Яка зброя США потрібна українській армії?

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Спеціальний представник держдепартаменту США із вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер у вівторок заявив, що Вашингтон розглядає можливість надання зброї українській армії.

"Оборонне озброєння, яке дозволить Україні захищатися і, наприклад, виводити з ладу танки, допоможе змінити плани Росії", - сказав пан Волкер в інтерв'ю BBC.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков пізніше заявив, що надання Вашингтоном зброї Україні може призвести до загострення конфлікту на південному сході країни.

США раніше надали Україні нелетальну зброю і військову техніку - позашляховики Humvee, безпілотники Raven, а також різне устаткування: радіостанції, прилади нічного бачення, радари.

Київ звинувачує Москву в підтримці бойовиків у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також у тому, що вона надсилає військових і військову техніку. Російська влада відкидає причетність своїх регулярних військ до подій на сході України.

BBC запитала українських експертів, яка зброя зараз потрібна Києву і як можливе надання може вплинути на ситуацію на Донбасі.

Микола Бєлєсков, аналітик українського Інституту світової політики:

Україні потрібен пакет як нелетальної, так і летальної військової допомоги. Потреби стандартні, але можна сказати, що вони збільшилися.

Якщо згадати доповідь, яку в червні представила група "Друзі України" (до неї входять колишні військові, посли, політологи), то в ній зверталась увага на те, що навколо України формується величезне угруповання збройних сил Російської Федерації.

Там також зазначали, що Україні необхідні протитанкові, переносні зенітно-ракетні комплекси.

Але зараз Україна потребує у великій кількості нелетальної військової допомоги. Скажімо, у контрбатарейних радарах, бо до цього їх передали всього шість штук. Передавали також протимінометні радари, але їх потребують менше.

Необхідні розвідувальні системи. Не такі, як передали США - бо вони не підходять для конфліктів, коли інша сторона застосовує сучасні системи радіоелектронної боротьби. Україні самій потрібні такі системи для придушення розвідувальних безпілотників, які застосовують сепаратисти.

Якби Україні дали достатньо радіоелектронних систем, то на лінії фронту можна було б навіть без летальних систем створити ефект стримування. Тоді б будь-яке застосування [іншою стороною] озброєнь, заборонених мінськими домовленостями, отримувало б відповідь української сторони.

Якби Україна орієнтувалася лише на пакет нелетального озброєння, розуміючи, що і великий пакет летального зброї, і нелетального озброєння вона отримати не може, то шанси на отримання допомоги збільшилися б.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішення США щодо надання зброї Україні - забезпечити більш ефективне дотримання мінських угод, особливо тієї частини, яка стосується безпеки та припинення вогню

Щодо заяви пана Волкера, то він підкреслив, що не вирішує ці питання, і тому поки ситуація з передачею Україні летальної зброї не змінюється. Шанси отримання такого озброєння є лише в одному випадку - велике порушення Росією режиму припинення вогню на лінії зіткнення, або ж широкомасштабна агресія.

За теперішніх умов, коли нової стратегії з боку США щодо російсько-українських відносин немає, а є бюрократична інерція, то складно очікувати такого радикального кроку, як передача летальної зброї.

Олексій Мельник, співдиректор програм українського Центру Разумкова:

Передусім, необхідна оборонна зброя. Тобто та, яка дозволила б ефективно протидіяти порушенню режиму припинення вогню й дозволила скоротити або мінімізувати жертви серед українських військових і цивільних.

Варто додати, що подібні оборонні системи американці вже надавали - це стосується систем контрбатарейної протидії, безпілотників, але зараз мова йде про наступний етап. Один із типів такої зброї - це протитанкові системи Javelin.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Рекс Тіллерсон раніше заявляв, що сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі

У заяві пана Волкера вперше прозвучало те, про що говорили українські експерти та політики. Подібне рішення не має розглядатися як провокація Росії або заохочення України. Мета цього рішення - забезпечити більш ефективне дотримання мінських угод, особливо тієї частини, яка стосується безпеки та припинення вогню.

Що це дасть Україні? Якщо ворожий танк або артилерія, яка виходить на відстань відкриття вогню, буде гарантовано знищуватися до першого пострілу або після першого пострілу, то, я думаю, це буде досить сильний аргумент для попереджання подібних провокацій.

Ми прекрасно розуміємо, що ключ від ескалації або деескалації бойових дій - в адміністрації президента Росії. Один з аргументів, що на території так званих "ДНР" і "ЛНР" немає виробництв, здатних забезпечити ту кількість боєприпасів, яку щодня використовують навіть у цей період відносного затишшя.

Якщо пан Пєсков сказав, що це призведе до ескалації, то це потрібно сприймати як загрозу - ми зараз дамо команду й забезпечимо ескалацію.

Усі попередні спроби не провокувати Росію працювали, імовірніше, стимулом для агресора. Наприклад, у Криму, де крім обмежень бойових можливостей української армії був потужний пресинг із боку міжнародних партнерів - не провокувати Росію, тобто не стріляти, - ми знаємо, чим це закінчилося.