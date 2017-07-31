Принц Вільям і його дружина Кейт відзначили 100-річчя битви у Першій світовій війні

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Принц Вільям і його дружина Кетрін, герцог і герцогиня Кембриджські, відвідали Бельгію, де взяли участь у церемонії, яка була присвячена 100-річчю початку битви при Пашендейлі - однієї з найбільших і найкривавіших битв Першої світової війни.

Півмільйона людей з обох сторін - країн-союзниць і Німеччини - загинули, були поранені або зникли безвісти під час битви, яка тривала три місяці.

Під час церемонії, на якій були 200 нащадків учасників битви, принц Вільям сказав, що Британія та Бельгія разом згадують жертв того часу.

Старший онук британської королеви Єлизавети II і король Бельгії Філіп разом поклали вінки до Мененських воріт в місті Іпра в Західній Фландрії, де стався епіцентр битви.

Мененські ворота споруджені в 1927 році там, де проходили британські війська по шляху на поля битв. На них викарбувані імена 54391 британського солдата, які не були поховані або їхнього місця поховання немає в архівах спеціальної Комісії співдружності націй.

Битва при Пашендейлі, яку ще називають Третьою битвою біля Іпри, тривала з 31 липня по 6 листопада 1917 року. У ній загинули близько 275 тисяч солдатів Антанти і 220 тисяч німецьких солдатів.

"Члени наших сімей, наші полки, наші народи - вони пожертвували всім заради того, щоб ми сьогодні могли насолоджуватися життям", - заявив принц Вільям на урочистій церемонії.

"У роки Першої світової війни Британія та Бельгія стояли пліч-о-пліч. Сто років по тому ми як і раніше єдині, ми разом згадуємо ті жертви", - додав він.

Король Філіп сказав, що обидві країни завжди шануватимуть безмірний подвиг солдатів Першої світової.

Копирайт изображения PA Image caption На Мененских воротах викарбувані імена загиблих солдат, яких не вдалося поховати

Копирайт изображения Reuters Image caption З даху тріумфальної арки скинули тисячі паперових червоних маків

Церемонія завершилася виконанням групою сурмачів траурної мелодії Last Post ( "Останні почесті"). Зазвичай цю мелодію виконує один сурмач і за традицією звучить біля Мененських воріт майже щовечора з 1928 року.

З самого верху тріумфальної арки скинули тисячі паперових червоних маків - символу Першої світової війни - в пам'ять про тих, чиї імена викарбувані на її стінах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сурмачі виконали одну з найвідоміших у світі траурних мелодій - "Останні почесті"

Кейт Палмер, BBC, Іпр: "Тихі роздуми про минуле"

"Жителі Іпру давно звикли до трохи моторошного звуку самотнього горна. Але тисячі британців, які зібралися біля Мененських воріт - меморіалу з білого каменю, можливо, вперше почули мелодію, яка звучить тут щовечора протягом 90 років.

У величезній кам'яній арці зібралися представники британської та бельгійської монархій, а також нащадки солдатів, які воювали в тому бою.

75-річний Роберт Ллойд-Різ каже, що не чув "Останніх почестей" вже 60 років. Вперше він відвідав Іпр ще в юності зі своїм батьком Томом, який брав участь в битві при Пашендейлі в 1917 році. За його словами, ця церемонія була дуже зворушливою, багато хто не стримував сліз.

Батько Філ і син Люк також згадували свого родича, сержанта Герберта Сілі, який отримав чотири поранення, але кожного разу повертався на передову. "Мурашки по спині", - описав свій стан Філ.

За кілька кроків від Мененскьких воріт урочисто підсвічена ще одна визначна пам'ятка Іпра - середньовічна будівля Палати сукноробів, яку відновили з руїн після війни.

Місто наповнене радісним збудженням, але при цьому є місце для тихих роздумів про минуле".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Середньовічну будівлю Палати сукноробів урочисто підсвітили у знаменну дату

Битва при Пашендейлі асоціюється ще з жахливим брудом.

Цьому передували масовані артобстріли. Потім почалися дощі - найсильніші в цих місцях за 30 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська актриса Хелен Міррен взяла участь у постановці на головній площі Іпра, в якій глядачам розповіли історію битви

Бруд застрягав у дулах рушниць, в ньому грузли танки. За лічені дні ґрунт перетворився у трясовину, в якій тонули солдати і коні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррі Петч, учасник битви при Пашендейлі, який дожив до 111 років і помер у 2009 році

16 серпня наступ відновився і знову зупинився. Те ж саме повторилося у жовтні.

Копирайт изображения PA Image caption Дощі призвели до того, що танки ґрузли в землі

Копирайт изображения PA Image caption Гості побачили реконструкцію битви при Пашендейлі

Копирайт изображения PA Image caption Могила невідомого моряка на цвинтарі Іпра

6 листопада британські і канадські війська захопили те, що залишилося від села Пешендейл - битва завершилась.