Справа Чарлі Ґарда: історія, що розколола Британію

Копирайт изображения Featureworld Image caption Батьки Чарлі зібрали 1,3 млн фунтів, щоб перевезти його до США на експериментальне лікування

Історія Чарлі Ґарда привернула увагу всього світу. У її серці - 11-річний британський малюк, ‎який більшість свого життя провів у лікарняному ліжку на системі життєзабезпечення. Ось як ‎розгорталася історія запеклої судової боротьби його батьків проти медичної системи.‎

Хто такий Чарлі Ґард?‎

Копирайт изображения Featureworld

Чарлі народився 4 серпня 2016 року із вкрай рідкісним генетичним захворюванням під ‎назвою синдром виснаження мітохондріальної ДНК. Воно впливає на структури, що ‎живлять клітини енергією.‎

Хоч після народження він виглядав абсолютно здоровою дитиною, дуже скоро його стан ‎почав різко погіршуватися. ‎

У лікарні, де перебував Чарлі, заявили, що на момент діагностування йому захворювання його ‎прогнози були похмурими.‎

Зараз у малюка серйозні ушкодження мозку, він не може відкрити очі і рухати кінцівками. У його ‎стані він також не може самостійно дихати, тому йому потрібна постійна штучна вентиляція легень.‎

Синдром також зачепив його серце, печінку і нирки, і лікарі кажуть, що не знають, чи відчуває він ‎біль.‎

Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії із жовтня 2016 року.‎

Чому його батьки хотіли відправити його до США?‎

Копирайт изображения Featureworld

Батьки Чарлі - Конні Йетс і Кріс Ґард із західного Лондона - хотіли, аби Чарлі пройшов курс ‎експериментального лікування під назвою нуклеозидна обхідна терапія, що фактично являє ‎собою додавання до їжі певних елементів, які не виробляє тіло Чарлі.‎

Лікарня у США погодилася забезпечити Чарлі таким лікуванням, і батьки малюка зібрали 1,3 ‎млн фунтів для того, щоб перевезти його туди.‎

Чому лікарня відмовилася від намірів батьків?‎

Image caption Високий суд заборонив лікарні, у якій лікували Чарлі, перевозити його будь-куди для лікування

Експериментальне лікування, якого хотіли батьки Чарлі, не пройшло випробування ані на ‎людях, ані на тваринах, що мають такий же синдром, що й британський малюк. ‎

Проте його давали пацієнтам зі схожим захворюванням, яке, щоправда, вражає лише м'язові ‎тканини, тоді як синдром Чарлі вражає мозок і інші органи. ‎

У січні лікарня подала запит на надання етичного дозволу спробувати нуклеозидну терапію на ‎Чарлі.‎

Проте до моменту, коли рішення щодо дозволу прийняли, стан Чарлі погіршився до того ‎рівня, що ураження його мозку було невідворотним, і терапія не змогла б допомогти.‎

Після консультації із іншими експертами із медичних центрів по всьому світу британські ‎лікарі дійшли висновку, що систему життєзабезпечення Чарлі слід відімкнути і дати йому ‎померти із гідністю.‎

Що сталося у суді?‎

Копирайт изображения AFP

Проте батьки не погодилися із рішенням лікарні про відключення дитини від системи ‎життєзабпезпечення і подали позов до Високого суду, який би мав вирішити долю Чарлі. Це ‎було у березні.‎

У квітні Високий суд виніс рішення на користь лікарів.‎

Батьки Чарлі подали апеляцію на це рішення, проте всі наступні суди підтримували позицію ‎лікарні і заявляли, що в інтересах самого Чарлі дати йому померти із гідністю.‎

Верховний суд Британії і Європейський суд із прав людини також прийшли до таких висновків.‎

Як ця історія опинилася на шпальтах світових ЗМІ?‎

Копирайт изображения Featureworld

Коли виглядало, що батьки Чарлі вже вичерпали усі правові можливості, у справі з'явилося ‎два відомих на увесь світ імені: Дональд Трамп і папа римський Франциск.‎

Після рішення Європейського суду з прав людини Франциск заявив, що стежить за справою ‎‎"із прихильністю й сумом". У заяві, оприлюдненій Ватиканом, папа "висловив свою ‎близькість до батьків Чарлі". ‎

‎"Він молиться за них, сводіваючись, що їхнє бажання бути поруч і піклуватися за їхнє дитя до ‎самого кінця не залишиться без відповіді", - йшлося у заяві Ватикану.‎

Після цього свою підтримку батькам хворої дитини запропонував президент США Дональд ‎Трамп. "Якщо ми можемо допомогти маленькому Чарлі Ґарду, як і нашим друзям у Великій ‎Британії і папі, ми будемо раді зробити це", - написав він у Twitter.‎

Після цього твіту президентська команда зв'язалася із американським лікарем професором ‎Мічіо Хірано із Колумбійського університету, який і пропонував Чарлі експериментальне ‎лікування.‎

‎6 липня цього року професор разом із іншими лікарями підписав лист, у якому на основі ‎досі неопублікованих медичних даних припустив, що терапія може покращити стан 11-‎річного малюка.‎

Експерти на чолі із Хірано заявили, що "в ідеалі" експериментальне лікування слід було б випробувати хоча б ‎на мишах, проте у маленького Чарлі немає на це часу.‎

Чому справа повернулася до суду?‎

Копирайт изображения PA

Саме цей лист із досі неопублікованими даними змусив британську лікарню знову подати до ‎суду і відновити слухання "у світлі заяв про нові докази".‎

Згідно із найпершим рішенням Високого суду, Чарлі не дозволили перевозити будь-куди на ‎лікування, тож суд попросили оцінити нові можливі докази і їхній вплив на справу.‎

У цей час доктора Хірано запросили до Британії, щоб особисто оцінити стан Чарлі.‎‎

Якою була реакція громадськості?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прибічники Чарлі протестували під Високим судом

Справа Чарлі виявилася дуже суперечливою.‎

Одні заявляли, що Чарлі слід дати померти із гідністю, інші - не погоджувалися із ‎лікарями, вимагаючи, аби батькам малюка дозволити самим вирішувати, як і де його лікувати.‎

У якийсь момент лікарня заявила, що її працівникам почали надходити погрози фізичної ‎розправи. Охороняти медзаклад відрядили поліцію.‎

Батьки Чарлі заявили, що також стикалися із "неприємними і болісними ремарками".

Чому американські лікарі зрештою відмовилися від експериментального лікування?‎

Копирайт изображения Featureworld

Після огляду Чарлі професор Хірано заявив, що для експериментальної терапії уже надто ‎пізно. Він дійшов до такого висновку, оглянувши останні знімки МРТ, зроблені минулого ‎тижня.‎

Знімки показали, що в окремих частинах тіла Чарлі взагалі не залишилося м'язової тканини.‎

Після цього батьки Чарлі вирішили припинити судову тяганину і відмовитися везти його у ‎США.‎

Водночас батьки вірять, що Чарлі міг би прожити здорове повноцінне життя, якби йому ‎раніше надали лікування. Проте тепер, заявили Конні і Кріс, вони хочуть провести разом із ‎сином той короткий відрізок часу, який йому залишився.‎

Копирайт изображения EPA

У своїй заяві до Високого суду 24 липня британська лікарня заявила, що була "здивована і ‎розчарована" тим, що професор Хірано раніше "не прочитав останні медичні записи чи не ‎дивився знімки мозку, чи не ознайомився із іншою позицією щодо стану Чарлі".‎

У лікарні заявили, що професор не скористався можливістю оглянути Чарлі аж до минулого ‎тижня, попри те, що йому пропонували зробити це ще в січні.‎

Попри те, що професор надавав письмові докази у всіх судових слуханнях, у лікарні заявили, ‎що лише упродовж останнього тижня з'ясувалося, що він досі не прочитав першого рішення ‎Високого суду, винесеного ще в квітні.‎

У лікарні додали, що були занепокоєні, коли почули із уст професора, коли він виступав як ‎свідок на слуханні Високого суду 13 липня, що у нього був фінансовий інтерес надати Чарлі ‎запропоноване ним експериментальне лікування.‎

Професор Хірано пізніше заявив, що відмовився від будь-якого фінансового інтересу.‎

Що тепер станеться із Чарлі?‎

Копирайт изображения PA

Систему життєзабезпечення Чарлі відключать, проте адвокати батьків Чарлі тепер ‎сперечаються із лікарями, коли і як саме це станеться.

Кріс і Конні просили Високий суд дати Чарлі іще тиждень - значно довше, ніж спочатку ‎пропонувала лікарня.‎

Проте суд виніс рішення, що Чарлі переведуть до хоспісу, де він проведе свої останні кілька ‎годин, доки систему вентиляції легень, яка підтримує його життя, не відключать.‎‎