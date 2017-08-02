Чи проживе Київ без паркувальників?

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Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що від 10 серпня столиця переходить на повну безготівкову оплату за паркування авто.

Сплачувати можна буде через паркомат, SMS чи місячний талон, анонсував міський голова в ефірі "112 Україна". Детально всю процедуру ще мають розписати у КМДА.

"Людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію", - порадив Віталій Кличко киянам.

Його радник Дмитро Білоцерковець уточнив - це означає, що з Києва взагалі зникнуть паркувальники.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Столичні паркувальники відходять у минуле?

"Мер Києва ухвалив рішення, що столиці необхідно розпрощатися з таким явищем, як паркувальник, який стягує готівкову плату з припаркованих авто. Паркувальників, які завжди були синонімом слова корупція, в Києві не буде", - написав він у Facebook.

Розрахунок на сумлінність

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Столична влада сподівається, що кияни все ж сплачуватимуть за паркування

Але штрафувати за несплату паркування поки що ніхто нікого не буде - немає повноважень (при цьому їх немають навіть ті паркувальники, які працюють зараз).

Питання у тому, що відповідний законопроект про адміністративну відповідальність за порушення правил паркування ухвалений лише у першому читанні.

"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину, чи евакуювати авто", - визнав Віталій Кличко.

Від 10 серпня київська влада у питаннях оплати паркування "покладатиметься на сумлінність киян, поки не ухвалять закон", додав Дмитро Білоцерковець.

Проблема через готівку?

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Контролювати, скільки "кешу" отримують паркувальники від водіїв, міська влада повністю не може

Опитані ВВС Україна експерти вітають рішення про перехід на виключно безготівковий розрахунок за паркування.

"Європа і весь світ давно відійшов від збору коштів у громадян в кишені паркувальникам", - каже голова фракції "Батьківщина" у Київраді Володимир Бондаренко.

"Збір міста за паркування у декілька, а можливо, й в десяток разів менший, ніж здають кияни. І гроші йдуть не на користь міста, що могло б покращити паркувальні майданчики, забезпечити охорону, облік часу паркування та інші елементарні умови", - додає політик.

Людям треба елементарно пояснити, як сплатити за паркування Олександр Сергієнко, дирктор ГО "Інститут міста"

За твердженням громадського об'єднання "Реанімаційний пакет реформ", через готівкові розрахунки та необліковані місця для паркування Київ недоотримує більше 300 млн грн на рік.

ВВС Україна поки що не може перевірити ці розрахунки із незалежних джерел.

Раніше місце під паркувальні майданчики контролювала районна влада, а потім цей процес зробили більш централізованим і поклали відповідальність на комунальне підприємство "Київтранспарксервіс".

Утім, як відзначає директор громадської організації "Інститут міста" Олександр Сергієнко, якщо платити готівкою, то все одно не можна уникнути корупційної складової. "Кеш" просто не показують.

"Система незаконного обігу грошей працює автономно. Навіть влада не може на неї вплинути, адже напівкримінальна система весь час пристосовуєьтся", - вважає експерт.

Без паркувальників

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Паркомати - один зі способів безготівкового розрахунку

Водночас, додає Олександр Сергієнко, культуру безготівкових розрахунків за паркування у столичних водіїв ще треба виховати.

"На першому етапі інститут паркувальників може зберегтися. Людям треба елементарно пояснити, як сплатити за паркування - наприклад, через SMS, або паркомати, або паркувальні талони. Щоб уникнути повного припинення сплати", - пояснює Олександр Сергієнко.

"Інший варіант - вводити муніципальну варту, закон про яку є. І вона слідкуватиме за сплатою за паркування і, за необхідності, накладатиме штрафи", - пропонує керівник "Інституту міста".

За його словами, етап переходу до безготівкових розрахунків свого часу пройшли більшість європейських країн. Однак цей процес не був "просто переходом від готівки до безготівки".

"Працювали силові і адміністративні механізми, були високі штрафи. І вже потім це все перевели у режим відеоспотереження", - підсумовує Олександр Сергієнко.