Техасець на Донбасі: краудфандінг на війну

Копирайт изображения YOUTUBE/EOT DEUTSCHLAND Image caption Техасець Рассел Бентлі воює на боці сепаратистів на Донбасі

Сайти благодійних організацій, за допомогою яких зазвичай збирають пожертви на допомогу жертвам насильства і на інші благородні цілі, останнім часом все частіше використовуються на Заході людьми, які намагаються фінансувати свої персональні військові кампанії.

Серед сепаратистів, які воюють на сході України, є певна кількість вихідців з країн Заходу, які фінансують свою участь у військових діях саме через сайти благодійних організацій.

Роблячи це, вони порушують не тільки правила сайтів, які організовують краудфандінг, а й українське законодавство. Один з найвідоміших - техасець Рассел Бентлі, який називає себе проросійським комуністом. До конфлікту на сході України, де з 2014 року вже загинули понад 10 тис. людей, він працював на пилорамі в місті Остін.

Але в грудні 2014 року Рассел, озброєний гранатометом, був вже в самій гущі українських подій. Техасець був серед тих, кому поставили завдання вибити українських бійців з аеропорту Донецька.

З самого початку своєї епопеї Рассел Бентлі покладався на краудфандінг в інтернеті.

Зазвичай сайти на кшталт GoFundMe, JustGiving або Indiegogo використовуються тими, хто збирає гроші на допомогу жертвам якихось трагічних подій.

Наприклад, газеті Manchester Evening News вдалося зібрати через сайт JustGiving понад два з половиною мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу сім'ям загиблих і поранених в результаті теракту в Манчестері.

Але Бентлі і йому подібні використовують ті ж сайти для того, щоб поїхати воювати на сході України.

У листопаді 2014 року Бентлі відкрив сторінку в GoFundMe для того, щоб, як він заявив, поїхати в Донбас і з'ясувати, що там відбувається.

"Через два тижні я відправлюся в Ростов-на-Дону на кордоні Росії і України з'ясовувати, що там відбувається. Я залишуся там якомога довше або до кінця або війни. Посаджений США уряд у Києві називає жителів Донбасу терористами і стверджує, що російські війська вдерлися на схід України. Жителі Донбасу говорять, що захищаються від неонацистського режиму, що здійснює злочини проти цивільного населення. Одна зі сторін бреше. Я збираюся побачити це на власні очі і доповісти вам", - написав Рассел Бентлі.

У підсумку Бентлі зібрав 2000 доларів і з того часу не повертався до США.

Рассел Бентлі провів півроку на передовій, після чого, за його словами, став бійцем інформаційного фронту і тепер робить пропагандистські відеоролики.

Бентлі пов'язаний з російським лівим рухом "Суть часу", який прагне відтворення СРСР і розколу України. Рух розміщує відеоролики, які зняв Бентлі, на своєму каналі в YouTube. У каналу 25 тисяч передплатників.

Копирайт изображения GOFUNDME Image caption "Через два тижні я відправлюся в Ростов-на-Дону на кордоні Росії і України з'ясовувати, що там відбувається", - написав Рассел Бентлі, збираючи гроші на сайті GoFundMe

У цих відео Бентлі закликає американців приєднатися до нього на сході України. Серед іншого він радить можливим добровольцям знаходити фінансування через благодійні сайти.

"Не приїжджайте сюди без грошей, - радить він в одному з відео. - Можна організувати краудфандінг через GoFundMe або Indiegogo. Говоріть, що ви їдете надати допомогу. Говоріть, що ви хочете дізнатися правду. Не кажіть, що ви їдете воювати".

Практично всі подібні сайти суворо забороняють збирати з їхньою допомогою гроші на участь у військових діях.

Попри це, останнє звернення за фінансовою допомогою на сайті Indiegogo містить відеозапис, де Рассела Бентлі можна побачити в зоні конфлікту з автоматом в руках. У якийсь момент він навіть стріляє в український безпілотник.

Бентлі розповідає про те, як воював на лінії фронту, і закликає до спротиву проти, як він каже, "українських нацистів".

Зараз Бентлі збирає гроші на публікацію книги. Американець пропонує військові нашивки або футболки донорам, які готові пожертвувати від 100 до 999 доларів.

До того, як ВВС зв'язалася з Indiegogo з приводу цього краудфандінга, Бентлі також пропонував якісь секретні подарунки за більші пожертви. Дізнатися про те, що це за секретні подарунки, можна було лише, надіславши імейл безпосередньо самому Бентлі.

Рассел Бентлі, однак, розкрив секрет, оголосивши, що за 15 тисяч доларів він організовує турпоїздку в Одесу чи Київ "після того, як ми їх звільнимо".

Бентлі хоче зібрати дев'ять тисяч доларів на публікацію своєї книги, і у нього вже набралася половина цієї суми.

Ми запитали Бентлі, чи можна взяти у нього інтерв'ю, але він відмовився. Однак після того, як ВВС зв'язалася з ним і з Indiegogo, всі згадки про секретні подарунки зникли з його сторінки.

Британець

Бентлі не один такий чоловік. Краудфандінгом займаються і інші люди з країн Заходу, причому з самого початку конфлікту в Україні.

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Ось, наприклад, Грем Філліпс з Ноттінгема, що на півночі Англії. Він публікує відеозаписи конфлікту на Донбасі з самого його початку. Часто на записах чути, як свистять кулі, і видно, як руйнуються будинки.

Він став популярним: у його каналу в YouTube 86 тисяч передплатників. Між 2014 і 2015 роками Грем працював на російський телеканал "Звєзда", а як фрілансер співпрацював з російським каналом RT.

Філліпс різко критикує владу України і, судячи з усього, підтримує ідею розколу України. В одному із знятих Расселом Бентлі відеороликів Філліпс звинувачує уряд України в тому, що він "бреше і поширює пропаганду", і додає, що абсолютно переконаний в остаточній перемозі сепаратистів.

З травня 2014 року українська влада з міркувань нацбезпеки заборонила Філліпсу в'їзд в країну. Уряд України навіть опублікував відкрите звернення до британської влади, засуджуючи дії Філліпса.

Сам Філліпс називає себе незалежним журналістом і стверджує, що з січня 2016 фінансує себе лише за допомогою краудфандінга. Правда, згідно з інформацією самих сайтів, йому вдалося набрати менше ніж 7500 фунтів стерлінгів.

Попри заборону на в'їзд до України, він часто буває на Донбасі. У своєму блозі він пише, що проникає туди з російської території, незважаючи на те, що це заборонено законами України.

Копирайт изображения FACEBOOK.COMIRYNA.GERASHCHENKO Image caption Філліпс розмовляв з українцем Володимиром Жемчуговим під час обміну полоненими. Філліпс наполегливо з'ясовував, хто "зомбує" Жемчугова і питав: "А кому ти потрібен зараз безрукий?"

Сайт JustGiving закрив одну зі сторінок Грема Філліпса в липні 2015 року. Дізнавшись, що Філліпсу заборонено відвідувати Донбас, JustGiving відмовився передати йому зібрані на ці цілі 2000 фунтів. Філліпс опротестував дії сайту. Його сторінка на Indiegogo все ще існує.

На відміну від Бентлі, Філліпс не брав участі в бойових діях, хоча є кадри, на яких він намагається керувати безпілотником. Крім того, він брав інтерв'ю в українських полонених.

"Ворог народу"

Філліпс - не єдиний британець, що відправився в цю зону конфлікту.

На початку червня суд в Манчестері засудив Бенджаміна Стімсона до п'яти років і чотирьох місяців ув'язнення за участь в бойових діях на Донбасі.

Копирайт изображения INDIEGOGO Image caption Філліпс знову просить пожертвувати йому гроші для того, щоб залишитися на сході України

Філліпс також працює з відеоблогером з США Патріком Ланкастером. Ланкастер теж називає себе незалежним журналістом і стверджує, що вся його діяльність фінансується виключно краудфандінгом.

Правда, наскільки відомо, за останні вісім місяців йому вдалося отримати лише 6500 доларів.

Відеоролики Ланкастера купували великі ЗМІ - від Sky News до газети Telegraph.

Але багато його репортажі витримані у відкрито ворожому тоні до влади України і Заходу.

Виступаючи на RT в лютому 2015 року, Ланкастер назвав президента України Петра Порошенка ворогом народу.

У відповідь на запит ВВС про діяльність Бентлі, Філліпса і Ланкастера сайт Indiegogo оприлюднив заяву, в якій говориться: "Indiegogo провів перевірку цих кампаній і вжив заходів з тим, щоб вони відповідали нашим правилам".