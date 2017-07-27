Астрономи зловили сигнал, що може належати першому "екзомісяцю"

Копирайт изображения SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Якщо є екзопланети, то мають бути й екзомісяці, вважають вчені

Астрономи знайшли космічне тіло, яке може виявитися першим планетарним супутником, розміщеним за ‎межами Сонячної системи.‎

‎"Екзомісяць", за припущеннями вчених, розмірами і масою схожий до Нептуна, і ‎обертається довкола планети, розмірами із Юпітер, але у 10 разів більшої від нього за масою.‎

Сигнал із екзомісяця зловив орбітальний телескоп NASA "Кеплер"; тепер науковці планують ‎із жовтня почати досліджувати знахідку за допомогою телескопа "Габбл".‎

Статтю про знахідку поки ж що опублікували на сайті Arxiv.‎

На сьогодні астрономи виявили понад 3 тисячі екзопланет - тобто світів, схожих на Землю, ‎але за межами Сонячної системи.‎

Та пошуки екзомісяців, який вівся паралельно, до цього моменту не приносили жодного ‎успіху - здебільшого через обмежені технічні можливості космічного обладнання.‎

Д-р Девід Кіппінг із Колумбійського університету в Нью-Йорку каже, що провів більшу ‎частину свого дорослого життя у пошуках екзомісяців.‎

Водночас він застерігає від передчасних висновків на цьому етапі дослідження: "На цьому ‎етапі ми б могли описати це як щось, схоже до місяця, але хтозна, це може будь й щось ‎інше".‎

Телескоп "Кеплер" шукає планети через виявлення крихітних впадин у сяйві зірок, коли ‎планети проходять повз них. Для виявлення ж екзомісяців дослідники дивляться на ‎мерехтіння зоряного сяйва перед та після того, як повз зірку пройде планета.‎

Ймовірний перший екзомісяць виявили упродовж трьох таких транзитів планети повз зірку - ‎але цього все ще недостатньо, щоб бути певним у знахідці, вважають вчені.‎

‎"Ми схвильовані… Статистично, формально - ймовірність дуже висока. Але чи справді ми ‎віримо статистиці? Це щось, що не можна порахувати. Поки ми не отримаємо виміри із ‎‎"Габбла", як на мене, це 50 на 50", - заявив у коментарі BBC News д-р Кіппінг.‎

Знайдене "Кеплером" космічне тіло отримало назву "Кеплер-1623b I", і перебуває на орбіті ‎планети, яка кружляє довкола своєї зірки за 4 тисячі світлових років від Сонця. За великий ‎розмір вчені також прозвали об'єкт "Неп-муном" (від англ. moon - "місяць").‎

Науковці припускають, що ймовірний екзомісяць сформувався не разом зі своєю планетою, ‎а скоріше, був притягнутий її величезною масою на орбіту значно пізніше.‎

У астрономів і раніше були кандидати у екзомісяці, але досі жоден так і не підтвердився.‎

‎"Я б сказав, що це найкращий кандидат із тих, які в нас були", - зазначив д-р Кіппінг.‎

‎«Майже щоразу як у нас з'являється кандидат, який проходить наші тести, ми винаходимо ‎нові тести аж до того моменту, поки він не зникає - поки він не завалює один із них… У ‎цьому випадку ми спробували усе, що в нас було, і він пройшов усі ці тести. З іншого ж боку, ‎у нас є тільки три випадки (фіксування космічного тіла телескопом. - Ред.)", - додав ‎науковець.‎