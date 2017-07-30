Вчені розкрили таємниці найвитривалішої істоти на планеті
Британським вченим завдяки генетичному аналізу вдалося розкрити таємниці дивовижної здатності до виживання тихохода - найбільш витривалої істоти на планеті.
Ці маленькі створіння розмірами менше міліметра, яких часом називають "водяними ведмедями", можуть виживати в екстремальних умовах високої радіації, наднизьких температур, зневоднення чи навіть космічного вакууму.
Часто цих істот знаходять у місцях, які регулярно висихають, як-от мох, болота чи ставки. Одне із нещодавніх досліджень з'ясувало, що ці істоти розвинули здатність переживати цілковите зневоднення і оживати, коли у місця їхнього проживання повертається вода - навіть якщо це стається через кілька років.
Нині дослідникам вдалося розшифрувати ДНК двох видів тихоходів і визначити гени, які дозволяють їм відновлюватися після дегідратації. Результати дослідження опублікували у науковому журналі PLOS Biology.
Зокрема, умови посухи запускають певні гени цих створінь вироблять протеїни, які замінюють воду у їхніх клітинах. Щойно вода повертається - їхні клітини знову заповнюються нею, а протеїни вивільняються.
Вчені кажуть, що розуміння цього механізму виживання тихоходів може бути корисним для людей. Наприклад, це може дозволити переправляти живі вакцини по всьому світу і зберігати їх без замороження.
Співавтор дослідження професор Марк Блакстер із Единбурзького університету каже: «Тихоходи, із їхніми дивовижними здібностями, можуть запропонувати нам нові шляхи вирішення реальних світових проблем, як-от транспортування вакцин».
Вчені також виявили окремий набір протеїнів, який захищає ДНК тихоходів. Вони вважають, що це може пояснити виживання цих істот в умовах радіації.
Розшифрування ДНК тихоходів також наблизило вчених до віднаходження відповіді на давнє запитання, що непокоїть біологів: ці істоти ближчі до комах, павуків чи до круглих червів?
Їхній зовнішній вигляд, зокрема, вісім "лапок" із кігтиками, робить їх більше схожими на комах, ніж на червів, проте генетичний аналіз каже інше.
Гомеозисні гени контролюють розвиток голови, хвоста і позиції кінцівок ембріона. Більшість організмів на планеті мають десять гомеозисних генів, проте у тихохода їх - тільки п'ять, як і у більшості круглих червів.
Вчені вважають, що це навряд збіг обставин, і що, найімовірніше, тихоходи ближчі до класу круглих червів.
"Це була справжня несподіванка, якої ми не очікували, - розповів професор Блакстер. - Упродовж двох десятиліть як був захоплений цими маленькими милими тваринками. Це чудово нарешті отримати їхні справжні геноми і почати розуміти їх".