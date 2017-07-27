Засновник Amazon став найбагатшою людиною світу
Засновник інтернет-гіганта Amazon Джеф Безос обігнав Білла Гейтса у званні найбагатшої людини у світі. Його статки тепер оцінюють у 90,7 млн доларів США.
За даними Forbes, у четвер 2,4% зростання вартості акцій Amazon дало можливість статкам Безосу обігнати статки засновника Microsoft на 700 мільйонів доларів.
53-річний Безос сам володія 17% акцій компанії Amazon, вартість якої перевищує 500 млрд доларів. За перші три місяці цього року продажі Amazon підскочили на 23% і досягли 35,7 млрд доларів. Компанія очікує зростання продажів у межах 16-24% і в другому кварталі цього року.
У останні роки Джеф Безос зосередився здебільшого на своєму бізнесі із виробництва космічних ракет Blue Origin і виданні Washington Post, яке він придбав у 2013 році.
Подорожчання акцій ІТ-компаній останнім часом принесло багато грошей таким людям, як Безос чи засновник Facebook Марк Цукерберг, чиї статки оцінюються тим же Forbes у 72,6 млрд доларів.
Ось п'ять речей, які ви, можливо, не знали про Джефа Безоса.
1. Його витрати летять угору.
Раніше цього року пан Безос заплатив 23 млн доларів старому текстильному музею у Вашингтоні. Щойно музей перероблять у будинок, родина Безоса житиме у ексклюзивному районі поруч із Обамами і донькою Дональда Трампа - Іванкою і її чоловіком Джаредом Кушнером.
Принаймні про це писала газета Washington Post, доволі надійне джерело, зважаючи, що пан Безос купив її у 2013 році за 250 млн доларів із власного гаманця.
Родина Безосів також має будинки у Сієтлі і Беверлі Гіллз, але витрати на нерухомість здаються нікчемними у порівнянні із тим, скільки пан Безос витрачає на своє справжнє захоплення: ракетобудування.
Пан Безос каже, що щороку продає акцій Amazon на близько 1 млрд фунтів, щоб інвестувати у Blue Otigin, проект, який він заснував, щоб розвивати комерційні польоти у космос.
2. Він щедрий на банани.
Це була ідея Безоса - роздавати безкоштовно банани перехожим у Сієтлі - рідному місті Amazon. Такий собі щедрий жест, беручи до уваги, що, за повідомленнями, 4,5 тисячі людей щодня ним користаються.
Та в питання філантропії Безос все ще скнара у порівнянні із його колегами-підприємцями.
Хоч він і його родина уже витратили мільйони доларів на благодійність, Безоса все ще критикують за те, що він віддає недостатньо. Наприклад, він не роздає неприбутковим організаціям стільки, скільки це роблять Білл Гейтс, Марк Цукерберг та інші.
Водночас він - один із 169 бізнесменів, що пообіцяли віддати на добрі справи половину своїх статків.
Та минулого місяця Безос почав гратися із новими ідеями у сфері благодійності. Він запитав у користувачів Twitter ідеї того, куди можна віддати гроші, щоб результат від цього був "тут і зараз" - така собі філантропія зі швидкою доставкою.
Ще поки невідомо, яка із пропозицій - від заснування бібліотек до пошуку ІТ-талантів у Африці - захопить його уяву.
3. Його брат - справжній герой.
Та добрі справи - це справа брата Джефа Безоса - Марка. Він залишив кар'єру у сфері реклами, щоб працювати у нью-йоркській організації Robin Hood, яка бореться із бідністю.
У 2011 році у своєму TED talk Марк Безос розповідає, як йому довелося дізнатися, з чого він зроблений, коли він як волонтер потрапив на гасіння пожежі. Щоправда, сміливий порятунок цуценяти тоді дістався іншому, а Марка попросили знайти власниці тваринки цілу пару взуття.
Проте тоді Марк отримав важливий урок: якщо тобі є що віддати, навіть щось мале, - зроби це зараз.
Може, ця ідея зможе надихнути Джефа?
4. Джеф Безос - справжній фанат "Зоряного шляху".
Одна з переваг багатого життя - можна втілювати будь-які свої фантазії. Так давній фанат "Зоряного шляху", пан Безос отримав змогу зіграти невеличку роль у останньому із фільмів франшизи.
Помітити його на екрані не так уже й просто - у відео, яке він сам виклав у інтернет, на Безосі доволі вдалий грим.
Та він ніколи й не приховував свою дивакувату натуру.
У дитинстві він провів багато часу зі своїми бабусею і дідусем на їхньому ранчо в Техасі (де, зокрема, навчився робити прививки коровам), і його інтерес до цифр був помітний вже тоді.
"У тому віці я будь-що намагався складати кошториси і всілякі розрахунки. Я рахував наше споживання газу, з'ясовував непотрібні статистичні дані таких речей, як витрати на продукти", - розповів він у 2010 році.
Наприклад, він витратив доволі багато часу, поки рахував, що куріння, найімовірніше, забере 9 років життя його бабусі.
"Я очікував, що мене похвалять за кмітливість і математичні здібності", - розповів він. Але його бабуся натомість розплакалася. А дідусь розповів, що часом "добрим бути важче, ніж розумним".
5. Він справжній мрійник.
Крім іншого, Безос володіє справжнім футуристичним баченням.
Свого часу він уявляв космічні готелі, парки розваг і цілі міста, що кружляють по орбіті Землі. Та тепер його мрії тільки набувають масштабів.
"Я хочу, щоб мільйони людей жили і працювали у космосі. Я хочу, щоб ми були космічною цивілізацією", - заявив він виданню Geekwire минулого року.
Безос прогнозує, що у наступні кількасот років ми розмістимо усю нашу важку промисловість за межами планети, видобуватимемо корисні копалини і вироблятимемо енергію у космосі, а Землю залишимо таким собі приємним місцем для проживання.
Пан Безос, звісно, і сам планує полетіти у космос - щойно Blue Origin буде готова його туди забрати.
Та як каже гасло Blue Origin - Gradatim Ferociter - тобто, "крок за кроком, безжально". Вочевидь, не варто поспішати.
Злети і падіння
1994 рік - Джеф Безос звільняється із Волл-Стріт, щоб заснувати Amazon.
1999 рік - Time називає його людиною року.
2000 рік - Засновує Blue Origin.
2013 рік - купує Washington Post.
2015 рік - New York Times публікує статтю про умови праці у Amazon. Безос каже, що нічого такого «не впізнає».
2015 рік - Amazon замикає коло, відкриваючи перший офлайн-магазин у Сієтлі.
2016 рік - Втягується у публічну суперечку із Дональдом Трампом через Washington Post і податки.
2017 рік - фільм "Манчестер біля моря" виробництва Amazon Studios отримує два "Оскари", включно із нагородою Кейсі Афлеку за "найкращого актора". Студія також отримує нагороду "за найкращий фільм іноземною мовою" за фільм "Комівояжер".