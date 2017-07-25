Чому Ізраїль прибрав металошукачі зі Східного Єрусалиму?

Копирайт изображения Reuters Image caption Металошукачі почали прибирати після нічної наради спецслужб

Влада Ізраїлю вирішила прибрати металошукачі, встановлені біля священних місць в Східному Єрусалимі. Це сталося після обурення з боку палестинців і протестів.

Замість металошукачів встановлять камери відеоспостереження, а також збільшать кількість патрульних поліцейських.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що іраїльська міністерська комісія з питань безпеки схвалила "рекомендацію всіх спецслужб замінити металодетектори на перевірку з використанням новітніх технологій й інших методів".

На закупівлю і установку нового обладнання витратять близько 28 мільйонів доларів, йдеться в заяві.

Очікується, що нові заходи будуть впроваджені в найближчі півроку. Також планується залучити більше військових для патрулювання цієї території.

Металошукачі встановили після того, як 14 липня двоє ізраїльських поліцейських були вбиті озброєними людьми. Поліція Ізраїлю стверджувала, що нападники ховали зброю на Храмовій горі.

Чому було важливо прибрати рамки?

Рішення про встановлення рамок призвело до масових протести серед палестинців. Вони назвали це спробою Ізраїлю встановити контроль над історичним районом.

Минулої п'ятниці троє палестинців були вбиті у Східному Єрусалимі і на Західному березі річки Йордан. У той самий день палестинець, який увірвався в будинок в єврейському поселенні на Західному березі, зарізав трьох ізраїльтян.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ізраільская сторона стверджує, що металошукачі потрібні для того, щоб в Старе місто не проходили зі зброєю

У понеділок посол ООН на Близькому Сході Ніколай Младенов заявив, що протести можуть поширитися за межі стародавнього міста, якщо питання не вирішать до п'ятниці, коли мусульмани традиційно йдуть на молитви до святих місць.

"Вони (зіткнення палестинців та ізраїльтян) можуть призвести до катастрофічних наслідків далеко за межами Старого міста, за межами Ізраїлю і Палестини, за межами Близького Сходу", - сказав пан Младенов.

Чи пов'язаний цей захід з подіями в Йорданії?

За деякими даними, Ізраїль погодився прибрати рамки в обмін на згоду Йорданії випустити з країни співробітників ізраїльського посольства на тлі дипломатичного скандалу.

Раніше влада Йорданії хотіла допитати співробітника ізраїльської служби безпеки, який, за даними Ізраїлю, застрелив громадянина Йорданії, що напав на нього з викруткою поруч із посольством. Внаслідок перестрілки був випадково убитий ще один йорданець.

Ізраїль стверджує, що співробітник посольства, який відкрив вогонь, має дипломатичним імунітет.

У ніч проти вівторка король Йорданії Абдалла II і Біньямін Нетаньяху обговорили ситуацію телефоном. Король попросив ізраїльського прем'єра прибрати металодетектори. Незабаром після цього було оголошено, що співробітники ізраїльського посольства повернулися на батьківщину.

Чому почалися протести?

Територія Старого міста в Єрусалимі є священним місцем і для євреїв, і для мусульман. Там знаходяться стародавні біблійні святині і одна з найважливіших ісламських мечетей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато палестинців відмовилися проходити через рамки і вважали за краще молитися на вулицях на знак протесту

Палестинці стверджують, що установка рамок-металошукачів порушує домовленість про охорону цих об'єктів та доступ до них, яку досягнули 50 років тому.

За цією угодою, ізраїльська сторона відповідає за безпеку, а фінансований Йорданією фонд щодня стежить за загальним станом району.

На знак протесту багато палестинців відмовилися проходити через рамки і вважали за краще молитися на вулицях.