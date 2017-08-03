Сила природи у фото: переможці конкурсу National Geographic

Вид Гонконгу з висоти пташиного польоту приніс фотографу Енді Йонгу друге місце у категорії "Міста". Цей знімок - нагадування про так зване "місто-фортецю Коулун". У 1990-ті роки одне з найбільш густонаселених поселень у світі, на той момент майже не контрольоване владою, знесли. "Але і в наші дні дух того міста досі живе в найбільш заселених районах. Я сподіваюся, що люди задумаються про клаустрофобний Гонконг, глянувши з іншого боку на місто", - каже автор фотографії.