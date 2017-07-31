Візит Пенса: Грузія повертається в орбіту США

Копирайт изображения Reuters Image caption Майк Пенс під час зустрічі з військовими НАТО в Естонії

Таллінн - Тбілісі - Подгориця - такий маршрут чотириденного турне віце-президента США Майка Пенса.

Усі країни, на думку аналітиків, "занепокоєні російською загрозою", і сам маршрут Пенса вказує на те, що головним меседжем поїздки буде підтримка з боку США.

Візит Пенса до Грузії - перший офіційний візит представника нової американської адміністрації - показує, що США знову почали приділяти значну увагу своїм новим, нетрадиційним союзникам та партнерам, стверджують експерти.

Турне Пенса почалось у неділю. У цей же день у Грузії на військовому летовищі у Вазіані почалися багатонаціональні військові навчання "Гідний партнер", в яких беруть участь вісім країн-членів та партнерів НАТО.

Що означає візит Пенса?

"Візит Пенса має символічний характер і показує, що США будуть надавати більше уваги новим союзникам", - коментує експерт з міжнародних відносин Георгій Гобронідзе.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Литви Даля Грібаускайте та президент Естонии Керсті Кальюлайд, віце-президент США Майк Пенс зустрілися у Таллінні

За його словами, адміністрація Трампа повертається до курсу, який почала ще адміністрація Буша. За демократа Барака Обами стосунки між двома країнами відійшли на другий план.

Пан Гобронідзе вказує, що адміністрація Трампа надає більше уваги східноєвропейським і південноєвропейським партнерам, зокрема країнам Балтії та Грузії, які відчувають загрозу з боку Росії.

Важливою подією візит Пенса до Грузії назвав і грузинський президент Георгій Маргвелашвілі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пенс відвідує Естонію, Грузію та Чорногорію

"Візит віце-президента до Грузії є важливою віхою, яка демонструє співпрацю між нами, підтримку і те, що грузинські чоловіки та жінки в уніформі стоять поруч із збройними силами США не тільки у міжнародних місіях, а й на грузинській землі", - заявив президент.

Пан Маргвелашвілі розповів, що навчання, оснащення та покращення обороноздатності Грузії є дуже важливою та інтенсивною частиною порядку денного США.

"Під час візиту Пенс висловить тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії", - сказав напередодні візиту посол США у Грузії Іен Келлі.

Після обрання Трампа грузинська влада остерігалась, що намір США покращити стосунки з Росією перетворить Грузію у розмінну монету.

Image caption Українські військові на навчаннях у Грузії

Але цього, очевидно, не відбудеться.

"Я не думаю, що Грузія може перетворитися на об'єкт дрібної торгівлі між США та Росією, тому що США витратили в Грузії величезні ресурси на реформи, партнерство та допомогу. Після цього все викинути - це нереально і несерйозно. Це головна різниця між партнерством зі США і Росією. США набагато симетричніше ставляться до своїх маленьких партнерів", - вважає пан Гобронідзе.

З тим, що підтримка Грузії з боку США продовжиться, погоджується і старший науковий співробітник Фонду Карнегі Пол Стронскі.

"У Грузії дуже сильні прихильники у нашому Конгресі й у самій адміністрації. Ці стосунки продовжаться, я не бачу великих змін. Одна з причин цього - в тому, що ми не бачимо особливого покращення у російсько-американських стосунках", - заявив він.