НеПроґавте: Лукашенко в Києві, рік без Павла і життя в Авдіївці

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Цього тижня в Україні відзначали одразу дві трагічні дати: третю річницю ‎збиття над Донбасом малайзійського лайнера MH17 і ‎першу річницю загибелі у Києві журналіста Павла Шеремета. ‎

Українська служба дізнавалася, куди зайшло розслідування про убивство ‎журналіста:

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‎І побувала на протесті його колег, друзів і знайомих, які вимагали від влади ‎активніших зусиль у розслідуванні.‎

Журналістська слідча група Bellingcat опублікувала звіт того, що відомо ‎про збиття MH17 через три роки після катастрофи.

Команда ж ВВС поїхала до прифронтової зони, аби дізнатися, як бої ‎вплинули на життя звичайних людей.

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‎Порошенко в Грузії, Лукашенко в Києві

Президент Петро Порошенко цього тижня побував у Грузії. Окрім іншого, ‎він здійснив "ритуал", вже звичний українським посадовцям - потис руку ‎‎83-літньому Давиду Ванішвілі. Чим визначна історія грузинського дідуся, читайте у ‎нашій статті:

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‎Петро Порошенко почав тиждень із зустрічі із грузинським колегою, а закінчив - із білоруським. Олександр Лукашенко здійснив робочу поїздку до Києва. Про що говорили український і білоруський лідери і, здавалося б, до чого там гола дівчина? Читайте:

Трамп і Путін, Стрєлков і Навальний‎

А от зустріч ще двох президентів все ніяк не зійде зі шпальт світових ЗМІ. Цього тижня стало відомо, що президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін зустрічалися на саміті G20 у Гамбургу не один раз, а двічі. При чому друга зустріч, як пишуть американські ЗМІ, теж не була короткою.

Але що казати, чи не головною подією цього тижня у сусідів стали не стільки нові подробиці Трампа і Путіна, скільки дебати двої інших гравців російської політичної арени - Олексія Навкального і Ігоря Стрілкова-Гіркіна. Ось головне, що треба про них знати:

Смерть Честера Беннінгтона

Смерть соліста Linkin Park Честера Беннігтона шокувала багатьох, і не лише його фанатів. І не дивно - він був голосом цілого покоління.

ВВС згадує його буремне життя.

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