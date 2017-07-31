Дослідники: інтернет-звички користувачів легко розпізнати

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато реклами в інтернеті базується на даних про те, що ви шукали онлайн і які сторінки відкривали

Двоє німецьких дослідників стверджують, що їм вдалося визначити, яке порно подобається судді, виявити наркотичні вподобання одного політика і знайти розслідування кіберзлочину.

Дослідники вивчили величезний масив інформації про історії веб-переглядів трьох мільйонів німців, яку вони отримали від компаній, що збирають "клікстріми".

Це детальний запис історій активності людей в інтернеті (що вони шукають, які сторінки відкривають. - Ред.).

Деякі компанії збирають і використовують цю інформацію для подальшого розміщення реклами. Тим часом дослідники заявляють, що такі дані мають бути анонімними.

Натомість дослідження довело, що їх легко персоналізувати.

Список лінків

Результати дослідження Свеа Екерт та Андреаса Дьюверса оприлюднили на хакерській конференції Def Con у Лас Вегасі цього тижня.

Дослідники виявили, що 90% даних, які вони отримали, надійшли з 10 популярних розширень для браузерів.

Пані Екерт стверджує, що збирати таку інформацію в Європі нелегально. Вона розповіла, що дослідження спричинило дебати в Німеччині щодо обмеження звичок компанії збирати подібні дані.

Перед тим, як зібрані дані будуть використані для того, щоб запропонувати користувачеві рекламу, що відповідала б його інтересам, інформація, що допоможе персоналізувати ці дані, має бути видалена, вважають автори дослідження.

Однак пан Дьюверс стверджує, що пов'язати інформацію із користувачами і визначити точно, що саме вони дивились онлайн, що шукали й що купували, дуже легко.

"За інформацією з кількох доменів можна швидко визначити кількох користувачів, яким належать ці дані", - каже пан Дьюверс.

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У публічному доступі знаходяться лінки, якими користувачі діляться у Twitter, відео з YouTube, які вони переглядають, статті, які вони передають через соцмережі, або фотографії з місць, які вони відвідають або речей, які вони купують.

Дослідник стверджує, що цю інформацію було би навіть легше деанонімізувати, адже клікстріми містять лінки до особистих сторінок користувачів у соцмережах, що дозволяє легко ідентифікувати людину.

"Даних про користувачів, які зберігаються в публічному доступі, стає більше, тому стає дедалі легше деанонімізувати ці дані", - попереджає дослідник.

Небезпечні дані

Інформація, яку отримали дослідники, розкриває інтимний портрет інтернет-звичок людей, каже Свеа Екерт.

"Цим дуже легко зловживати, - наголошує вона. - За списком адрес і іменами можна визначити все, що ці користувачі робили (в інтернеті. - Ред.)".

У більшості випадків інформація про інтернет-звички не містить нічого нелегального, але в деяких випадках може стати приводом для шантажу публічних осіб. І їм дуже складно потім пояснювати чи виправдовувати якісь факти.

"Після завершення дослідження ми видалили всю інформацію, бо більше не хотіли тримати її у своїх руках, - каже пані Екерт. - Ми боялися, що нас зламають".