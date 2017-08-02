Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп йде на пенсію в 96 років

Копирайт изображения Reuters Image caption Останній робочий день герцога був дощовим

Зустріч з британськими морськими піхотинцями в середу стала останнім публічним заходом, в якому 96-річний герцог Единбурзький взяв участь як офіційний представник британської королівської сім'ї.

Відтоді як його дружина, королева Єлизавета II, зійшла на престол, принц Філіп супроводжував її в офіційних поїздках і на заходах протягом 65 років. Це не враховуючи незліченні зустрічі та збори, які герцог провів сам коли заміщав свою дружину.

Першим офіційним "сольним" заходом Філіпа - тоді ще не принца-консорта, а просто чоловіка спадкоємиці принцеси - стало відвідування боксерського бою в Альберт-Холі в 1948 році.

З огляду на, що сам він також є засновником, куратором, членом опікунської ради або почесним патроном кількох десятків благодійних організацій, не дивно, що за свою "кар'єру" принц Філіп взяв участь в 22 218 офіційних заходах загалом. Не враховуючи тих випадків, коли він супроводжував Єлизавету.

22 219-м і останнім заходом стала його зустріч із військовими, які повернулися в середу з благодійного марафону на витривалість Global Challenge. Як генерал-капітан королівських морських піхотинців герцог прийняв урочистий парад з цієї нагоди.

Втім, в Букінгемському палаці уточнили: хоча від сьогодні дня принц Філіп офіційно "виходить на пенсію" і для нього більше не будуть планувати окремих церемоній, в майбутньому він як і раніше може супроводжувати свою дружину на будь-яких заходах за власним вибором.

Робочий графік королеви Єлизавети II, як і раніше заповнюють різноманітні офіційні урочистості.

Копирайт изображения PA Image caption Королева і герцог Единбурзький на параді на вулиці Мелл в 2016 році

Леді Мира Баттер, яка знала принца Філіпа ще дитиною - вони познайомилися, коли йому не було ще й 10 років, - розповіла BBC, що пам'ятає його "життєрадісним і веселим хлопчиком".

"Я впевнена, він не зникне [з виду], хоча нам всім буде його дуже не вистачати", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, що принц робитиме на пенсії.

"Для всіх нас він був острівцем стабільності, завжди готовим підтримати і прийти на допомогу, і він завжди підтримував королеву. Нам з ним дуже, дуже пощастило", - додала леді Баттер.

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Коли в травні цього року палац оголосив про швидкий вихід герцога на пенсію, прем'єр-міністр Тереза ​​Мей висловила йому "глибоку вдячність і найкращі побажання" від імені всіх британців.

Голова опозиції Джеремі Корбін також побажав принцу всього найкращого на "заслуженій пенсії".