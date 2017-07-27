Засновник Amazon став найбагатшою людиною світу

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Засновник інтернет-гіганта Amazon Джеф Безос обігнав Білла Гейтса у званні найбагатшої ‎людини у світі. Його статки тепер оцінюють у 90,7 млн доларів США.‎

За даними Forbes, у четвер 2,4% зростання вартості акцій Amazon дало можливість статкам ‎Безосу обігнати статки засновника Microsoft на 700 мільйонів доларів.‎

‎53-річний Безос сам володія 17% акцій компанії Amazon, вартість якої перевищує 500 млрд ‎доларів. За перші три місяці цього року продажі Amazon підскочили на 23% і досягли 35,7 ‎млрд доларів. Компанія очікує зростання продажів у межах 16-24% і в другому кварталі ‎цього року.‎

У останні роки Джеф Безос зосередився здебільшого на своєму бізнесі із виробництва ‎космічних ракет Blue Origin і виданні Washington Post, яке він придбав у 2013 році.‎

Подорожчання акцій ІТ-компаній останнім часом принесло багато грошей таким людям, як ‎Безос чи засновник Facebook Марк Цукерберг, чиї статки оцінюються тим же Forbes у 72,6 ‎млрд доларів.

Копирайт изображения Amazon Image caption Джеф Безос особисто доставляє покупку мільйонному корситувачу Amazon у 1997 році - тоді це було неабияким досягненням

‎Ось п'ять речей, які ви, можливо, не знали про Джефа Безоса.‎

‎1. Його витрати летять угору.‎

Раніше цього року пан Безос заплатив 23 млн доларів старому текстильному музею у ‎Вашингтоні. Щойно музей перероблять у будинок, родина Безоса житиме у ексклюзивному ‎районі поруч із Обамами і донькою Дональда Трампа - Іванкою і її чоловіком Джаредом ‎Кушнером.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній текстильний музей у Вашингтоні, у якому житиме родина Безосів

‎Принаймні про це писала газета Washington Post, доволі надійне джерело, зважаючи, що пан ‎Безос купив її у 2013 році за 250 млн доларів із власного гаманця.‎

Родина Безосів також має будинки у Сієтлі і Беверлі Гіллз, але витрати на нерухомість ‎здаються нікчемними у порівнянні із тим, скільки пан Безос витрачає на своє справжнє ‎захоплення: ракетобудування.‎

Пан Безос каже, що щороку продає акцій Amazon на близько 1 млрд фунтів, щоб інвестувати ‎у Blue Otigin, проект, який він заснував, щоб розвивати комерційні польоти у космос.‎

‎2.‎ Він щедрий на банани.‎

Це була ідея Безоса - роздавати безкоштовно банани перехожим у Сієтлі - рідному місті ‎Amazon. Такий собі щедрий жест, беручи до уваги, що, за повідомленнями, 4,5 тисячі людей ‎щодня ним користаються.‎

Та в питання філантропії Безос все ще скнара у порівнянні із його колегами-підприємцями.‎

Хоч він і його родина уже витратили мільйони доларів на благодійність, Безоса все ще ‎критикують за те, що він віддає недостатньо. Наприклад, він не роздає неприбутковим ‎організаціям стільки, скільки це роблять Білл Гейтс, Марк Цукерберг та інші.‎

Водночас він - один із 169 бізнесменів, що пообіцяли віддати на добрі справи половину ‎своїх статків.‎

Та минулого місяця Безос почав гратися із новими ідеями у сфері благодійності. Він запитав у ‎користувачів Twitter ідеї того, куди можна віддати гроші, щоб результат від цього був "тут і ‎зараз" - така собі філантропія зі швидкою доставкою.‎

Ще поки невідомо, яка із пропозицій - від заснування бібліотек до пошуку ІТ-талантів у ‎Африці - захопить його уяву.‎

‎3.‎ Його брат - справжній герой.‎

Та добрі справи - це справа брата Джефа Безоса - Марка. Він залишив кар'єру у сфері ‎реклами, щоб працювати у нью-йоркській організації Robin Hood, яка бореться із бідністю.‎

Копирайт изображения James Duncan Davidson / TED Image caption Марк Безос - пожежник-волонтер

У 2011 році у своєму TED talk Марк Безос розповідає, як йому довелося дізнатися, з чого він ‎зроблений, коли він як волонтер потрапив на гасіння пожежі. Щоправда, сміливий порятунок ‎цуценяти тоді дістався іншому, а Марка попросили знайти власниці тваринки цілу пару ‎взуття.‎

Проте тоді Марк отримав важливий урок: якщо тобі є що віддати, навіть щось мале, - зроби ‎це зараз.‎

Може, ця ідея зможе надихнути Джефа?‎

‎4.‎ Джеф Безос - справжній фанат "Зоряного шляху".‎

Одна з переваг багатого життя - можна втілювати будь-які свої фантазії. Так давній фанат ‎‎"Зоряного шляху", пан Безос отримав змогу зіграти невеличку роль у останньому із фільмів ‎франшизи.‎

Помітити його на екрані не так уже й просто - у відео, яке він сам виклав у інтернет, на ‎Безосі доволі вдалий грим.

Копирайт изображения Jeff Bezos Image caption Джеф Безос уживається в роль

‎Та він ніколи й не приховував свою дивакувату натуру.‎

У дитинстві він провів багато часу зі своїми бабусею і дідусем на їхньому ранчо в Техасі (де, ‎зокрема, навчився робити прививки коровам), і його інтерес до цифр був помітний вже тоді.‎

‎"У тому віці я будь-що намагався складати кошториси і всілякі розрахунки. Я рахував наше ‎споживання газу, з'ясовував непотрібні статистичні дані таких речей, як витрати на ‎продукти", - розповів він у 2010 році.‎

Наприклад, він витратив доволі багато часу, поки рахував, що куріння, найімовірніше, забере ‎‎9 років життя його бабусі.‎

‎"Я очікував, що мене похвалять за кмітливість і математичні здібності", - розповів він. Але ‎його бабуся натомість розплакалася. А дідусь розповів, що часом "добрим бути важче, ніж ‎розумним".‎

‎5.‎ Він справжній мрійник.‎

Крім іншого, Безос володіє справжнім футуристичним баченням.‎

Свого часу він уявляв космічні готелі, парки розваг і цілі міста, що кружляють по орбіті Землі. ‎Та тепер його мрії тільки набувають масштабів.‎

‎"Я хочу, щоб мільйони людей жили і працювали у космосі. Я хочу, щоб ми були космічною ‎цивілізацією", - заявив він виданню Geekwire минулого року.‎

Безос прогнозує, що у наступні кількасот років ми розмістимо усю нашу важку ‎промисловість за межами планети, видобуватимемо корисні копалини і вироблятимемо ‎енергію у космосі, а Землю залишимо таким собі приємним місцем для проживання.‎

Пан Безос, звісно, і сам планує полетіти у космос - щойно Blue Origin буде готова його туди ‎забрати.

Та як каже гасло Blue Origin - Gradatim Ferociter - тобто, "крок за кроком, безжально". ‎Вочевидь, не варто поспішати.

Копирайт изображения Jeff Bezos Image caption Гасло Blue Origin на "техаських" черевиках Безоса

‎Злети і падіння

‎1994 рік - Джеф Безос звільняється із Волл-Стріт, щоб заснувати Amazon.‎

‎1999 рік - Time називає його людиною року.‎

‎2000 рік - Засновує Blue Origin.‎

‎2013 рік - купує Washington Post.‎

‎2015 рік - New York Times публікує статтю про умови праці у Amazon. Безос каже, що нічого ‎такого «не впізнає».‎

‎2015 рік - Amazon замикає коло, відкриваючи перший офлайн-магазин у Сієтлі.‎

‎2016 рік - Втягується у публічну суперечку із Дональдом Трампом через Washington Post і ‎податки.‎

‎2017 рік - фільм "Манчестер біля моря" виробництва Amazon Studios отримує два "Оскари", ‎включно із нагородою Кейсі Афлеку за "найкращого актора". Студія також отримує нагороду ‎‎"за найкращий фільм іноземною мовою" за фільм "Комівояжер". ‎