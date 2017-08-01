Росія - США: куди веде дипломатичний конфлікт?
Рішення Росії значно скоротити персонал американських дипломатичних місій означає кінець будь-яким надіям на нове перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою найближчим часом.
Навіть більше, воно може стати початком нового, повного невизначеностей періоду суперництва між двома країнами.
Президент Росії Володимир Путін вирішив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США - це можливість побудувати зовсім інші двосторонні відносини.
Судячи з усього, Путін прорахувався. Поклавшись на недвозначні сигнали з передвиборчого штабу Трампа про те, що перезавантаження двосторонніх відносин - можливе і навіть бажане, Москва втрутилася в американську виборчу кампанію безпрецедентним, за оцінкою спецслужб США, чином.
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Як далеко зайшла Росія, підтримуючи під час виборчої кампанії Дональда Трампа, зараз є предметом розслідування. І це, звичайно, є важливою обставиною на фоні погіршення дипломатичних відносин.
Росія, звичайно, все заперечує, але очевидно, що у Кремля були великі надії на нового "політичного дисидента" в Білому домі.
У Москві сподівалися на зміну політичного клімату - на виникнення у Вашингтоні атмосфери, в якій стало б можливим скасування багатьох західних санкцій, запроваджених після анексії Криму.
Крім того, Росія хотіла б укласти зі Сполученими Штатами угоду, в результаті якої Вашингтон визнавав би Москву рівноправним дипломатичним гравцем, партнером у діях в гарячих точках на кшталт Сирії та в цілому у боротьбі з тероризмом, породженим радикальної ісламістською ідеологією.
Тепер ці надії зруйновані. Судячи з усього, Росія мала нереалістичні очікування від президента Трампа.
Яким уявляв його Путін - наполегливим однодумцем або політичним і дипломатичним легкоатлетом, яким можна було управляти й маніпулювати?
У будь-якому разі, втручання Росії в американську внутрішню політику і подальше розслідування стали перешкодою для виникнення будь-яких нових відносин.
Росія, можливо, не зрозуміла, яку жорстку реакцію її дії викличуть в конгресі, вирішивши, що відсутність занепокоєння з цього приводу в таборі Трампа - це домінантна позиція прихильників президента на Капітолійському пагорбі.
До чого все це призвело? Відносини між Вашингтоном і Москвою і до того не були гарними, а випровадження дипломатів - лише підтвердження того, що найближчим часом кращими вони точно не стануть.
Все це вочевидь матиме наслідки для української кризи, конфлікту в Сирії тощо.
Це означає, що Москва буде активізувати свою інформаційну кампанію і дії в кіберпросторі, спрямовані проти Заходу й особливо проти невеликих країн, чиї інфраструктура й політична система здаються більш уразливими.
Росія продовжить модернізацію своїх стратегічних ядерних озброєнь. Але й у США є свої амбітні плани.
Це, втім, не можна вважати повторенням часів холодної війни: Росія вже не є світовою державою, якою був Радянський Союз.
Однак є підстави для стурбованості. Ідеологія Кремля - різновид авторитарного держкапіталізму - виглядає привабливою навіть для політиків в деяких країнах НАТО.
Але дії Росії зв'язані низкою обмежень.
Одне з них - той факт, що деструктивними методами далеко не просунутися. Дипломатичний вплив потребує залучення і прямої комунікації.
Саме тому, наприклад, Росія залишалася ключовим гравцем в досягненні угоди з Іраном, - навіть попри те, що її відносини з адміністрацією Обами були напруженими.
Насправді рішення Росії скоротити персонал американських дипломатичних установ - відносно м'яка відповідь, яка свідчить, що Москва, можливо, сподівається залишити для адміністрації Трампа поле для маневру.
По-друге, помилка в оцінці можливостей адміністрації президента Трампа почати перезавантаження - корисний урок для Москви.
З послабленим Держдепартаментом і Білим домом, в якому домінують вірні Трампу люди з невеликим дипломатичним досвідом, США виглядають із Москви дедалі менш передбачуваними.
А це, як показала перша холодна війна, недобре для всіх.