Нові знахідки перевертають уявлення про перших австралійців

Копирайт изображения Dominic O Brien/Gundjeihmi Aboriginal Corporation Image caption Відкриття було зроблене у гроті на Північній території

Археологи знайшли перші докази того, що аборигени заселили Австралію не менше, ніж 65 тисяч років тому.

Знахідки вказують, що вони прибули на континент значно раніше, ніж вважалося; різниця складає до 18 тисяч років.

Таких висновків археологи дійшли, коли відкопали у гроті на Північній території складні артефакти.

Серед цих артефактів - одні з найстаріших у світі кам'яні сокири і охрові олівці, які, на думку науковців, використовували для мистецьких розписів.

Це археологічне дослідження вже рецензоване багатьма колегами та опубліковане в журналі Nature.

Воно базується на знахідках гроту Маджедбебе, що поблизу Національного парку Какаду.

Що змінює це відкриття?

Австралійські аборигени вважаються найстарішою безперервною цивілізацією світу.

Однак науковці різняться у думці щодо того, коли саме вони заселили цей континент - від 47 до 60 тисяч років тому. За загальноприйнятою теорією, вони припливли з островів Південно-Східної Азії, коли рівень води в місцевих морях був значно нижчий.

Провідний автор нового дослідження Кріс Кларксон, доцент Квінслендського університету, каже: "Нам вдалося скоригувати дату першого заселення Австралії - відсунути його приблизно на 18 тисяч років назад порівняно з попередньо встановленою датою 47 тисяч років тому".

Копирайт изображения Dominic O Brien/Gundjeihmi Aboriginal Corporation Image caption Дослідники працювали поблизу парку Какаду зі згоди корінних мешканців цих земель

"З цього випливає багато важливих наслідків по різних питаннях: від теорії африканського походження людини до вимирання мегафауни та власних уявлень аборигенів про те, як довго вони живуть на цій землі", - додає він.

Одне з ключових питань теорії африканського походження, про яке досі точаться дебати, - коли саме африканці почали розселення по світу. Називаються дати між 60 і 100 тисяч років тому. Нове дослідження посуває найпізніший поріг цього розселення до 65 тисяч років тому.

Воно також підтверджує, що люди прийшли до Австралії раніше, ніж вимерла місцева мегафауна, зокрема, гігантські вомбати (дипротодони) та гігантські м'ясоїдні варани (мегаланії).

В інфографіці, опублікованій в газеті Sydney Morning Herald, нова хронологія презентована наочно: якщо уявити, що аборигенній культурі 24 години, перші європейські поселенці прибули на австралійський континент у 23 години 54 хвилини і 56 секунд (за нашим літочисленням - у 1788 р.).

Які технології датування використовували дослідники?

На вугільних зразках застосовувався метод радіовуглецевого датування, але його надійність обмежується періодом до 50 тисяч років.

Давніші зразки досліджувалися методом оптично стимульованого люмінесцентного датування (ОСЛ-датування).

Перші поселенці дуже захоплювались мистецтвом Кріс Кларксон, доцент Квінслендського університету

Він застосовується до викопних решток і встановлює час, коли гранули мінералів востаннє знаходились на сонячному світлі.

Цей метод було перевірили на датуванні 28 500 окремих піщинок. Як виявилось, він дозволяє розробити набагато точнішу хронологію, ніж інші попередньо відомі методи.

Які артефакти знайдені?

Рідкісні артефакти, знайдені в щільних нижніх шарах ґрунту в гроті Маджедбебе вказують, що "ранній період заселення Австралії був новаторським і динамічним", повідомив нашому кореспонденту пан Кларксон.

"Ми відкопали майстерно відшліфовані кам'яні сокири з заглибинами з однієї сторони, куди смолою прикріплювали топорище", - пояснив він.

Копирайт изображения Chris Clarkson Image caption Під час розкопок археологи знайшли шліфовані кам'яні сокири

Крім того, археологи знайшли шматочки мінералів, що використовувались для образотворчого мистецтва: пластини слюди з меленою охрою, а також плиту, вкриту червоною охрою, змішаною зі слюдою.

"Це говорить про те, що перші поселенці дуже захоплювались мистецтвом", - стверджує пан Кларксон.

Кому належить територія навколо Маджедбебе?

Традиційно ця територія належить народності міррар.

Їхні інтереси захищає Корпорація корінних народів Ґунджейгмі, з чийого дозволу провели останні розкопки.

Представники народності міррар працювали в Маджедбебе разом з археологами, допомагаючи у видобутку артефактів та нагляді за ними.

Починаючи з 1970-х рр., розкопки в цьому гроті на Північній території проводили вже чотири рази; у нижніх шарах ґрунту знайшли понад 10 тисяч артефактів.

За словами Джастіна О'Брайєна, голови Корпорації корінних народів Ґунджейгмі, останні знахідки "докорінно змінюють попередні уявлення про досконалість знарядь аборигенів".