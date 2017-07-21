Донбас: скільки насправді загиблих за два дні?

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Попри "Хлібне перемир'я" бойові дії на Донбасі не припиняються

У четвер український медіапростір сколихнула новина про те, що лише за попередню добу сили АТО понесли на Донбасі суттєві втрати: 9 загиблих, один полонений, ще й більше від десяти поранених.

Це означало би найбільші втрати української армії за одну добу протягом останніх місяців.

Утім, ВВС Україна з'ясувала, що насправді мова йшла про втрати за дві доби.

Плутанина

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Зранку 20 липня під Красногорівкою стався бій

Плутанина виникла через те, що у щоденному зведенні Міноборони за четвер поєднали втрати сил АТО за 19-те липня і 20-те, коли стався бій під Красногорівкою.

Якщо проаналізувати повідомлення речника Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка та прес-центру Штабу АТО, ситуація виглядає так:

20 липня (5 загиблих, 8 поранених, 1 полонений)

3 загиблих, 1 полонений, 7 поранених - Красногорівка (танкові обстріли і бойове зіткнення з ДРГ сепаратистів)

1 загиблий, 1 поранений - Шахта Бутівка (обстріли)

1 загиблий - Новгородське (снайперський вогонь)

19 липня (4 загиблих, 3 поранених)

1 загиблий - Мар'їнка (обстріли)

3 загиблих, 3 поранених - Новотошківське (підрив групи на міні ОЗМ-72)

"Зараз чомусь втрати двох днів звели в одну цифру. Причому втрати різних військових частин, у різних оперативних секторах, за різних обставин: десь снайпер, десь підрив на міні, десь бойове зіткнення", - пояснив ВВС Україна радник президента з питань армії Юрій Бірюков.

Він вважає, що інформація набула резонансу через "драматичність" повідомлень деяких медіа.

"Так, на жаль загинуло дев'ять людей за двоє діб. Для більшого драматизму тоді нехай зводять втрати за місяць. Так у нас дійсно війна, кожен день якісь проблеми, кожен день маємо поранених і загиблих", - додає Юрій Бірюков.

Що трапилося під Красногорівкою

Копирайт изображения Міноборони України

Красногорівка - місто на західних околицях Донецька. Це традиційно "гаряча" точка, звідки надходять повідомлення про численні обстріли та бойові зіткнення.

Обставини бою зранку 20 липня детально описав прес-центр штабу АТО.

Там повідомляють, що загострення на ділянці почалося з обстрілів однієї з позицій української армії зі 120-мм мінометів і танків - останніх було щонайменше чотири.

Під прикриттям обстрілів до опорного пункту підійшла диверсійна група сепаратистів, яка відкрила вогонь по українських бійцях. У перші хвилини бою двоє з них загинули.

"Враховуючи раптовість удару противника і бойові втрати українських захисників, командир підрозділу, задля збереження життя побратимів, вирішив відійти на проміжну позицію, - йдеться у повідомленні штабу АТО.

Там додають, що під час бою одного з українських військових контузило. Згодом його взяли у полон сепаратисти.

Копирайт изображения Прес-центр АТО

Ще один боєць АТО загинув під час відходу.

Згодом до українських військових підійшло підкріплення, яке змусило відступити нападників, підсумовують у штабі.

За його даними, сепаратистська група втратила щонайменше шістьох своїх бійців.

У самопроголошеній "ДНР" щодо ситуації під Красногорівкою повідомляли лише те, що звідти здійснювалися "провокативні обстріли" української артилерії.

Також там відзначили втрату вісьмох своїх бійців, однак не уточнювали, де саме це сталося.

Загострення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У штабі АТО кажуть про танкову атаку під Красногорівкою

Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій у коментарі ВВС Україна наголошує - мова не йде про серйозне загострення на Донбасі чи масований наступ з використанням техніки, як це сталося влітку 2015 року під Мар'їнкою.

"Немає причин говорити про якесь особливе загострення. Це, говорячи у лапках, нормальний хід подій", - каже експерт.

"Будуть постійно завозитися боєприпаси, складуватися, потім ухвалюватимуть рішення на використання, і буде десь щось застосовуватись", - додає Ігор Козій.

Більшу небезпеку він пов'язує з проведенням масштабних військових навчань російських та білоруських армій.

Навчання "Запад-2017" заплановані на середину вересня у західних регіонах Росії та у Білорусі. До них планують залучити близько 13 тисяч військових двох країн та майже 700 одиниць техніки.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов ранішеприпускав, що після активної фази навчань російський військовий контингент може залишитися в республіці Білорусь.

У Москві та Мінську заперечують будь-які плани використання навчань "Запад-2017" для агресії проти України.