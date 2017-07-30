Гаррі Каспаров: людство має прийняти зміни, які несе штучний інтелект
Людству слід прийняти ті зміни, які штучний інтелект привносить у суспільство, заявив колишній чемпіон світу із шахів Гаррі Каспаров.
За словами гросмейстера, штучний інтелект не буде великою загрозою для людства, проте із великою ймовірністю саме він стане каталізатором великих суспільних зрушень - коли машина замінить "тремтячі руки" людини.
Пан Каспаров привітав ці зміни й висловив сподівання, що їх втілення можна прискорити.
Творча руйнація
У своїй промові на найбільшому у світі з'їзді хакерів - Def Con у Лас-Вегасі, США, пан Каспаров спробував поставити нинішній ріст технологій штучного інтелекту в історичний контекст.
За його словами, лише зараз ми на порозі отримання справжнього штучного інтелекту - тобто "чорного ящика", який приймає свої рішення самостійно, і причини цих рішень людині зрозуміти неможливо.
Каспаров назвав програму Google AlphaGo як приклад такого "чорного ящика". Раніше цього року AlphaGo виграла матч у го проти найкращого у світі гравця.
Для порівняння, сказав Каспаров, суперкомп'ютер Deep Blue, який переміг його у шахи у 1996 і 1997 роках, був просто дуже швидким комп'ютером, який використовував "брутальну силу", щоб перемогти людину.
"Deep Blue був настільки ж розумним, як будильник, - сказав гросмейстер. - Хоч програш будильнику вартістю в 10 млн доларів не змушує мене почуватися краще".
Каспаров зазначив, що поява справжніх розумних машин не прирікає людство на загибель, адже, як показує історія, будь-яка нова технологія була силою творчої руйнації.
"Проблема не в тому, що машини забирають у людей роботу, а в тому, що вони замінюють людей із університетською освітою і акаунтами у Twitter, - заявив Гаррі Каспаров. - Технології завжди, перш ніж створити робочі місця, знищували їх".
Екс-чемпіон із шахів навів кілька прикладів, у яких розумні машини допомагали людям краще виконувати їхню роботу, забираючи на себе ті її частини, які для людини були заскладними. Так, за його словами, експертні системи можуть точніше оцінювати стан людини і ставити діагноз, тоді як медсестри можуть використовувати ці дані, щоб вже відповідно до діагнозу надавати людині необхідну допомогу.
Як заявив пан Каспаров, майбутні покоління дивуватимуться, наскільки людиноцентричним було XXI століття, особливо у таких сферах, як, наприклад, водіння авто, де людський фактор створює більше ризиків, ніж того потрібно.
За словами Каспарова, коли люди співпрацюють зі штучним інтелектом, це створює нові можливості для творчості і змін на краще.
"Усі ми маємо ці страхи, що машини замінять нас, і ми вимремо, але я вірю, що місця для креативності достатньо. Його дуже багато. І люди мають робити те, що тільки люди можуть робити. Це мрія, і треба мріяти для того, щоб отримати якнайбільше від цих чудових інструментів", - додав Каспаров.