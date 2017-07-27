Астрономи зловили сигнал, що може належати першому "екзомісяцю"
Астрономи знайшли космічне тіло, яке може виявитися першим планетарним супутником, розміщеним за межами Сонячної системи.
"Екзомісяць", за припущеннями вчених, розмірами і масою схожий до Нептуна, і обертається довкола планети, розмірами із Юпітер, але у 10 разів більшої від нього за масою.
Сигнал із екзомісяця зловив орбітальний телескоп NASA "Кеплер"; тепер науковці планують із жовтня почати досліджувати знахідку за допомогою телескопа "Габбл".
Статтю про знахідку поки ж що опублікували на сайті Arxiv.
На сьогодні астрономи виявили понад 3 тисячі екзопланет - тобто світів, схожих на Землю, але за межами Сонячної системи.
Та пошуки екзомісяців, який вівся паралельно, до цього моменту не приносили жодного успіху - здебільшого через обмежені технічні можливості космічного обладнання.
Д-р Девід Кіппінг із Колумбійського університету в Нью-Йорку каже, що провів більшу частину свого дорослого життя у пошуках екзомісяців.
Водночас він застерігає від передчасних висновків на цьому етапі дослідження: "На цьому етапі ми б могли описати це як щось, схоже до місяця, але хтозна, це може будь й щось інше".
Телескоп "Кеплер" шукає планети через виявлення крихітних впадин у сяйві зірок, коли планети проходять повз них. Для виявлення ж екзомісяців дослідники дивляться на мерехтіння зоряного сяйва перед та після того, як повз зірку пройде планета.
Ймовірний перший екзомісяць виявили упродовж трьох таких транзитів планети повз зірку - але цього все ще недостатньо, щоб бути певним у знахідці, вважають вчені.
"Ми схвильовані… Статистично, формально - ймовірність дуже висока. Але чи справді ми віримо статистиці? Це щось, що не можна порахувати. Поки ми не отримаємо виміри із "Габбла", як на мене, це 50 на 50", - заявив у коментарі BBC News д-р Кіппінг.
Знайдене "Кеплером" космічне тіло отримало назву "Кеплер-1623b I", і перебуває на орбіті планети, яка кружляє довкола своєї зірки за 4 тисячі світлових років від Сонця. За великий розмір вчені також прозвали об'єкт "Неп-муном" (від англ. moon - "місяць").
Науковці припускають, що ймовірний екзомісяць сформувався не разом зі своєю планетою, а скоріше, був притягнутий її величезною масою на орбіту значно пізніше.
У астрономів і раніше були кандидати у екзомісяці, але досі жоден так і не підтвердився.
"Я б сказав, що це найкращий кандидат із тих, які в нас були", - зазначив д-р Кіппінг.
«Майже щоразу як у нас з'являється кандидат, який проходить наші тести, ми винаходимо нові тести аж до того моменту, поки він не зникає - поки він не завалює один із них… У цьому випадку ми спробували усе, що в нас було, і він пройшов усі ці тести. З іншого ж боку, у нас є тільки три випадки (фіксування космічного тіла телескопом. - Ред.)", - додав науковець.