Як молочна суміш змінила роль жінки в суспільстві

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Звук був такий, ніби стріляли з гармат - напевно, пірати. Корабель "Бенарес" Британської Ост-Індійської компанії був пришвартований у порту Макасар, що на індонезійському острові Сулавесі. Капітан команди дав наказ знятися з якоря й погнатися за порушниками спокою.

Три дні команда шукала піратів - але так і не знайшла. Насправді той грім доносився з вулкана Тамбора, де відбувалося виверження.

Суміш токсичного газу й розплавленого каменю скотилася по гірських схилах зі швидкістю урагану, забираючи тисячі людських життів. Гора Тамбора стала на 1220 м нижчою.

Це було в 1815 р. Величезна хмара вулканічного попелу повільно розповзлася північною півкулею, затуляючи сонце.

1816-й рік прозвали в Європі "роком без літа". Врожаю не було. У розпачі, люди їли щурів, котів і траву.

Ці злидні справили глибоке враження на 13-річного Юстуса фон Лібіха з німецького міста Дармштадт. Хлопець з дитинства допомагав батькові в його майстерні: змішував барвники, фарби й лаки.

Сумлінний науковець

Копирайт изображения Getty Images Image caption В юності побачивши голод, Юстус фон Лібіх захотів розробити рятівну молочну суміш

Умотивований бажанням більше ніколи не допустити голоду, Юстус виріс і став видатним хіміком: одним із перших дослідив добрива, став піонером дієтології та винайшов яловичий екстракт.

Йому належить ще один цінний винахід: молочна суміш для немовлят.

У 1865 р. у продаж вперше надійшла "розчинна суміш Лібіха для немовлят": порошок, що складався з сухого коров'ячого молока, пшеничного та ячмінного борошна й гідрокарбонату калію.

Це був перший комерційний замінник грудного молока, вироблений на основі ретельних наукових досліджень.

Як добре знав пан Лібіх, не у кожного немовляти є мама, яка може годувати його груддю.

Більше того, не кожне немовля взагалі має маму: до епохи сучасної медицини кожні соті пологи призводили до смерті породіллі. У бідних країнах статистика й сьогодні не краща.

Деякі ж матері не мають достатньо молока (ймовірно, кожна двадцята, хоча щодо цього показника точаться суперечки).

Як виживали їхні діти до появи молочних сумішей?

Забезпечені батьки наймали годувальниць - ця гідна професія стала однією з перших жертв винаходу пана Лібіха. Інші годували дітей козячим чи ослиним молоком.

Багато хто давав дітям смоктати "куклу": хліб, розмочений у воді й загорнутий у полотнинку. Полотнинку майже не прали, і з часом там плодилося безліч бактерій.

Своєчасний винахід

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Смертність була високою. На початку ХХ ст. лише дві третини немовлят, які не отримували грудного молока, доживали до свого першого року.

Отже, суміш Лібіха з'явилася дуже своєчасно.

Знання про мікроби поширювались у маси; приблизно в той самий час були винайдені гумові соски, зручні для смоктання. Жінки, які не могли годувати груддю, радо сприйняли появу молочних сумішей.

"Розчинна суміш Лібіха для немовлят" дозволила обирати той стиль життя, який раніше був доступним тільки заможним родинам.

Цей вибір і сьогодні багато важить на ринку праці. Для багатьох жінок, які нещодавно народили, але хочуть чи мусять повертатися на роботу, суміші - подарунок від бога.

І ці жінки недаремно хвилюються, що довга декретна відпустка може зашкодити їхній кар'єрі.

Різниця в зарплаті

Нещодавно економісти дослідили кар'єрний шлях молодих чоловіків і жінок з високим потенціалом - випускників програми МВА Чиказького університету, які почали працювати у сферах консалтингу та фінансів.

На початку досвід жінок не надто відрізнявся від чоловіків - та згодом з'являлася різниця в зарплаті, яка з часом ставала величезною. Переломний момент? Материнство. Жінки йшли в декретну відпустку, й роботодавці починали платити їм менше.

Цікаво, що чоловіки з цієї групи в середньому мали більше дітей - але батьківство не позначалося на їхньому професійному житті.

Жінки частіше, ніж чоловіки, роблять паузу в кар'єрі; на це є біологічні та культурні причини.

Копирайт изображения AP Image caption Марк Цукерберг - один з небагатьох надуспішних керівників, які побували у відпустці з догляду за дитиною

Ми не можемо змінити той факт, що дітей народжують лише жінки, та можемо постаратися змінити корпоративну культуру.

Дедалі більше країн на державному рівні наслідують приклад Скандинавії: забезпечують право чоловіків на відпустку з догляду за дитиною. Дедалі більше лідерів - зокрема засновник мережі Facebook Марк Цукерберг - показують приклад іншим, користуючись цим правом.

Завдяки молочним сумішам татусеві легше замінити маму, яка йде на роботу. Звісно, є ще можливість зціджувати материнське молоко - та для багатьох це складніше, ніж розвести водою суміш.

Як свідчать дослідження, чим коротшу відпустку беруть матері, тим менша ймовірність, що вони продовжать годувати дитину груддю. І це недивно.

Є лише одна проблема: рецепт грудного молока відпрацьований еволюцією на тисячах поколінь.

Суміш не може повністю з ним зрівнятися, особливо в країнах третього світу, де люди не завжди мають доступ до чистої води та стерилізованого посуду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку дослідників, грудне годування могло б рятувати життя близько 800 тисячам малюків щорічно

Ризикам штучного вигодовування присвячена серія публікацій у медичному журналі Lancet за 2016 р. Немовлята, яких годують сумішшю, частіше хворіють у порівнянні з тими, кого годують груддю; як наслідок, батьки мусять брати лікарняний на роботі й витрачати гроші на лікування.

Вважається, що майже половині випадків діареї та третині респіраторних інфекцій можна було б запобігти, годуючи дітей грудьми.

Ці хвороби, разом із ризиком приготування сумішей у неідеальних гігієнічних умовах, часом призводять навіть до смерті.

Проаналізувавши понад 1,3 тисяч досліджень, журналісти з Lancet дійшли висновку: грудне годування могло б рятувати життя близько 800 тисячам малюків щорічно.

Юстус фон Лібіх теж хотів рятувати життя - він би жахнувся від цієї цифри.

Економічні втрати

Звісно, у багатих країнах ризик зараження від молока та води набагато менший.

Втім, суміші тягнуть за собою інші, не такі очевидні економічні втрати.

Знову ж таки за даними з Lancet, діти на грудному вигодовуванні виростають трохи розумнішими - в середньому на три бали за тестами інтелекту, за умови якнайкращого урахування інших факторів.

Якби ціле покоління настільки порозумнішало, яку б вигоду мала з цього економіка?

За підрахунками журналістів з Lancet, близько 300 млрд доларів на рік. Це в кілька разів більше, ніж вартість світового ринку дитячих молочних сумішей.

Відповідно, багато країн намагаються підтримувати грудне годування на державному рівні. Втім, позитивні наслідки від цього не швидкі й не очевидні. Натомість продажі сумішей приносять швидкий прибуток.

Що більше потрапляло вам на очі останнім часом: соціальна реклама грудного годування чи реклама сумішей?

Сам пан Лібіх ніколи не заявляв, що його розчинна суміш для немовлят краща за грудне молоко: він казав лише, що постарався зробити її максимально подібною до грудного молока за харчовою цінністю.

Скандал із Nestle

Та в Лібіха швидко з'явилися послідовники, яким бракувало його скрупульозності. У 1890-ті роки публічний простір заполонила реклама сумішей, які безпідставно проголошувались останнім словом науки.

Тим часом педіатри почали помічати, що малюки, чиї матері спокусились цією рекламою, частіше потерпали від цинги та рахіту.

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Проблема сягнула піку в 1974 р., коли громадська організація War on Want опублікувала брошуру "Вбивця дітей" про те, як компанія Nestle рекламує й продає дитяче харчування в Африці. Nestle стикнулася з бойкотами, які тривали ще багато років.

У 1981 р. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала "Міжнародні правила маркетингу замінників грудного молока". Керівники Nestle стверджують, що розробили на основі цього документа свої власні правила маркетингу - першими з виробників дитячого харчування.

Втім, правила ВООЗ не є суворим законом, і активісти вважають, що ними й досі часто нехтують.

Ланцюг постачання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грудне молоко можна заморожувати й використовувати пізніше

Чи можливо поєднати найкраще з обох світів: рівні декретні відпустки для обох батьків і грудне молоко для немовлят, без незручностей зціджування? Напевно, можливо - якщо дозволити ринковим силам піти до логічного кінця.

У штаті Юта є компанія під назвою Ambrosia Labs. Яка її бізнес-модель? Платить матерям з усього світу, щоб ті зціджували грудне молоко, перевіряє його якість і продає американським матерям.

Це недешевий продукт - він коштує понад 100 доларів за літр. Та, можливо, великі обсяги дозволили б знизити ціну. А може, варто було б додатково оподаткувати продаж сумішей і з цих грошей субсидувати ринок грудного молока.

Не всі в захваті від цієї ідеї. Наприклад, уряд Камбоджі, де раніше діяла компанія Ambrosia Labs, заборонив експорт грудного молока.

Минуло понад 150 років, відколи Юстус фон Лібіх проголосив смертний вирок професії годувальниці. Можливо, глобальний ланцюг постачання воскресить цю професію.

Тім Гарфорд - постійний автор колонки Undercover Economist ("Підпільний економіст") газети Financial Times, а також ведучий програми "50 факторів, з яких постала сучасна економіка" BBC World Service. Ви можете слухати цю програму онлайн або підписатися на подкаст.

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