його друзів.

Він заціпенів від жаху і подумав: "Все це жахливо. Мені треба перестати приймати наркоту, так далі жити не можна".

Беннінгтон кинув наркотики, переїхав до Лос-Анджелеса, де його відібрали вокалістом в групу Linkin Park.

Пізніше, на початку 2000-х, коли група стала шалено популярною, він знову "підсів", проте незабаром знову повернувся на шлях відновлення.

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У 2009 році в інтерв'ю журналу Spin Magazine він сказав: "Бути алкашом не кльово. Не кльово бути п'яним і поводитися як козел. Кльово стати на шлях відновлення. Велика частина того, що я роблю [в музиці], це в тій чи іншій мірі відображення того, що відбувається зі мною в житті".

Здавалося, що в останні роки Честеру вдавалося справлятися з душевними демонами.

Він зізнавався, що шість років не торкався випивки, і був задоволений останнім студійним альбомом групи One More Light, який вийшов в травні цього року.

У липні група планувала поїхати в світове турне.

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Однак у квітні цього року, коли Беннінгтон рекламував в Лондоні майбутнє світове турне, він сказав журналіста, що часом ненавидить весь світ.

Беннінгтон дружив з солістом групи Sound Garden Крісом Корнеллом, який наклав на себе руки в травні 2017 року, важко переживав його смерть і співав на його похороні.

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У минулий четвер Корнеллу виповнилося би 53 роки, і в цей день не стало Честера Беннінгтона. Коронер округу Лос-Анжелес заявив, що співак, ймовірніше за все, повісився.

В той самий день, 20 травня, вийшло нове відео групи.

Його друг і засновник Linkin Park Майк Шинода написав в Twitter, що "шокований і убитий горем" після цієї новини.

У Честера Беннінгтона залишилося шестеро дітей від двох шлюбів. Дебютний диск групи Hybrid Theory, як і раніше, залишається однією з найбільш продаваних платівок.