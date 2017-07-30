Вчені розкрили таємниці найвитривалішої істоти на планеті

Копирайт изображения AFP Image caption Ці маленсенькі істоти мешкають у водному середовищі і здатні виживати за найекстремальніших умов

Британським вченим завдяки генетичному аналізу вдалося розкрити таємниці дивовижної ‎здатності до виживання тихохода - найбільш витривалої істоти на планеті.‎

Ці маленькі створіння розмірами менше міліметра, яких часом називають "водяними ‎ведмедями", можуть виживати в екстремальних умовах високої радіації, наднизьких ‎температур, зневоднення чи навіть космічного вакууму.‎‎

Часто цих істот знаходять у місцях, які регулярно висихають, як-от мох, болота чи ставки. ‎Одне із нещодавніх досліджень з'ясувало, що ці істоти розвинули здатність переживати ‎цілковите зневоднення і оживати, коли у місця їхнього проживання повертається вода - ‎навіть якщо це стається через кілька років.‎

Нині дослідникам вдалося розшифрувати ДНК двох видів тихоходів і визначити гени, які ‎дозволяють їм відновлюватися після дегідратації. Результати дослідження опублікували у ‎науковому журналі PLOS Biology.‎

Зокрема, умови посухи запускають певні гени цих створінь вироблять протеїни, які ‎замінюють воду у їхніх клітинах. Щойно вода повертається - їхні клітини знову заповнюються ‎нею, а протеїни вивільняються.‎

Вчені кажуть, що розуміння цього механізму виживання тихоходів може бути корисним для ‎людей. Наприклад, це може дозволити переправляти живі вакцини по всьому світу і ‎зберігати їх без замороження.‎

Співавтор дослідження професор Марк Блакстер із Единбурзького університету каже: ‎‎«Тихоходи, із їхніми дивовижними здібностями, можуть запропонувати нам нові шляхи ‎вирішення реальних світових проблем, як-от транспортування вакцин».‎

Вчені також виявили окремий набір протеїнів, який захищає ДНК тихоходів. Вони вважають, ‎що це може пояснити виживання цих істот в умовах радіації.‎

Розшифрування ДНК тихоходів також наблизило вчених до віднаходження відповіді на давнє ‎запитання, що непокоїть біологів: ці істоти ближчі до комах, павуків чи до круглих червів?‎

Їхній зовнішній вигляд, зокрема, вісім "лапок" із кігтиками, робить їх більше схожими на ‎комах, ніж на червів, проте генетичний аналіз каже інше.‎

Гомеозисні гени контролюють розвиток голови, хвоста і позиції кінцівок ембріона. ‎Більшість організмів на планеті мають десять гомеозисних генів, проте у тихохода ‎їх - тільки п'ять, як і у більшості круглих червів.‎

Вчені вважають, що це навряд збіг обставин, і що, найімовірніше, тихоходи ближчі ‎до класу круглих червів.‎

‎"Це була справжня несподіванка, якої ми не очікували, - розповів професор Блакстер. - ‎Упродовж двох десятиліть як був захоплений цими маленькими милими тваринками. Це ‎чудово нарешті отримати їхні справжні геноми і почати розуміти їх".