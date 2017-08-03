"Де він стане мером?" - соцмережі про Володимира Кличка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи піде Кличко-молодший по шляху старшого брата - таке питання цікавить соцмережі

Новина про завершення боксерської кар'єри Володимира Кличка викликала два головні тренди у соцмережах.

Перший - це сум за тим, що пішла легенда.

Другий тренд - напівжартівливі розмірковування про наступну кар'єру екс-чемпіона.

Кінець легенди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Кличко після перемоги над Реєм Остіном у 2007 році

"Той момент, коли йде епоха", - написав футбольний журналіст Артем Франков.

"Зараз залишається лише подякувати за те, що Україну впізнають не лише через сало і борщ, і побажати успіху нашому чемпіону", - відзначає користувачка Наталія Марченко.

"Напевно, ніхто не може зараз уявити, як це - сидіти в залі для глядачів і вже не мати можливість вийти на ринг, який був місцем поту, крові, життя", - розмірковує ще один журналіст Юрій Бутусов.

Сподіваюся, що Володимир не залишить бокс в Україні, допоможе зайняти своє місце в боксі молодим хлопцям, для яких він за своє життя зумів стати справжньою легендою Юрій Бутусов, журналіст

"Сподіваюся, що Володимир не залишить бокс в Україні, допоможе зайняти своє місце в боксі молодим хлопцям, для яких він за своє життя зумів стати справжньою легендою", - додає він.

"Завжди коли легенди завершують кар'єру і т.п. наступає якась ностальгія. Я дивилася online лише три поєдинки Володі, і за якимись законами всесвіту чи то несправедливості в усіх трьох він зазнав поразки (Брюстер, Фьюрі, Джошуа). Інші не дивилася, адже була впевнена, що наш сталевий молот і так усіх поколотить", - пригадує журналістка Марія Степанюк.

Про завершення кар'єри Володимира Кличка на своїх сторінках у Facebook згадали також президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман.

"Тріумфи Володимира завжди житимуть в нашій пам'яті як приклад сталевої сили волі", - йдеться на Facebook глави держави.

"Бажаю успіхів та досягнень на нових фронтах!" - додав прем'єр.

"Мер якого міста?"

Копирайт изображения УНІАН

Та чи не найбільше коментарів стосувалося аналогій з кар'єрою брата Володимира - Віталія Кличка, який став мером Києва.

"Володимир Кличко стане мером Білої Церкви", - припускає користувач Олександр Демченко.

Інші юзери також пропонували міста, де міг би очолити мерію екс-чемпіон - від Сум до самого Києва.

А користувач Twitter з ніком Zjoma навіть оголосив "конкурс" серед міст, які хотіли б, щоб їхнім мером став Володимир Кличко.

Копирайт изображения twitter.com/Zjoma Image caption "Конкурс" у Twitter серед міст, які хотіли б отримати Кличка-молодшого мером

Депутат Ігор Мосійчук закликав вже екс-боксера не йти в політику: "Володя, тебе як і раніше любитимуть мільйони, тільки не йди в політику, не йди!"

Зрештою, жартували також і про те, чому Кличко-молодший оголосив про своє рішення саме зараз.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кар'єра Володимира Кличка тривала 27 років

Дехто навіть вирішив пов'язати це з програшем київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Володимир Кличко вчора глянув на гру "Динамо" і вирішив, що йому вже пора", - припустив у Facebook користувач Юрій Онишків.