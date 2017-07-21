Бунтівне життя вокаліста Linkin Park Беннінгтона у фото

  • 21 липня 2017

Хвилюючий вокал лідера рок-групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який помер в четвер у 41 рік, став голосом покоління. Саме завдяки йому пісні гурту стали хітами.

Честер Беннінгтон Копирайт изображения Getty Images

Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року в місті Фенікс, штат Аризона, в сім'ї поліцейського.

У нього було непросте дитинство і бунтівна юність, обтяжена наркотичною залежністю, яку Честер зумів перебороти.

У 1998 році він приєднався до рок-групи Linkin Park, до цього спробувавши свої вокальні сили в Grey Daze.

Честер Беннінгтон Копирайт изображения Getty Images

"Мені було важко в дитинстві, в юності; дуже страшно і дуже самотньо", - розповідав він в інтерв'ю журналу "Metal Hammer" в 2014 році.

"Я пережив сексуальну наругу у віці семи-восьми років. Мене били і змушували робити такі речі, які мені робити не хотілося. Це зруйнувало мою впевненість в собі. Як і багато інших, я боявся щось сказати. Я не хотів, щоб люди думали, що я гомосексуал, або що я брешу. Це було жахливо", - говорив він про свого кривдника, сказавши тільки, що це був "друг, доросліший за нього".

Честер Беннінгтон Копирайт изображения Getty Images

Його батьки розлучилися, коли Честерові виповнилося 11 років. Він став жити з батьком.

"Мій батько був тоді емоційно нестійким, а мені не було до кого звернутися - в будь-якому разі, так тоді здавалося моїй незрілій свідомості", - розповідав співак.

Він багато малював і писав, переважно вірші. Приймав наркотики, причому різні: опіум, амфетаміни, алкоголь, марихуану та кокаїн. "Я все перепробував, я абсолютно з'їхав", - зізнавався він.

Честер Беннінгтон Копирайт изображения Getty Images

Наркотична вакханалія закінчилася вельми несподівано: коли Честер якось ловив кайф в будинку приятеля, туди увірвалися мексиканські бандити і почали вимагати гроші й бити рукояткою пістолета його друзів.

Він заціпенів від жаху і подумав: "Все це жахливо. Мені треба перестати приймати наркоту, так далі жити не можна".

Беннінгтон кинув наркотики, переїхав до Лос-Анджелеса, де його відібрали вокалістом в групу Linkin Park.

Пізніше, на початку 2000-х, коли група стала шалено популярною, він знову "підсів", проте незабаром знову повернувся на шлях відновлення.

Честер Беннінгтон з дружиною Таліндою Копирайт изображения Reuters

У 2009 році в інтерв'ю журналу Spin Magazine він сказав: "Бути алкашом не кльово. Не кльово бути п'яним і поводитися як козел. Кльово стати на шлях відновлення. Велика частина того, що я роблю [в музиці], це в тій чи іншій мірі відображення того, що відбувається зі мною в житті".

Здавалося, що в останні роки Честеру вдавалося справлятися з душевними демонами.

Він зізнавався, що шість років не торкався випивки, і був задоволений останнім студійним альбомом групи One More Light, який вийшов в травні цього року.

У липні група планувала поїхати в світове турне.

Честер Беннінгтон Копирайт изображения AFP

Однак у квітні цього року, коли Беннінгтон рекламував в Лондоні майбутнє світове турне, він сказав журналіста, що часом ненавидить весь світ.

Беннінгтон дружив з солістом групи Sound Garden Крісом Корнеллом, який наклав на себе руки в травні 2017 року, важко переживав його смерть і співав на його похороні.

Честер Беннінгтон на похороні Кріса Корнелла Копирайт изображения Getty Images

У минулий четвер Корнеллу виповнилося би 53 роки, і в цей день не стало Честера Беннінгтона. Коронер округу Лос-Анжелес заявив, що співак, ймовірніше за все, повісився.

В той самий день, 20 травня, вийшло нове відео групи.

Його друг і засновник Linkin Park Майк Шинода написав в Twitter, що "шокований і убитий горем" після цієї новини.

У Честера Беннінгтона залишилося шестеро дітей від двох шлюбів. Дебютний диск групи Hybrid Theory, як і раніше, залишається однією з найбільш продаваних платівок.

Честер Беннінгтон Копирайт изображения Reuters

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