Image caption Слова Каспарова радо прийняв технологічно-підкований натовп Def Con

Людству слід прийняти ті зміни, які штучний інтелект привносить у суспільство, заявив ‎колишній чемпіон світу із шахів Гаррі Каспаров.‎

За словами гросмейстера, штучний інтелект не буде великою загрозою для людства, проте із ‎великою ймовірністю саме він стане каталізатором великих суспільних зрушень - коли ‎машина замінить "тремтячі руки" людини.‎

Пан Каспаров привітав ці зміни й висловив сподівання, що їх втілення можна прискорити.‎

Творча руйнація

У своїй промові на найбільшому у світі з'їзді хакерів - Def Con у Лас-Вегасі, США, пан ‎Каспаров спробував поставити нинішній ріст технологій штучного інтелекту в історичний ‎контекст.‎

За його словами, лише зараз ми на порозі отримання справжнього штучного інтелекту - ‎тобто "чорного ящика", який приймає свої рішення самостійно, і причини цих рішень ‎людині зрозуміти неможливо.‎

Каспаров назвав програму Google AlphaGo як приклад такого "чорного ящика". Раніше ‎цього року AlphaGo виграла матч у го проти найкращого у світі гравця.‎

Для порівняння, сказав Каспаров, суперкомп'ютер Deep Blue, який переміг його у шахи у ‎‎1996 і 1997 роках, був просто дуже швидким комп'ютером, який використовував "брутальну ‎силу", щоб перемогти людину.‎

‎"Deep Blue був настільки ж розумним, як будильник, - сказав гросмейстер. - Хоч програш ‎будильнику вартістю в 10 млн доларів не змушує мене почуватися краще".‎

Каспаров зазначив, що поява справжніх розумних машин не прирікає людство на загибель, ‎адже, як показує історія, будь-яка нова технологія була силою творчої руйнації.‎

‎"Проблема не в тому, що машини забирають у людей роботу, а в тому, що вони замінюють ‎людей із університетською освітою і акаунтами у Twitter, - заявив Гаррі Каспаров. - Технології ‎завжди, перш ніж створити робочі місця, знищували їх".‎

Екс-чемпіон із шахів навів кілька прикладів, у яких розумні машини допомагали людям ‎краще виконувати їхню роботу, забираючи на себе ті її частини, які для людини були ‎заскладними. Так, за його словами, експертні системи можуть точніше оцінювати стан ‎людини і ставити діагноз, тоді як медсестри можуть використовувати ці дані, щоб вже ‎відповідно до діагнозу надавати людині необхідну допомогу.‎

Як заявив пан Каспаров, майбутні покоління дивуватимуться, наскільки людиноцентричним ‎було XXI століття, особливо у таких сферах, як, наприклад, водіння авто, де людський фактор ‎створює більше ризиків, ніж того потрібно.‎

За словами Каспарова, коли люди співпрацюють зі штучним інтелектом, це створює нові ‎можливості для творчості і змін на краще.‎

‎"Усі ми маємо ці страхи, що машини замінять нас, і ми вимремо, але я вірю, що місця для ‎креативності достатньо. Його дуже багато. І люди мають робити те, що тільки люди можуть ‎робити. Це мрія, і треба мріяти для того, щоб отримати якнайбільше від цих чудових ‎інструментів", - додав Каспаров.‎