У чому звинувачують Саакашвілі у Грузії?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі, 2007 рік

Міхеіла Саакашвілі, третього президента Грузії і одного із лідерів "революції троянд", на батьківщині зинувачують за кількома кримінальними справами. У тому числі у справі про розгін акції протесту в центрі Тбілісі у листопаді 2007 року.

Міхеіл Саакашвілі неодноразово заявляв, що висунуті проти нього у Грузії звинувачення вважає надуманими, безпідставними і політично вмотивованими.

"Грузія за моїх часів мала один із найчесніших урядів у світі", - заявляв він у 2015 році, перебуваючи в Україні.

Від свідка до обвинуваченого

Міхеїл Саакашвілі залишив Грузію невдовзі після закінчення свого другого президентського терміну і виборів 2013 року - на тлі звинувачень і затримань колишніх чиновників його уряду. Вже через кілька місяців, у березні 2014 року, прокуратура заявила, що викликає пана Саакашвілі на допит як свідка за кількома кримінальними справами, у тому числі і у справі про загибель у 2005 році прем'єр-міністра Грузії Зураба Жванії.

На допит екс-президент з'явитися відмовився. У липні того ж року прокуратура заявила, що стосовно Саакашвілі та кількох інших осіб, які обіймали високі посади в його уряді, підоготовлено обвинувальну постанову. Їх звинувачували у перевищенні службових повноважень під час насильницького, на думку прокуратури, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, а також відключення від ефіру телекомпанії "Імеді" силовими методами, з допомогою спецназу.

Окрім цього, слідство заявляло, що після подій 7 листопада посадові особи за вказівкою Саакашвілі почали процес незаконного вилучення телекомпанії у її тодішнього власника Бадрі Патаркацишвілі. Телекомпанія була повернута сім'ї Патаркацишвілі пізніше, вже після зміни влади у Грузії, у жовтні 2012 року.Тбіліський суд 2 серпня 2014 року задовольнив клопотання прокуратури і заочно обрав арешт як запобіжний захід стосовно екс-президента.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Учасники акції проти президента Грузії у січні 2008 року, Тбілісі

Побиття депутата та розтрата коштів

Влітку 2014 року прокуратура оприлюднила іще одне звинувачення на адресу екс-президента за гучною справою - про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі у 2005 році.

За версією прокуратури, Міхеіл Саакашвілі вирішив покарати депутата за матеріал, опублікований в одній з грузинських газет, в якому той висловлював невдоволення тодішнім президентом.

Пізніше прокуратура Грузії заявила, що перекваліфікувала звинувачення на адресу Саакашвілі, а також екс-прем'єра Мерабішвілі, звинувативши їх в організації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень особи. Міхеіл Саакашвілі також звинувачується у зловживанні службовими повноваженнями у резонансній справі про вбивство Сандро Гіргвліані в 2006 році.

Окрім того, Міхеіла Саакашвілі, котрий прославився боротьбою з корупцією у Грузії, тепер на батьківщині звинувачується у розтраті бюджетних коштів.

Прокуратура заявляє, що ідеться про близько дев'ять мільйонів ларі бюджетних коштів, витрачених на особисті потреби, в тому числі на косметичні процедури.На майно екс-президента в Грузії, в тому числі і ділянку в Кварелі, у вересні 2014 року був накладений арешт.

Під арешт потрапила і частина майна матері, а також тбіліська квартира його дружини, Сандри Рулофс.

Екстрадиція і міжнародний розшук

Прокуратура Грузії неодноразово заявляла про спроби домогтися передачі Саакашвілі грузинській стороні і оголошувала його у міжнародний розшук.

Згідно з даними прокуратури для того, щоб домогтися оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук, грузинська сторона кілька разів надавала інформацію і матеріали, але генеральний секретаріат Інтерполу не задовольнив вимог Тбілісі.З проханням про передачу Саакашвілі прокуратура Грузії двічі зверталася до України.

Як заявили Бі-бі-сі у прокуратурі, на перше звернення Тбілісі не отримав відповіді від української сторони, тому змушений був звернутися до Києва повторно. Вдруге Тбілісі отримав відмову. Раніше головний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе заявляв журналістам, що перешкодою для екстрадиції Міхеіла Саакашвілі в Грузії з правової точки зору є українське громадянство екс-президента, оскільки Конституція України не дозволяє екстрадувати своїх громадян до іншої держави.

Після позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства прокуратура Грузії не коментує, якими будуть її подальші кроки стосовно екс-президента, але відзначають, що запити грузинської сторони до України лишаються чинними.