НеПроґавте: багатії Еміратів, Саакашвілі-апатрид і Скнилів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі обіцяє, що поверне український паспорт і незабаром знову буде в Україні

Головною новиною тижня, що минає, стало припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Екс-президент Грузії назвав указ президента Порошенка "ударом ножа у спину" і заявив, що розраховує повернутися в Україну.

Про свої плани він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ВВС.

"Удар ножем у спину": Саакашвілі дав інтерв'ю ВВС

Після припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі перед владою України постане питання, чи передавати його правоохоронцям Грузії, які звинувачують його у скоєнні низки злочинів і з 2014 року домагаються від Києва його екстрадиції.

Коли Саакашвілі повернеться в Україну?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість країн визнає лише офіційні паспорти

Якщо вірити заявам Міхеіла Саакашвілі, після припинення громадянства України у нього немає жодного іншого паспорта, тобто він став апатридом. У такому статусі по світу перебувають тисячі людей.

Люди без громадянства - темне місце у міжнародному праві, кажуть науковці.

Саакашвілі - без громадянства. Що це означає

Спеціальний представник США з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер відвідав Донбас і заявив, що побачив "справжню гарячу війну". Він сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні оборонної летальної зброї. Які ще заяви представника США пролунали у Києві?

Чому США хочуть "грати більшу роль" у припиненні війни в Україні - інтерв'ю Курта Волкера ВВС

Image caption Курт Волкер заявив, що у нього немає сумнівів у тому, що "Росія присутня на сході України"

Віктор Муженко заявив, що Росія перекинула до кордону з Україною дивізії, "призначені для ведення швидких наступальних дій". За словами голови українського генштабу, три мотострілецькі дивізії, перекинуті до російсько-українського кордону, "є за своєю суттю ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій".

Україна заявляє про посилення російських військ на кордоні. Як це було

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія дійсно розміщує військові дивізії на західних кордонах, але робить це постійно, починаючи з 2015 року.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила результати конкурсу до оновленого Верховного суду України. Хто може стати верховним суддею, чи будуть там "одіозні" персони? Під час відбору претенденти пройшли професійні та психологічні тести, перевірку НАБУ та агентства із запобігання корупції. Також свої висновки щодо кандидатів надавала Громадська рада доброчесності.

Новий Верховний суд: воїн АТО і 25% "недоброчесних"

Копирайт изображения UNIAN

27 липня, у 15-ту річницю Скнилівської трагедії у Львові згадували подробиці тих подій, а також вшановували пам'ять загиблих молебнем у спеціально збудованій каплиці.

П'ятнадцять років тому, на місцевому летовищі винищувач Су-27УБ упав у натовп глядачів під час авіаційного шоу. Тоді загинули 77 людей, серед них - 28 дітей. Постраждали близько 250.

Батько загиблих на Скнилові: "Я помер у своїх дітях"

Що ви знаєте про життя багатіїв Об'єднаних Арабських Еміратів? Проект фотографа Ніка Ханнеса допоможе вам побачити, як і де вони розважаються.

"Багато з цих місць здаються сюрреалістичними, начебто все це відбувається в чиїхось мріях, у паралельному світі, де всі щасливі. Однак, якщо ви придивитесь уважніше, то помітите, що не все так однозначно", - пояснює Ханнес.

"Хліба та видовищ": як розважаються дубайські мільярдери

Копирайт изображения NICK HANNES Image caption Вілла "Плавучий морський коник" на штучному архіпелазі "Серце Європи" у Перській затоці. 16 січня 2017 р.

Історія 11-місячного британського малюка Чарлі Ґарда привернула увагу всього світу. Чарлі більшість свого життя провів у лікарняному ліжку на системі життєзабезпечення. Британське, і не лише британське суспільство розділилося: одні заявляли, що Чарлі слід дати померти із гідністю, інші - не погоджувалися із ‎лікарями, вимагаючи, аби батькам малюка дозволити самим вирішувати, як і де його лікувати.‎

Справа Чарлі Ґарда: історія, що розколола Британію

Копирайт изображения FEATUREWORLD Image caption Батьки Чарлі зібрали 1,3 млн фунтів, щоб перевезти його до США на експериментальне лікування

У могилі великого полководця і засновника найбільшої в історії людства континентальної імперії може лежати велика кількість скарбів, але в Монголії хотіли б, аби місце поховання було втаємничене. Чому?

Чому могилу Чингісхана неможливо знайти

Копирайт изображения SAMUEL BERGSTROM Image caption Багато хто вважає, що в могилі Чингісхана є незліченні скарби, зібрані з усієї його імперії

Логотип мережі ресторанів McDonald's є, мабуть, найбільш упізнаним в світі. Історія його створення - досить незвичайна. Дізнайтеся, чи це була клопітка робота дизайнерів?

Історія виникнення найвідомішої літери "М"

Копирайт изображения RENÉ SINN / WIKIPEDIA Image caption Літера М чи фрагмент арки?

Вам набридла робота, яка колись подобалась, можливо, ви навіть ненавидите її? Як свідчать опитування, ця ситуація є досить поширеною. Проте не варто чекати, поки настане емоційне вигоряння, дещо можна зробити прямо зараз, радить оглядач BBC Capital.

Якщо робота більше не приносить задоволення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ситуація не безнадійна. Якщо ви готові докласти зусиль і змінити дещо в своєму професійному житті, кажуть експерти

Протягом десятиліть сімейні лікарі поруч із психотерапією та ліками прописували пацієнтам із діагнозом "депресія" фізичні вправи. Але нещодавно в пресі з'явилися повідомлення, що спорт ніяк не впливає на психічний стан хворих.

Чи означає це, що цілі покоління лікарів помилялися? У цій статті може бути відповідь.

Чи допомагає спорт від депресії?