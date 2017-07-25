Україна заявляє про посилення російських військ на кордоні. Як це було

  • 25 липня 2017
Міноборони Росії неодноразово повідомляло про посилення військ на західних кордонах Копирайт изображения Getty Images
Image caption Міноборони Росії неодноразово повідомляло про посилення військ на західних кордонах

Голова українського генштабу Віктор Муженко заявив, що Росія перекинула до кордону з Україною дивізії, "призначені для ведення швидких наступальних дій".

Росія дійсно розміщує військові дивізії на західних кордонах, але робить це постійно, починаючи з 2015 року.

Заяву Віктора Муженка опублікували на сторінці генштабу ЗСУ у Facebook напередодні переговорів лідерів "нормандської четвірки" про ситуацію в зоні конфлікту на сході України.

За словами голови українського генштабу, три мотострілкові дивізії, перекинуті до російсько-українського кордону, "є за своєю суттю ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій".

Про російські війська на кордоні з Україною і зростаючу загрозу з боку військового угруповання він заявляв і раніше.

"Російська Федерація має свободу змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки доцільним це вважається", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи останній виступ Муженка.

У міноборони Росії заяви Муженко поки що не коментували.

Війська зі Сходу

Перекидати війська до українського кордону Росія почала з весни 2015 року, коли почався збройний конфлікт на Донбасі.

У травні 2015 року агентство Reuters повідомило, що на полігон Кузьмінський Ростовської області відправляють нові танки, системи залпового вогню і артилерійські установки.

"На значній частині техніки не видно маркування, а багато солдатів носять камуфляж без розпізнавальних знаків. Це відповідає описам помічених на сході України сил, у яких Київ і його західні союзники підозрювали замаскованих російських військових", - описував кореспондент агентства військовослужбовців, які з'явилися в області.

Влітку 2015 року російські військові вже офіційно говорили про плани з нарощування військ на західному напрямку.

"У першу чергу буде посилено угруповання військ по всьому периметру західного кордону Росії, включаючи нові формування танкових, артилерійських і авіаційних частин", - говорив 15 червня 2015 року координатор управління генеральних інспекторів міноборони Росії генерал армії Юрій Якубов, коментуючи публікації західних ЗМІ про плани США і НАТО розмістити важке озброєння в країнах Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії.

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Image caption Міноборони Росії неодноразово повідомляло про посилення військ на західних кордонах

У червні 2015 року до Воронежа прибув штаб 20-ї гвардійської загальновійськової армії, а вже в серпні стало відомо про початок будівництва великої військової бази в Богучарі Воронезької області, у місті, що за 50 км від кордону з Україною.

У міноборони підтвердили будівництво військового містечка, але називали це будівництво "плановим".

З 2015 року військові частини армії також дислокувалися в Брянській і Бєлгородській областях.

З липня 2015 року по серпень 2016-го 20-ю армією командував генерал-майор Сергій Кузовлєв. До літа 2016 року підрозділи 20-ї армії почали перекидати на західний кордон Росії вже офіційно.

У російському міністерстві оборони пояснили рішення про передислокацію військ навчаннями НАТО у Східній Європі, які почастішали.

"Міністерством оборони приймається низка заходів з метою протидії нарощуванню сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів. До кінця року дві нові дивізії будуть сформовані у Західному військовому окрузі, одна - в Південному військовому окрузі", - говорив 4 травня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу .

У 2017 році Шойгу пояснював посилення угрупувань західного округу військовими діями на південному сході України.

У червні 2016 року в Клинці Брянської області почала передислокуватися 28-я окрема мотострілецька бригада з Єкатеринбурга. Уже в Клинцях бригаду переформували у 488-й механізований полк 144-ї мотострілецької дивізії.

Копирайт изображения facebook.com/v.muzhenko/
Image caption Голова генштабу України Віктор Муженко називає появу російських військ біля кордону з Україною загрозою

Перший ешелон з військовими навіть зустрічала делегація з чиновників міської адміністрації, вчителів місцевих шкіл та оркестру національної гвардії. До кінця 2016 року кількість військових у місті планували довести до 7 тисяч осіб.

Тоді ж з Самари у Валуйки Бєлгородської області почали перекидати 23-у бригаду. У Богучар з Нижегородської області почала переїжджати 9-я окрема Висленська мотострілецька бригада. З цих бригад в 2016 році була сформована 3-тя мотострілецька дивізія.

Російська влада не заперечувала переміщення цих військ.

Саме цю дивізію серед інших згадував у своєму виступі голова українського генштабу.

"3-тя російська дивізія, яка зараз розгорнута у Валуйках, під час Другої світової війни брала участь у боях за визволення Донбасу і отримала почесне найменування Волноваська", - сказав голова українського генштабу.

Південні призначення

Росія також продовжує посилювати угруповання у Південному військовому окрузі зі столицею в Ростові-на-Дону.

На початку липня російська газета "Коммерсант" повідомила, що до керівного складу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу були призначені офіцери, яких раніше українські спецслужби звинувачували в участі в боях на сході України.

Командує 8-ю армією зараз генерал-майор Сергій Кузовлєв, який раніше керував 20-ю армією. У липні 2015 року агентство Bloomberg повідомило, що українські спецслужби направили до Вашингтона досьє з іменами п'яти російських генералів, які брали участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей.

Сергія Кузовлєва українські спецслужби звинувачували в тому, що він командував російськими регулярними частинами в районі Луганська. Сам генерал назвав тоді повідомлення про свою участь в конфлікті на території України провокацією.

Першим заступником генерала Кузовлева і начальником штабу армії на початку липня був призначений генерал-майор Олег Цеков. Українські спецслужби звинувачували генерала Цекова в тому, що він під псевдонімом Олег Турнов командував 2-ю бригадою "народної міліції" самопроголошеної "Луганської народної республіки".

У міністерстві оборони Росії неодноразово заявляли, що кадрові російські військові не беруть участі в бойових діях на сході України.

Але як мінімум двічі, в серпні 2015 року та січні-лютому 2016 року, коли сепаратистам було потрібно зупинити наступ збройних сил України на Донецьк з Луганськом, а також під час Дебальцевської операції, сили самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" отримували суттєву підтримку з боку Росії.

Участь російських військовослужбовців в цих операціях підтверджувалося численними свідченнями журналістів, які працювали в зоні конфлікту, та інтерв'ю військовослужбовців.

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