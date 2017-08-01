Зачинені двері Білого дому: хто залишив команду Трампа

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Рекордсменом з найкоротшого перебування на посаді в Білому домі сьогодні став тепер уже колишній директор з комунікацій Ентоні Скарамуччі. Його звільнили з посади лише після 10 днів на посаді.

Він поки що замикає ланцюжок чиновників, які залишили Білий дім за власним бажанням, або яких звільнили.

Хто ще, з яких посад і з яких причин пішов з Білого дому за недовгий термін президентства Дональда Трампа?

31 липня. Ентоні Скарамуччі. Директор з комунікацій.

Зухвалий лихослов і колишній фінансист знайомий з президентом Трампом довгі роки. Він дуже артистично виступав на його захист у телевізійних інтерв'ю.

Пан Скарамуччі недовго протримався на посаді, але встиг стати героєм великих і гучних заголовків.

Він одразу ж опинився в центрі скандалу. Під час телефонної розмови з репортером директор з комунікацій використав нецензурні слова щодо двох колег: свого начальника, тепер уже теж колишнього очільника адміністрації Райнса Прібеса, і радника президента Стіва Беннона.

Репортер опублікував тиради Скарамуччі.

Чому його звільнили?

Ентоні Скарамуччі хвалився, що доповідає президенту особисто. Але через відсутність дисципліни викликав на себе невдоволення голови президентської адміністрації генерала Джона Келлі.

Про відставку пана Скарамуччі оголосили через кілька годин після того, як на свою посаду заступив Келлі.

Термін на посаді: 10 днів.

28 липня. Райнс Прібес. Керівник апарату Білого дому.

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Колишній керівник національного комітету Республіканської партії Райнс Прібес був одним з небагатьох ветеранів команди Дональда Трампа, які отримали посаду в адміністрації.

Під час передвиборчих перегонів 44-річний Прібес діяв як сполучна ланка між штабом Дональда Трампа і керівництвом Республіканської партії.

В інтерв'ю репортерові журналу New Yorker Ентоні Скарамуччі назвав пана Прібеса "параноїдальним шизофреніком".

Чому його звільнили?

Райнс Прібес втратив довіру президента Трампа, який захотів переглянути кадровий склад адміністрації.

Термін на посаді: шість місяців.

21 липня. Шон Спайсер. Голова прес-служби.

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З 2011 року Шон Спайсер був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також обійняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.

20 січня він став прес-секретарем Білого дому і через складні відносини з журналістами набув скандальної репутації за час своєї роботи.

Шон Спайсер став мішенню для численних жартів практично одразу після призначення. Комедійне шоу Saturday Night Live зробило персонажа Спайсера регулярним учасником передач.

Чому він пішов?

На відміну від багатьох інших, після відходу з Білого дому пану Спайсеру, здається, вдалося зберегти хороші відносини з Дональдом Трампом.

Після призначення директором з комунікацій Ентоні Скарамуччі він сказав, що не хоче, аби "на кухні було забагато кухарів", і подав у відставку.

Термін на посаді: шість місяців.

9 травня. Джеймс Комі. Директор ФБР.

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Джеймс Комі зіграв драматичну і суперечливу роль на останньому етапі виборчої президентської кампанії. За тиждень до голосування він заявив, що ФБР знову відкриває розслідування про витік даних з приватного сервера Гілларі Клінтон.

Спочатку його розкритикували за цю заяву демократи, потім - республіканці.

Але Дональд Трамп високо оцінював роботу пана Комі і навіть одного разу надіслав йому повітряний поцілунок.

Чому його звільнили?

Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією.

У листі Дональда Трампа голові ФБР йдеться, що він "не в змозі ефективно керувати бюро".

Термін на посаді: 3 роки 8 місяців. Менше чотирьох місяців в команді Дональда Трампа.

14 лютого. Майкл Флінн. Радник з національної безпеки.

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Офіційно Майкл Флінн звільнився, але зробити це його попросив президент. Його звільненню передували кілька тижнів скандалу, що розгорівся через контакти Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

За словами Флінна, вони обговорювали санкції США проти Росії.

Чому його звільнили?

Через дзвінки пану Кисляку Майкла Флінна підозрювали в порушенні Акту Логана, ухваленого в США в 1798 році. Він забороняє громадянам США, які офіційно не мають відповідних повноважень, проводити переговори з офіційними представниками іноземних держав, що мають розбіжності зі Сполученими Штатами.

Окрім того, спочатку пан Флінн брехав, що розмов не було.

Термін на посаді: 23 дні.

31 січня. Саллі Йейтс. Генеральний прокурор.

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Саллі Йейтс потрапила під хвилю критики президента Трампа після своєї заяви про те, що міністерство юстиції не буде захищати міграційний указ президента в суді.

Вона сказала, що не має задовільних доказів в законності розпорядження.

Чому її звільнили?

У заяві Білого дому сказано, що Саллі Йейтс "зрадила міністерство юстиції, відмовившись виконувати законний указ, ухвалений з метою захисту громадян США".

Термін на посаді: 10 днів.

11 березня. Пріт Бхарара. Прокурор Мангеттена.

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Немає нічого незвичайного в тому, що нові президенти змінюють прокурорів, але Пріту Бхарара обіцяли, що він залишиться на своїй посаді.

Коли стало відомо про його відставку, пан Бхарара вів кілька справ стосовно високопосадовців, зокрема розслідування у справі виборчої кампанії мера Нью-Йорка Білла де Блазі.

Чому його звільнили?

Пан Бхарара став одним з 46 федеральних прокурений, який Дональд Трамп відправив у відставку.

Однак серед демократів ходили розмови, що Бхарара в своїх розслідуваннях міг зачепити інтереси особисто президента Трампа і його бізнесу.

Термін на посаді: сім років сім місяців. Менше двох місяців за президентства Трампа.

19 серпня 2016 року. Пол Манафорт. Керівник передвибчого штабу Дональда Трампа.

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Пол Манафорт був найпомітнішим діячем передвиборчої кампанії Дональда Трампа і часто виступав від його імені.

Чому його звільнили?

Дональд Трамп не пояснив, чому пішов Манафорта, а лише побажав йому всього найкращого.

Але в пресі довго обговорювали інформацію про те, що пан Манафорт, який раніше працював радником українського президента Віктора Януковича, нібито отримав від його партії понад 12 млн доларів готівкою.

Термін на посаді: три місяці.