Коли Саакашвілі повернеться в Україну?

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Після припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі перед владою України постане питання, чи передавати його правоохоронцям Грузії, які звинувачують його у скоєнні низки злочинів і з 2014 року домагаються від Києва його екстрадиції.

Раніше Україна відмовляла в екстрадиції, посилаючись на українське законодавство, яке дає можливість так захищати своїх громадян. Тепер цієї підстави для відмови немає.

Громадянство Міхеіла Саакашвілі було припинене після того, як міграційні органи отримали докази того, що він надав неправдиві дані під час отримання громадянства у 2015 році, а саме - про те, що він не перебуває під слідством в Україні чи за її межами.

У травні 2015-го президент Петро Порошенко надавав громадянство Міхеілу Саакашвілі як особі, "прийняття якої до громадянства становить державний інтерес для України". Але відомо, що звернення правоохоронних органів прокуратури Грузії про екстрадицію надходили і до цієї дати.

Повернення - під питанням?

Міхеіл Саакашвілі зараз перебуває у США. Увесь вечір 26 липня, після того, як стало відомо про припинення громадянства, він розміщував коментарі політиків на свій захист у соціальних мережах. А потім оприлюднив відеозвернення, у якому запевнив, що має намір повернутися в Україну.

Однак, з виступу не зрозуміло, коли саме. Він наголосив, що "домагатиметься повернення і повернеться".

На сьогодні ми не знаємо, які ще паспорти є у Саакашвілі. Якщо тільки український, то відтепер він матиме труднощі із виїздом зі США Віталій Кулик, Інститут громадянського суспільства

Депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що позбавлення громадянства може завадити Міхеілу Саакашвілі ‎повернутися.‎

"Саакашвілі навіть фізично не зможе повернутися в Україну - його затримають у Борисполі по прильоту і першим рейсом екстрадують в Грузію. Таким чином, буде неможливо фізично захистити від екстрадиції. Фактично, Саакашвілі змушують брати притулок в Америці і забути про українську політику", - написав депутат Сергій Лещенко у Facebook.‎

Як наголошують експерти, припинення громадянства не означає автоматичного вислання його з території України. Але оскільки його український паспорт анульовано, потрапити в Україну він не може.

Якщо тільки не має паспорта ще якоїсь країни.

"На сьогодні ми не знаємо, які ще паспорти є у Саакашвілі. Якщо тільки український, то відтепер він матиме труднощі із виїздом зі США, де зараз перебуває", - зазначив у коментарі ВВС Україна директор Інституту громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Але якщо є інші паспорти, то як іноземець він може в'їхати в Україну. Однак тоді йому загрожуватиме відповідальність за подання неправдивих даних у 2015 році, коли громадянство йому надавалося. Але так само не можна виключати, що Саакашвілі буде затриманий і екстрадований до Грузії. Запит на екстрадицію Грузія надсилала неодноразово. Досі українська сторона їх не розглядала, оскільки Україна не видає своїх громадян, але тепер цієї перешкоди немає", - додав експерт.

Сам Міхеіл Саакашвілі в останньому відеозверненні запевнив, що має (чи радше тепер мав) лише одне - українське громадянство.

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Чи можлива екстрадиція

Процедура екстрадиції виписана у Кримінально-процесуальному кодексі України і передбачає кілька етапів. Спочатку Генеральна прокуратура вивчає матеріали, що їх надала країна, яка вимагає екстрадиції. Якщо слідство вважатиме ці матеріали вмотивованими, прокуратура має внести до суду подання про екстрадиційний арешт особи. Суд вивчить ці матеріали і ухвалить рішення про доцільність арешту. Але захист матиме право на оскарження.

Максимальний строк екстрадиційного арешту становить 18 місяців. Причому суд також може ухвалювати рішення про інші запобіжні заходи, окрім тримання під вартою - заставу, взяття на поруки, встановлення обмежень на пересування. Протягом екстрадиційного арешту прокурор має ухвалити рішення про видачу особи, яке ця особа може оскаржити у суді.

Зважаючи на ці обмеження, деякі експерти не виключають, що Міхеіл Саакашвілі може повернутися зі США, знаючи, що його затримають і сподіваючись на те, що протягом розгляду екстрадиції він здобуде більшу політичну підтримку в Україні та за її межами.

"Страх" чи "здоровий глузд"?

Соціальні мережі переповнені версіями про те, чому президент України вирішив припинити громадянство Міхеіла Саакашвілі. Майже немає тих, хто вважає, що Петро Порошенко змушений був виконати формальність після того, як Державна міграційна служба вивчила матеріали, надані правоохоронними органами Грузії.

Рішення президента України називають політично ризикованим.

"За роки президентства Порошенко ухвалював рішення, які можуть не подобатися, але вони ніколи не були авантюрними. Він не робить кроків, які би дали юридичні підстави через якийсь час самому опинитися під кримінальним переслідуванням. Я все ж таки припускаю, що під час візиту до Грузії могли бути надані якісь додаткові, неспростовні матеріали. Можливо, ідеться також про те, про що преса і громадськість ніколи не дізнаються", - сказав ВВС Україна експерт Центру Разумкова Віктор Зам'ятін.

"Можливо, це персональні мотиви. Але це точно не політичне суперництво", - вважає він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колись друзі, тепер - вороги?

"Впевнений, що ідеться про політичне переслідування, попри те, що я негативно ставлюся до Саакашвілі і, зокрема, до його президентства у Грузії, особливо в останні роки. Але те, що зробив Порошенко, це розправа. Я більш ніж упевнений, що адміністрації президента давно було відомо про кримінальні справи Саакашвілі у Грузії і про звинувачення, які йому там висунуті. Попри це, громадянство дали, а тепер, коли він став незручним "тролем" президента, громадянство забрали. Це подвійні стандарти", - твердить політолог Віталій Кулик.

Віктор Зам'ятін вважає, що критика Саакашвілі на адресу Петра Порошенка не була настільки ефективною, щоб це шкодило іміджу президента.

"Досі жодних конкретних фактів корупційної діяльності президента він не повідомив. Було багато галасу, але він не подавав "залізобетонні" докази в антикорупційні органи. Була така собі піар компанія, спрямована на підтримку політичного проекту "Міхеіл Саакашвілі", - сказав Віктор Зам'ятін у коментарі ВВС Україна.

Директор Інституту громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що, окрім нейтралізації незручного для влади політика, у припиненні громадянства є ще одна мета - завдати удару по політичному середовищу, яке гуртується навколо екс-президента Грузії.

Як тільки вони зрозуміли, що ми (опозиція) об'єднуємося, щоб восени вийти на вулиці і припинити цей "договірняк" бариг - страх переміг здоровий глузд Міхеіл Саакашвілі,, лідер "Руху нових сил"

"У політичному сенсі це спроба підірвати політичні перспективи команди тих, хто називає себе "єврооптимістами" і "антикорупціонерами", які гуртуються навколо Саакашвілі. "Збивши" локомотив цієї політичної сили, яким є колишній лідер Грузії, влада значно ускладнює їхні перспективи", - сказав ВВС Україна Віталій Кулик.

Про це заявляє і сам екс-президент Грузії.

"Як тільки вони зрозуміли, що ми (опозиція) об'єднуємося, щоб восени вийти на вулиці і припинити цей "договірняк" бариг - страх переміг здоровий глузд", - сказав він у відеозверненні.

Про мотиви вплинути на опозиційні сили, що об'єднуються навколо "Руху нових сил" Саакашвілі, кажуть і самі "єврооптимісти і антикорупціонери". Саме від них на адресу президента лунає найбільше звинувачень у "боягузтві", "підлості", недемократичності", "позалаштункових домовленостях із олігархічною владою у Грузії", у "початку диктатури" тощо.

Екс-глава СБУ і лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко переконує, що припинення громадянства - це реакція на створення організаційних структур майбутньої об'єднаної політичної сили у регіонах.

"У такий підлий спосіб влада відреагувала на створення штабів спільних дій задля координації спільної боротьби проти брехні і корупції, заради гідного життя українців", - написав він у Facebook.

Союзники і рейтинги

Про політичне переслідування Саакашвілі заявили також "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Самопоміч" Андрія Садового, "Громадський контроль" Анатолія Гриценка - тобто, опозиційні сили, які мали б стати конкурентами руху екс-президента Грузії у разі проведення виборів.

Але на їхню адресу також вистачає дошкульних дописів у соцмережах. "Найбільше цій новині порадіють конкуренти на опозиційній ниві. В думках вони вже переділили опозиційний електоральний пиріг", - написав політолог і журналіст Віктор Уколов у Facebook.

"Хто найбільше радітиме тому, що Саакашвілі може втратити громадянство України? Ті, хто найбільше над цим плаче. 0,3% президентського рейтингу на дорозі не валяються", - зазначає депутат парламенту фракції БПП Вадим Денисенко.

Однак президентський рейтинг зараз не міг би цікавити Міхеіла Саакашвілі. Для участі у президентських виборах особа має 10 років прожити в Україні, а для екс-президента Грузії це - 2023 рік.

А от щодо парламентських виборів, то вже у 2018-му Міхеіл Саакашвілі міг би балотуватися до парламенту.

Проте, згідно із соціологічними рейтингами, його політична сила - "Рух нових сил" - має підтримку, яка дорівнює похибці під час проведення соціологічних досліджень - згідно із опитуваннями групи "Рейтинг" і Центру Разумкова, проведених у травні 2017 року - від 1,5 до 2 відсотків.

Однак точно не відомо, яким би міг бути рейтинг у разі об'єднання кількох непарламентських політичних сил в один блок навколо партії Саакашвілі.