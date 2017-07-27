Хресний хід: "Їхали з вірою, що все буде добре"

Image caption На Хресний хід з'їхалися сотні священників Української православної церкви МП

27 липня - вже традиційний час, коли до столиці з'їжджаються тисячі православних. Саме у цей день УПЦ МП проводить Хресний хід до річниці хрещення Русі.

Минулого року до Києва йшли дві великих колони з твердинь УПЦ МП - Святогірської лаври на Донеччині та Почаївської лаври на Тернопільщині. Процес супроводжувався посиленою увагою правоохоронців та політичними пристрастями. Однак загалом пройшов спокійно.

Цього року православних колон не було. Але людей на Володимирській гірці зібралося багато. За даними поліції - 15 тисяч.

Біля пам'ятника князю Володимиру віряни збиралися організовано. Вони стояли групами й під табличками з назвами регіонів. Особливо великі делегації розбивалися на підгрупи. У Дніпра, наприклад, таких можна було зустріти до десяти.

Image caption Віряни з Молдови

Також приїхали православні з інших країн, зокрема Білорусі та Молдови.

Настрої

Image caption Віряни вітаються з одним зі святих отців

На місці відчувалося, що для багатьох людей це справді велике свято.

Image caption Перед початком молебню

Багато хто співав церковних пісень, поки священники збиралися для урочистого молебню.

Від групи вірян, які стояли під табличкою одного з південних міст, чувся спів російською: "Звон плывёт-плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь".

У цей час їх почали знімати журналісти. Жінки трохи ніяковіють і наступного разу у їхньому приспіві "колокольний дзвін" вже пливе "над Україною".

Жодної "георгіївської стрічки" (як під Харковом минулого року) на учасниках ходу помітно не було.

Натомість багато з присутніх говорили українською, були також й люди у вишиванках.

Image caption Юрій з Хотина

На питання ВВС Україна чоловік з іконою в руках каже українською, що звати його Юрій і він самостійно приїхав з Хотина.

"Для мене це як Великдень, як Різдво. Я вже третій рік приїжджаю", - розповідає він.

Священники також у піднятому настрої і активно спілкуються про життя своїх громад та будні служіння.

"Всі чоловіки нашого храму сьогодні тут", - каже молодий святий отець, який затесався поміж журналістів в очікуванні митрополита Онуфрія.

"Так, мобілізація повна", - погоджується з ним священник поряд.

Image caption У центрі - депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський та настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло

Серед почесних гостей - депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, Юрій Бойко, Олександр Вілкул.

З іншого боку пам'ятника князю Володимиру Великому можна було зустріти митрополита Олександра Драбинка.

Image caption Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко

Він - фігурант справи проти згаданого Вадима Новинського. Як стверджують у Генпрокуратурі, депутат свого часу незаконно позбавив волі Олександра Драбинка, коли той виконував функції секретаря колишнього митрополита УПЦ МП Володимира. Політик всі звинувачення відкидає.

Безпека

Безпеку під час ходу забезпечували сотні поліцейських, а також "Храмова охорона" - чоловіки у білій формі з нашивками "Запорізьке козацтво".

Image caption Раніше, до 2014 року, до охорони долучалися "казаки", у яких форма нагадувала донських чи кубанських казаків. Зараз - це "запорізьке козацтво" (на фото). Як значиться у них на нашивках, це - громадська організація

Як кажуть столичні правоохоронці, Хресний хід відбувся без інцидентів.

Колона спокійно пройшла від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври де було заплановане всенічне бдіння.

Image caption Початок колони

Біля монумента вбитому під час Майдану білорусу Михайлу Жизневському хода зупинилася, а митрополит Київський Онуфрій поклав квіти й прочитав заупокійну молитву за загиблими активістам.

Image caption Митрополит Київський і всієї України Онуфрій біля меморіалу Михайлу Жизневському

Всі учасники, з якими спілкувалася ВВС Україна, кажуть, що не боялися йти сьогодні. Багато хто взяв з собою навіть малих дітей.

"Господь оберігає і нам нічого не страшно", - кажуть дві жінки з Вінниці.

Image caption Хід розтягнувся на кілометр. За даними поліції, у ньому взяли участь 15 тисяч вірян

А високий чоловік у сірій рясі, який назвався протоієреєм Іллею з Чернівців, додає: "Хресний хід - це діло боже. Він має велику силу і благодать. Тому ми їхали з вірою, що все буде добре для нас і для інших людей".

У п'ятницю свій хід проведе Українська православна церква Київського патріархату. Він пройде від Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру.