Чому захворіли діти учасників АТО у бердянському санаторії - досі невідомо

Копирайт изображения facebook/andriy liashenko Image caption Перерваний відпочинок

Про масове захворювання дітей стало відомо завдяки соцмережам. Волонтерка Наталі Міщенко 20 липня, з посиланням на батьків, на своїй сторінці у Facebook написала: "З Дніпра забрали дітей АТОшників в оздоровчий табір в Бердянськ ... 250 дітей !!! Майже всі діти захворіли якоюсь незрозумілою інфекцією ... Лежать з розладом, блювотою".

Невдалий відпочинок

Сталося це у бердянському санаторії "Лазурний". Туди за ініціативою міськради Дніпра приїхали більше 250 дітей, чиї батьки воювали у АТО. Діти прибули до "Лазурного" 11 липня, за кілька днів виявилися перші хворі - у дітей піднялася температура, почалися блювота і пронос.

Image caption Їдальня спорожніла

Загалом захворіло 46 дітей, 22 з них шпиталізували до інфекційного відділення бердянської дитячої лікарні. Станом на 21 липня одна дитина була у важкому стані, всі інші - у стані середньої тяжкості, повідомила головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра Галина Одинцова.

Чиновниця прибула до Бердянська у складі комісії, яку ініціювала Дніпровська мерія.

Загадкова інфекція

На що саме хворіють діти, медики досі не знають, каже пані Одинцова. Попередній діагноз - гастроентерит, але остаточно дізнатися можливо буде тільки отримавши результати аналізів, а вони будуть тільки на початку наступного тижня. Тоді й можливо буде дізнатися, де є джерело інфекції.

Скоріше за все це ротавірусная інфекція, яку діти привезли з собою Сергій Головін, "Приазовкурорт"

У санаторії твердять - діти прибули до них уже хворі. На цій версії наполягає заступник директора підприємства (яке є власником "Лазурного") "Приазовкурорт" Сергій Головін. "Скоріше за все це ротавірусная інфекція, яку діти привезли з собою", - каже пан Головін.

Однак хибним вважають це припущення представники Дніпровської мерії. "Діти обов'язково надають довідку про епідеміологічне середовище, що в їхньому єпідсередовищі діти здорові. Якщо такої довідки немає, дитину просто не візьмуть до табору", - пояснює член Дніпровської комісії Галина Одинцова.

Image caption Меню санаторної їдальні 21 липня

Можливою причиною захворювання є антисанітарія, бо "Лазурний" не має умов для утримання дітей. Це припускають у запорізькому обласному відділі охорони здоров'я.

Діти обов'язково надають довідку про епідеміологічне середовище... Якщо такої довідки немає, дитину просто не візьмуть до табору Галина Одинцова, Міськрада Дніпра

Коли стало відомо про захворювання дітей, чиновники перевірили санаторний заклад та дізналися, що він не має власного харчоблоку, а дітей годували у орендованій їдальні. Причому, каже керівник запорізького облздорову Вікторія Клименко, із 17 працівників цієї їдальні лише троє мають санітарні книжки.

Підпільний санаторій?

Санаторій "Лазурний" узагалі не мав права приймати дітей на відпочинок, стверджують у Бердянській міськраді.

"Цю установу обстежили п'ять разів і кожного разу складали акти про те, що вони не готові приймати дітей, у них маса порушень, але вони прийняли рішення, не дивлячись на всі існуючі недоліки, прийняти дітей", - каже член комісії з техногенної безпеки Бердянської міськради Ірина Єгорова.

Копирайт изображения Facebook/ Dmitriy egorov Image caption Дирекція санаторію вважає, що діти привезли інфекцію, але представники комісії з Дніпра не погоджуються з такими заявами

Image caption Хто здоровий, просто їде додому достроково

Санаторій "Лазурний" побудований у 1972 році. Він був розрахований на дорослих відпочивальників. Кілька років тому заклад приватизували. В одному з корпусів вирішили відкрити дитячий санаторій. Окремого дозволу на це не треба, запевняє заступник гендиректора фірми-власника санаторію Сергій Головін, бо "Лазурний" - це філія головного підприємства і не є юридичною особою.

На початку року "Лазурний" виграв тендер на оздоровлення дітей АТОвців, що його оголосила мерія Дніпра. Замовника привабила ціна. Яка, каже пан Головін, складала близько 300 гривень на добу за дитину.

Копирайт изображения facebook/ dmitriy egorov Image caption Для десятків дітей, чиї батьки служать в АТО, це була нагода відпочити на морі

Тепер тендерний договір має бути розірваний, бо курортний заклад не виконав умови, вважає член комісії Дніпровської мерії, директорка департаменту соціальної політики міськради Дніпра Людмила Козловська. Чиновниця заявила, що за ініціативою комісії всіх дітей негайно повернуть додому.

Кримінальне провадження

По обіді 21 липня всіх маленьких відпочивальників п'ятьма великими автобусами доправили до Дніпра. Хворих дітей, повідомила пані Козловська, відвезли окремим транспортом у супроводі лікарів. Діти мали б відпочивати три тижні, але через інфекцію їхнє перебування на курорті скоротилося майже вдвічі.

Image caption Санаторій спорожнів, а збудника інфекції так і не знайшли

За фактом захворювання дітей у "Лазурному" правоохоронці порушили кримінальне провадження, повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області. Керівникам закладу загрожує три роки позбавлення волі. Їх підозрюють у злочині за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Наразі жодного відпочивальника у дитячому санаторії немає. Коли він запрацює знов, у санаторії не знають.