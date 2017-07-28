"Удар ножем у спину": Саакашвілі дав інтерв'ю ВВС

Image caption Скріншот відео з інтерв'ю Міхеіла Саакашвілі

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, якого президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства, в інтерв'ю ВВС розповів, що твердо розраховує повернутися в Україну і повернути собі паспорт через "мобілізацію людей" на протест.

"Я повернуся в Україну, тому що буде мобілізація людей, тому що ми і так збиралися мобілізувати людей на осінь, - сказав Міхеіл Саакашвілі кореспонденту ВВС Юрі Вендіку, кажучи про плани частини опозиції. - Коли боротьба буде розростатися, і за першої нагоди, а така нагода буде доволі швидко, я, звичайно, приїду і буду брати активну участь".

Призупинення свого українського громадянства пан Саакашвілі пояснив "брудним союзом двох олігархів" проти нього.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який переїхав до України після Майдану і минулого року пішов в опозицію до президента Петра Порошенка, стверджує, що той вважає його небезпечним політичним конкурентом.

За даними прес-служби Адміністрації президента України, громадянство пана Саакашвілі призупинили, оскільки підставою для цього стали "переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви" на отримання громадянства Міхеілом Саакашвілі, які навела Державна міграційна служба.

Сам Міхеіл Саакашвілі заявляє, що це лише надуманий привід.

ВВС: Ми знаємо напівофіційну версію причин позбавлення вас українського громадянства, це нібито надання неправдивих відомостей про кримінальне переслідування вас в Грузії, але ми розуміємо, що і ви, і ваші прихильники мають інше пояснення події. Яке саме?

Міхеіл Саакашвілі: По-перше, навіть якщо на секунду припустити, що це так, так це не робиться. Робити це крадькома, коли я короткостроково був відсутній, був в Нью-Йорку, - означає, що влада зробила щось дуже неправильне, оскільки вони поспішали.

Якщо є правові претензії, це робиться інакше - через попередження людей, заслуховування усіх сторін. Переслати справу до суду, віддати всім сторонам документи, і тоді це було б сприйняття правового процесу. Те, що ми бачили, нічого спільного з правовим процесом не має.

Звичайно, це був боягузливий акт президента Порошенка, просто звичайний удар в спину ножем. Тут юридичні формулювання, по-моєму, абсолютно не мають ніякого значення.

Щодо конкретно того, на що вони посилаються, то, якщо серйозно розібратися, я ж не якийсь там утікач з тюремного закладу. Я їжджу всюди, зустрічаюся з лідерами країн, з прем'єр-міністрами, з президентами, виступаю на міжнародних форумах. У жодній країні світі не визнають неправдиві звинувачення Грузії, і їх не визнавала також Україна. Ніяких нових звинувачень в Грузії немає.

Усім відомі ці сміховинні звинувачення, їх ніхто не визнавав і не визнає. Україна не визнавала - і раптом визнала, тому що Порошенку це було потрібно. Тільки тому, що Порошенко зустрівся з Іванішвілі. Це брудний союз двох олігархів проти мене. Ось і вся історія. Дурнів не залишилося, які б прийняли їх офіційну версію.

ВВС: То все-таки, які реальні причини цього рішення, на ваш погляд?

М.С.: Причини дуже прості. Усе дуже просто. Мене Порошенко розглядав як найголовнішу проблему для утримання влади для нього й олігархів. Не просто утримання влади, але тієї політики - хоч і важко назвати це політикою, - що вони проводять розпродаж і вбивство української держави.

За всіма опитуваннями я один з найпопулярніших політиків України Міхеіл Саакашвілі, Екс-голова Одеської ОДА

Звичайно, я все гучніше й гучніше про це говорив, я це показував, я їздив країною, зустрічався з людьми, у мене дуже хороший контакт з людьми. Ніхто, крім Віктора Ющенка в його кампанію за президента України в 2003 -2004 рр., не збирав стільки людей в регіонах, як зараз збирав я. Звичайно, це все налякало Порошенка.

ВВС: Але за найсвіжішими даними опитувань, опублікованими лише сьогодні, у "Руху нових сил", вашої партії, рейтинг меншеніж 2%. І це не схоже на політичну силу, здатну загрожувати блоку Петра Порошенка, на відміну від "Батьківщини", наприклад.

М.С.: За всіма опитуваннями я один з найпопулярніших політиків України. У "Руху нових сил" - по-перше, я сумніваюся, що у нього тільки 2%, - зростає рейтинг у міру того, як люди починають його пов'язувати з моїм іменем. Це його й налякало, тому що у мене є окрема популярність і окрема дуже сильна підтримка народу, і є нова організація, яка пов'язана з моїм ім'ям, яку я збирав і продовжую збирати з нуля, у якій є багато дуже хороших гідних людей, є члени парламенту, є регіональні лідери. Але вони тільки піднімаються.

Проблема Порошенка не стільки з "Рухом", скільки зі мною - хоча, звичайно, "Рух" і я дуже взаємопов'язані.

ВВС: Ви згадали про візит Порошенка до Грузії. А що такого він міг там почути, що призвело його до такого рішення?

М.С.: Він поїхав туди вирішувати свою проблему зі мною. Йому там більше нічого не було цікаво. Він намагався домовитися про екстрадицію мене до Грузії. Але в Грузію мене екстрадувати Іванішвілі не хоче, тому що там неможливо буде мене тримати в ув'язненні. Тому єдине, про що вони там домовилися на своїй таємній зустрічі в Урекі, яка тривала понад дві години, - що прокуратура Грузії робить запит, а Порошенко удасть, ніби прокуратура Грузії надала інформацію, яка відрізняється від тієї, що вони надали два або три роки тому.

Ось і вся історія. Це все настільки шито білими нитками, що, я думаю, тут не варто навіть серйозно обговорювати формальну сторону.

ВВС: Ви заявили, що маєте твердий намір повернутися в Україну. А яким саме чином за даних обставин?

Я не буду відсиджуватися і дивитися з боку на цю боротьбу Міхеіл Саакашвілі, Екс-голова Одеської ОДА

М.С.: Я повернуся в Україну, тому що буде мобілізація людей. Ми й так збиралися мобілізувати людей на осінь, і коли буде мобілізація людей, я цим займаюся щодня. Думаю, звичайно, якісь перепони мені це створить, що я на відстані, але є багато технічних засобів зв'язку.

Коли буде повна мобілізація, звичайно, я не буду осторонь, я не буду відсиджуватися і дивитися з боку на цю боротьбу. Я буду органічною частиною цієї боротьби, яку сам й ініціював.

По мірі розростання боротьби, і за першої нагоди, а така нагода буде доволі швидко, я, звичайно, приїду і буду її активною частиною в Україні.

Було дуже багато історій, коли позбувалися різних політичних діячів люди, які хотіли правити вічно, висилали їх за кордон. Був радянський випадок, коли висилали Солженіцина, Буковського, Галину Вишневську, Ростроповича, інших діячів, і все це завжди дуже погано закінчувалося. Вислані поверталися. Ті, яких не висилали, зникали або самі потрапляли в тюрми, так що, вставши одного разу на цей шлях, вони накликають на себе біду.

Я думаю, що Порошенко просто, мабуть, не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоби зробити таку дурницю. Реально, він учора вистрілив у себе та ще контрольний постріл зробив. Самострілом займається, а не управлінням країною.

ВВС:Ну, а якщо все-таки не вдасться повернутися, що ви плануєте робити?

М.С.: Я це виключаю. Я думаю, що повернуся в Україну. Я обіцяв народу України повернутися, і я завжди виконую свої обіцянки.

ВВС:А чи є у вас документи інших країн? Я чув, що ви говорили, що у вас є тільки українське громадянство, тому повторюю і наголошую, чи є у вас документи, видані іншими країнами?

М.С.: У мене немає ніяких документів ніяких країн. У мене немає ніякого бажання їх брати. У мене є абсолютно законний паспорт України, який незаконно скасував Порошенко. І законність буде відновлена, щоб ніхто не сумнівався.