Наскільки страшні для Росії нові санкції США?

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Законопроект, що передбачає додаткові санкції проти Росії, схвалений напередодні конгресом США, торкнеться проектів з видобутку нафти, будівництва нафтопроводів і приватизації. Російська служба Бі-бі-сі попросила експертів оцінити масштаб загрози.

Нові обмеження нижня палата конгресу схвалила напередодні у рамках пакету санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Тепер цей пакет повинен схвалити сенат, а потім підписати президент США Дональд Трамп.

Пакет цих документів об'єднує і доповнює чинні санкції.

Російська служба Бі-бі-сі запитала директора програми "Економічна політика" Московського Центру Карнегі Андрія Мовчана і головного економіста банку "Уралсиб" Олексія Дев'ятова про головні нововведення нового пакету санкцій.

Проекти з видобутку нафти

Новий документ розширює обмеження на постачання товарів, послуг і технологій, які потрібні для реалізації нових проектів з розробки глибоководних родовищ нафти, а також родовищ в Арктиці і видобутку зі сланців.

Раніше такі обмеження стосувалися проектів п'яти російських компаній, які вважаються лідерами нафтової галузі, - це "Роснєфть", "Газпром", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Сургутнафтогаз". Для цих компаній обмежена співпраця з іноземними партнерами, а також можливості купувати західне обладнання і технології.

Великі інвестиції у видобуток нафти і розробку нових родовищ багато компаній зробили ще до ухвалення санкцій, що дозволило їм нарощувати видобуток останніми роками, попри запровадження країнами Заходу обмеження і падіння цін. "Роснєфть" при цьому щорічно розширює інвестиційну програму.

Нові обмеження можуть торкнутися спільних проектів: американські компанії ризикують втратити можливість брати участь в проектах, де частка російських компаній перевищує 33%. Вони не зможуть продавати обладнання і технології для таких проектів або брати участь в них.

Однак таких проектів майже немає, каже Андрій Мовчан: сланцеву і глибоководну нафту російські компанії майже не видобувають.

Є відомі розробки на шельфі, де беруть участь російські компанії в партнерстві з іноземцями. Наприклад, "Лукойл" бере участь в розробці шельфового газоконденсатного родовища Шах-Деніз в Азербайджані, але володіє всього 10% акцій, що є менше від встановленої проектом норми.

Цей обмежувальний захід спрямований проти проектів, які "мають потенціал з видобування нафти", пояснюється в законопроекті. "Дуже багато моментів лунають грізно, але на практиці не застосовуються", - каже про них Андрій Мовчан.

Проти обмеження участі американських компаній у спільних проектах виступало нафтове лобі США, зокрема ExxonMobil і Chevron, повідомила на початку липня газета Wall Street Journal. У Exxon, зокрема, турбувалися, що обмеження можуть підірвати конкурентні позиції компанії в світі.

Обмеження на будівництво нафтопроводів

Документ також передбачає обмеження на постастачання технологій і послуг, необхідних для будівництва трубопроводів. Обмеження розповсюджуються на ситуацію, коли окремий товар коштує 1 млн доларів чи більше або за останні 12 місяців товарів було поставлено на 5 млн доларів і більше.

Таким чином американські конгресмени хочуть обмежити можливості Росії створювати інфраструктуру для експорту енергоресурсів, йдеться в законопроекті.

Ці пропозиції, на думку Мовчана, ставлять під загрозу реалізацію "Турецького потоку" та інших проектів. Санкції можуть загрожувати таким проектам, як "Північний потік" і "Сахалін-2", писала Financial Times, посилаючись на дані Єврокомісії.

Однак в документі також сказано, що запровадження обмежень на ці проекти повинні бути узгоджені з "місцевими економічними партнерами". "Ці погодження, я думаю, буде дуже важко отримати, тому що європейці зацікавлені в цих проектах", - вважає Мовчан.

Копирайт изображения ALEXANDER MIRIDONOV/AFP/Getty Images Image caption Єфрокомісія хвилюється, що санкції США перешкодять будівництву трубопроводів

У Євросоюзі на законопроект відреагували нервово. Прес-секретар Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що Єврокомісія стежить за ухваленням санкцій "з деякими занепокоєнням, яке стосується незалежності енергетики Євросоюзу та інтересів енергетичної безпеки".

У довгостроковій перспективі це може негативно позначитися на російських проектах, вважає Дев'ятов. "Деякі проекти, які могли б бути реалізовані, або зовсім не будуть реалізовані, або будуть реалізовані з істотною затримкою", - вважає він.

Приватизація держкомпаній

Ще один комплекс обмежень стосується приватизації державних компаній. Президент США може ввести санкції проти американських компаній або громадян, якщо вони інвестують понад 10 млн доларів в активи у рамках приватизації держвласності в Росії і якщо від цього виграють якісь російські чиновники або члени їх сімей. Це ж стосується сумарних інвестицій в 10 млн доларів за рік.

Не зовсім зрозуміло, як буде працювати механізм, який визначить, чи виграли від приватизації чиновники, зазначає Дев'ятов. "Тут, напевно, мається на увазі умова, якщо ціни активів, що продаються, помітно відрізняються від ринкових і справедливих", - пояснює він. Саме в таких ситуаціях зазвичай є підозри на те, що хтось на цьому заробляє, продовжує економіст.

Процес приватизації в Росії йде неактивно, а шансів на нову велику програму приватизації в країні небагато, погоджується Мовчан.

Росія без американського фінансування

Американські банки не зможуть видати організації або людині зі списку санкцій понад 10 млн доларів за 12 місяців.

За законопроектом, США можуть обмежити фінансування російських проектів міжнародними фондами, якщо від такої допомоги, на думку влади, виграють компанії або люди з санкційного списку.

Документ також передбачає й інші фінансові обмеження в США для фізичних осіб і компаній зі списку санкцій: їм можуть відмовити в банківських операціях, операціях з нерухомістю, на ринку цінних паперів та інших.

За словами Мовчана, російські компанії та економіка загалом не дуже залежать від фінансування з боку американських банків або міжнародних організацій. Експерт зазначає, що для компаній є фінансування з інших країн, наприклад, деякі компанії все ще можуть брати позики у європейських банків навіть в доларах.

При цьому економісти й раніше говорили, що за час санкцій російські компанії серйозно скоротили свою зовнішню заборгованість, їм потрібно менше грошей на погашення кредитів.

За даними Центробанку, російські компанії зараз винні іноземцям близько 351 млрд доларів. В основному це банківські кредити, а також зобов'язання перед різними інвесторами.

У законопроекті також міститься рекомендація казначейству США обговорити з Держдепартаментом і представниками розвідки можливість введення обмежень на придбання російського держборгу. За даними ЦБ, зовнішній держборг Росії на 1 липня цього року становив 47,2 млрд доларів. В основному це цінні папери в іноземній і російській валюті, які торгуються на ринку.

"Якщо іноземцям заборонять тримати наші суверенні облігації, це може бути неприємно", - визнає Дев'ятов. Це може посилити відтік капіталу, уповільнити зростання економіки на 0,7-0,8 п.п. і спричинити ослаблення рубля, прогнозує економіст. Це також може негативно позначитися на бюджеті Росії, припускає він.

Вплив на бюджет буде, швидше за все, помірним, продовжує економіст. Російський бюджет дефіцитний і, за прогнозом Мінфіну, залишиться таким в найближчі роки. Однак для фінансування дефіциту влада не планує вдаватися до зовнішніх запозичень - аж до 2020 року основними джерелами фінансування дефіциту, за прогнозом Мінфіну, будуть запозичення на внутрішньому ринку, а також кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту.

Покарати компанії, причетні до кібератаки

Окремі санкції вводяться щодо осіб і компаніям, яких пов'язують з кібератаками на США під час американських виборів.

Різні обмеження, пов'язані з фінансами, бізнесом і в'їздом до США, введуть проти людей і організацій, чия діяльність підриває кібербезпеку, і тих, які пов'язані з урядом Росії. Те саме стосується людей і організацій, які, на думку влади США, надали їм фінансову, матеріальну або технологічну підтримку.

За документом, людям з цього списку можуть заблокувати активи на території США і будь-які угоди з ним.

Подібні санкції також можуть ввести проти тих, хто порушує права людини, бере участь в експорті зброї до Сирії або якось пов'язаний з ситуацією на Україні.

Їм також можуть відмовити у візах або їх можуть вислати з США. У подібних списках вже досить багато імен - наприклад, глава "Ростеху" Сергій Чемезов, спецпредставник президента Росії з питань природоохоронної діяльності Сергій Іванов, який раніше очолював адміністрацію президента, глава Чечні Рамзан Кадиров та інші.

Дев'ятов пояснює, що проблеми окремих фізичних осіб, навіть дуже багатих, навряд чи можуть створити проблеми для економіки Росії загалом.

У документі прописана можливість найширше застосовувати санкції, у ньому "дуже багато прав і загалом ніяких обов'язків", дуже багато стримувань і противаг, резюмує Мовчан.