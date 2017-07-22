#НеПроґавте: Лукашенко в Києві, рік без Павла і життя в Авдіївці
Цього тижня в Україні відзначали одразу дві трагічні дати: третю річницю збиття над Донбасом малайзійського лайнера MH17 і першу річницю загибелі у Києві журналіста Павла Шеремета.
Українська служба дізнавалася, куди зайшло розслідування про убивство журналіста:
І побувала на протесті його колег, друзів і знайомих, які вимагали від влади активніших зусиль у розслідуванні.
Журналістська слідча група Bellingcat опублікувала звіт того, що відомо про збиття MH17 через три роки після катастрофи.
Команда ж ВВС поїхала до прифронтової зони, аби дізнатися, як бої вплинули на життя звичайних людей.
Порошенко в Грузії, Лукашенко в Києві
Президент Петро Порошенко цього тижня побував у Грузії. Окрім іншого, він здійснив "ритуал", вже звичний українським посадовцям - потис руку 83-літньому Давиду Ванішвілі. Чим визначна історія грузинського дідуся, читайте у нашій статті:
Петро Порошенко почав тиждень із зустрічі із грузинським колегою, а закінчив - із білоруським. Олександр Лукашенко здійснив робочу поїздку до Києва. Про що говорили український і білоруський лідери і, здавалося б, до чого там гола дівчина? Читайте:
Трамп і Путін, Стрєлков і Навальний
А от зустріч ще двох президентів все ніяк не зійде зі шпальт світових ЗМІ. Цього тижня стало відомо, що президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін зустрічалися на саміті G20 у Гамбургу не один раз, а двічі. При чому друга зустріч, як пишуть американські ЗМІ, теж не була короткою.
Але що казати, чи не головною подією цього тижня у сусідів стали не стільки нові подробиці Трампа і Путіна, скільки дебати двої інших гравців російської політичної арени - Олексія Навкального і Ігоря Стрілкова-Гіркіна. Ось головне, що треба про них знати:
Смерть Честера Беннінгтона
Смерть соліста Linkin Park Честера Беннігтона шокувала багатьох, і не лише його фанатів. І не дивно - він був голосом цілого покоління.
ВВС згадує його буремне життя.
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