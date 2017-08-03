Сила природи у фото: переможці конкурсу National Geographic
Драматична фотографія блискавки, що вдаряє у вулкан, стала переможцем конкурсу робіт фотографів-мандрівників, який щороку проводить журнал National Geographic.
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Sergio Tapiro Velasco / National Geographic
Мексиканець Серхіо Тапір Веласко з фото блискавки, яка вдаряє у попіл вулкана Коліма в Мексиці, виграв Гран-прі та перше місце в категорії "Природа" у конкурсі робіт фотографів-мандрівників, який щорічно проводить журнал National Geographic. Веласко знімає вулкани вже понад 10 років. Він ретельно відстежував активність вулкана Коліма, перш ніж зробити цей знімок. "Я подивився на дисплей фотоапарата і просто завмер, - згадує Веласко. - Це просто неймовірна фотографія, перший мій знімок, який демонструє усю силу природи".
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Hiromi Kano / National Geographic
Журі обирало кращі фото у трьох категоріях: "Люди", "Міста" і "Природа". Друге місце в категорії "Природа" зайняла автор цієї фотографії польоту лебедів Хіромі Кано.
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Tarun Sinha / National Geographic
Третє місце у категорії "Природа" отримав Тарун Сінха за знімок 35 крокодилів на Коста-Ріці, яких він побачив, коли переходив мостом через річку. "Мені хотілося показати разючу відмінність крокодилів на землі і у воді, - пояснює Тарун Сінха. - Поки вони у воді, не усвідомлюєш, які вони величезні".
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Clane Gessel / National Geographic
Фотографа Клейна Гесселя відзначили за знімок мармурових печер Патагонії, на кордоні Аргентини та Чилі.
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Yutaka Takafuji / National Geographic
Дорогою до храму у далекому японському селі в об'єктив Ютака Такафуджі потрапило дуже багато світлячків.
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Norbert Fritz / National Geographic
Норберт Фрітц отримав відзнаку за цей знімок внутрішньої оздоби міської бібліотеки у Штутгарті. "Уявіть, такий неосяжний простір у центрі міста. Саме час розширити кругозір і отримати нові знання", - коментує фотограф.
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Andy Yeung / National Geographic
Вид Гонконгу з висоти пташиного польоту приніс фотографу Енді Йонгу друге місце у категорії "Міста". Цей знімок - нагадування про так зване "місто-фортецю Коулун". У 1990-ті роки одне з найбільш густонаселених поселень у світі, на той момент майже не контрольоване владою, знесли. "Але і в наші дні дух того міста досі живе в найбільш заселених районах. Я сподіваюся, що люди задумаються про клаустрофобний Гонконг, глянувши з іншого боку на місто", - каже автор фотографії.
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Misha De-Stroyev / National Geographic
Міша Де-Строєв зобразив з висоти 120 метрів футбольне поле в Хеннінгсвері, на Лофотенських островах у Норвегії. Увесь попередній тиждень йшов дощ і було холодно, але того дня прояснилося, і фотографу вдалося запустити дрон, щоби зробити знімок.
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Tetsuya Hashimoto / National Geographic
Заохочувальний приз у категорії "Міста" дістався цій фотографії різнобарвної будівлі в префектурі Гіфу в Японії. Автор знімка - Тетсуя Хашімото.
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F Dilek Uyar / National Geographic
Фотографія-переможець у категорії "Люди": Фотограф Ф. Ділек Уйяр зобразив дервіша, який танцює в мавзолеї турецького міста Конья.
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Julius Y. / National Geographic
Друге місце в категорії "Люди" дісталося Юліусу Ваю за фото відвідувачів музею, що милуються картиною Рембрандта "Синдики". "Здавалося, що люди з картини теж дивляться на відвідувачів музею", - говорить Юліус.
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Rodney Bursiel / National Geographic
Родні Берсі під водою зумів зафіксувати професійного серфера Донавона Франкенрайтера в Таваруа, Фіджі. "Мені завжди цікаво знаходити нові ракурси, нові перспективи. Стільки було вже зроблено знімків серферів з традиційного кута, що ми вирішили поглянути на речі по-новому. Подумати ще раз".
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Moin Ahmed / National Geographic
Фотограф Моїн Ахмед зробив цей знімок на залізничному вокзалі в місті Тонга, Бангладеш. Йому вдалося зловити погляд чоловіка через запітніле від дощу вікно. "Я раптом відчув на собі цікавий погляд", - говорить фотограф.
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Jobit George / National Geographic
І нарешті, знімок батька й сина в мечеті в Нью-Делі, Індія, у день свята розговіння після закінчення Рамадану. "Ця фотографія демонструє показує зворушливий зв'язок поколінь", - говорить автор знімка Йобіт Джордж.
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Фото читачів: "Обійми"
- 28 липня 2017