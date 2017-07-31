Фото дочки президента викликало дебати про годування грудьми

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA

Фото молодшої дочки президента Киргизії в нижній білизні, яка годує груддю дитину, розпалило старі суперечки про годування в громадських місцях і сексуальну експлуатацію жіночого тіла взагалі.

Алія Шагієва опублікувала цей знімок у соцмережах ще в квітні.

Під фото вона написала: "Я годуватиму свою дитину тоді і там, де їй потрібно".

"Я буду абсолютно спокійно діставати груди, де завгодно, коли моя дитина голодна, буде то торговий центр, салон машини чи лава в громадському парку. Я буду прикладом для інших матерів-годувальниць, яких загнали в незручні рамки патріархального суспільства", - сказано в підписі.

Пізніше, після звинувачень в аморальній поведінці, вона прибрала цю фотографію і навіть на якийсь час зникла з усіх соцмереж.

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA

В ексклюзивному інтерв'ю BBC Алія сказала, що весь цей скандал став породженням культури, в якій жіночим формам надають надмірного сексуального значення.

"У тілі, яке мені дане, немає нічого вульгарного. Воно функціональне, його мета - забезпечити фізіологічні потреби дитини, а не бути сексуальним об'єктом", - заявила вона Киргизькій службі Бі-бі-сі.

Втім, поведінку Алії засудили не тільки користувачі соцмереж. Її батьки, президент Алмазбек Атамбаєв і його дружина Раїса, також були не в захваті.

"Їм це сильно не сподобалося. І це зрозуміло, бо молоде покоління не настільки консервативне, як їхні батьки", - вважає Шагієва.

Вона активно користується соцмережами, розміщуючи там свої художні роботи і ретельно стилізовані портрети, на яких - як правило на тлі горизонту і широких просторів - зображена її сім'я.

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA

При цьому часто спливає і тема годування дитини.

"Коли я годую грудьми, мені здається, що я даю дитині найкраще, що тільки можу дати. Турбота про мою дитину та її потреби для мене набагато важливіша за те, що кажуть про мене люди", - каже Алія.

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA

Хто така Алія Шагієва?

Гульнара Касмамбетова, Киргизька служба Бі-бі-сі

Інтерв'ю у Алії Шагієвої я брала у неї в квартирі в престижному районі Бішкека, де вона живе разом із чоловіком і дитиною.

Стіни квартири прикрашені її малюнками та фотографіями. Господарі запропонували мені фрукти і трав'яний чай. У ящиках на підвіконні теж ростуть трави і спеції. Шагієви - вегетаріанці, що велика рідкість в країні, де традиційно їдять м'ясо.

З точки зору пострадянського традиційного мусульманського суспільства, Алія Шагієва занадто відкрита і незвичайна. Вона була дуже відверта, коли розповідала, як самотньо їй було в дитинстві, бо батьки були весь час чимось зайняті.

Вона говорила про різницю між поколіннями, про свої спроби зрозуміти батьків і знайти з ними спільну мову, зокрема і щодо її діяльності в соцмережах.

"Моїй мамі про мене писали її "друзі", і тепер, коли я сама стала матір'ю, я розумію, через що вона пройшла, поки ростила мене", - каже Алія.

Сьогодні вона активно підтримує такі починання, як інформування суспільства про дітей із синдромом Дауна чи права тварин, але при цьому позбавлена ​​будь-яких політичних амбіцій.

У Киргизії добре пам'ятають про дітей двох попередніх президентів, які активно втручалися в політику й бізнес.

Обидва лідери були зміщені зі своїх постів. Нинішній глава Киргизії пообіцяв, що його діти в політику ніколи втручатися не стануть.

________________________________________________________________

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA Image caption Алія Шагієва займається живописом, малюнком і фотографією

Попри консервативне ставлення суспільства, годувати грудьми на людях у цій колишній радянській республіці з переважно мусульманським населенням вважають цілком прийнятним.

Жінки в парках та інших громадських місцях годують дітей, але зазвичай намагаються прикрити груди тканиною.

Коли Шагієва вперше опублікувала своє фото, багато користувачів соцмереж висловили думку, що немає жодної необхідності широко афішувати настільки інтимний процес. Інші і взагалі засудили її за нескромність.

При цьому знімки привернули увагу далеко за межами Киргизії: їх опублікували деякі європейські газети і вебсайти. При цьому в коментарях багато хто захоплювався тим, що вона позбулася табу, яке існує навколо жіночого тіла.

Годування грудьми на публіці є предметом дебатів у багатьох країнах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній сенатор Ларисса Вотерс увійшла в історію, як перша жінка, яка вирішила нагодувати дитину грудьми в парламенті Австралії

Коли різні мовні служби BBC показали інтерв'ю з Алією Шагієвою, це викликало бурхливі коментарі в мережі, які відбивають те, як сприймається годування грудьми в різних мусульманських країнах.

Іранські жінки розповіли про те, який стрес вони відчувають, коли їм доводиться годувати грудьми в громадських місцях.

"Люди буквально витріщаються на мене, доводиться або повністю прикривати себе і дитину, або вона просто залишиться голодною", - написала одна з мешканок Тегерана.

Інші відгукуються про недавно обладнані в тегеранському метро спеціальні кімнати матері та дитини.

Image caption Кімната матері та дитини в метро Тегерана

Заріфа Гафарі з Кабула поділилася тим, як в її власній великій сім'ї матері доводиться виходити в іншу кімнату, щоб погодувати немовля.

"Вона не може робити це на очах у інших, інакше - може накликати гнів найстаріших членів сім'ї. Це дуже болюче питання, але поступово ситуація змінюється", - розповідає Заріфа.

Що ж до фотографій Алії Шагієвої, які викликали такий фурор, то вона видалила їх із соцмереж, оскільки її батьки дуже побоювалися, що вся ця увага "може нашкодити молодій сім'ї".

Втім, це не змусило замовкнути саму Алію і не зупинило дебати навколо годування грудьми.