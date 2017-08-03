Росія замовчує реальні втрати у Сирії?

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Російська влада не лише мовчить про загиблих в Сирії найманців, але й применшує втрати серед кадрових військовослужбовців. Їх ховають таємно, а родичам забороняють розповідати журналістам про загиблих.

Такого висновку дійшло агентство Reuters, провівши власне розслідування.

Ніяких таємних поховань російських військовослужбовців, загиблих в Сирії, "не було і немає", заявив 2 серпня офіційний представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, коментуючи публікацію Reuters про зростання втрат серед росіян в Сирії з початку року.

"Спроби видати за них приватних осіб, що не належать до Збройних Сил і тим більше до операції в Сирії, - брехливі від початку до кінця", - заявив генерал-майор Конашенков.

Точне число росіян, загиблих в ході сирійського конфлікту, досі не відоме.

Міністерство оборони Росії з вересня 2015 року визнало інформацію лише про 34 загиблих. Проте агентство Reuters в середу повідомило, що тільки з початку 2017 року в Сирії загинули щонайменше 40 росіян.

Є кілька причин, за якими з'являється така різниця в оцінках.

Кадрові військові

Міноборони Росії повідомляє тільки про загибель кадрових військовослужбовців. Наймасштабніші одноразові втрати міністерство визнало в лютому 2017 року, коли в провінції Хомс на фугасі підірвалася машина з російськими військовими. Тоді у відомстві заявили про загибель чотирьох і поранення двох військовослужбовців.

Востаннє про втрати російських військ міноборони повідомили 11 липня, коли в провінції Хама загинув військовий радник, капітан Микола Афанасов. Тоді у відомстві заявили, що він займався навчанням особового складу підрозділів сирійських сухопутних військ і загинув внаслідок раптового мінометного обстрілу бойовиків.

Капітана Афанасова з почестями поховали в Соль-Іллєцку Оренбурзької області, нагородивши посмертно державною відзнакою.

Втім, навіть ці втрати міноборони применшує.

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Так, 2 травня 2017 року оборонне відомство заявило про загибель в Сирії підполковника Олексія Бучельникова. За повідомленням міністерства, він загинув під час снайперського обстрілу бойовиків, коли проводив навчання з бойової підготовки артилерійських підрозділів сирійської армії.

У той же день у Сирії загинув 24-річний військовослужбовець Богдан Деревицький. Але про його смерть стало відомо з публікації інтернет-видання "Город" Братська Іркутської області, а потім інших ЗМІ. Міноборони досі ніяк не прокоментувало цю загибель.

За підрахунками Reuters, з початку 2017 року в Сирії загинули 17 кадрових російських військових. Міноборони підтвердило втрату 10 осіб.

Найманці

У Сирії воюють не тільки кадрові військові, але і багато приватних військових компаній (ПВК). Про одну з них, "Вагнера", неодноразово писали російські ЗМІ.

Офіційно в Росії ПВК не існує, і всі учасники конфлікту можуть потрапити під статтю "найманство".

Формально ці люди не належать до оборонного відомства, хоча, за повідомленнями ЗМІ, проходять тренування на базах Головного розвідувального управління.

Повідомлення про загибель найманців і навіть сам факт їх існування російська влада не коментує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прес-секретар президента каже, що Кремль не має точної інформації про російських найманців у Сирії

"Якщо там [в Сирії] і є якісь російські громадяни, це не по лінії держави і до міноборони не має ніякого відношення", - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на публікацію Reuters.

Так, на наступний день після загибелі капітана Афанасова в Сирії загинув 42-річний рядовий запасу Андрій Володін. Наприкінці липня його поховали в Башкирії, в місті Агідель.

"Він прикривав тих, хто відступав, і взяв вогонь на себе, коли терористи захопили висоту", - розповів Російській службі Бі-бі-сі один з друзів загиблого.

Загибель рядового Володіна в міністерстві оборони ніяк не прокоментували, в офіційній статистиці втрат відомства його немає.

Башкирскому виданню "ГорОбзор" в адміністрації Нєфтєкамська, де знаходиться військкомат, до якого був приписаний Володін, пояснили це тим, що в Сирії він перебував як доброволець.

"Згідно з інформацією виконувача обов'язки військового комісара, він не проходив контрактну службу, а як вільнонайманий поїхав до Сирії", - повідомили виданню в міській адміністрації.

Строкову службу Андрій Володін проходив в 1994-95 роках, але, судячи з його сторінки у соціальній мережі "ВКонтакте", до Сирії він брав участь у бойових діях на сході України на боці самопроголошених "республік". Звідти, за словами друзів, його перекинули в Сирію.

За даними Reuters, із 40 росіян, загиблих в Сирії цього року, 17 були кадровими військовими, 21 потрапили до Сирії як приватні військові фахівці, статус ще двох загиблих агентству встановити не вдалося.

Досвід Афганістану

Колишній офіцер спецпідрозділу "Вимпел", ветеран Афганістану і екс-депутат Держдуми Анатолій Єрмолін вважає, що в діях міністерства оборони мало що змінилося з часів афганської кампанії.

"Уявлення про те, скільки гине, було в тих, хто воював поруч. Для решти населення це залишалося таємницею, про труднощі війни не повідомлялося, - сказав він Російській службі Бі-бі-сі. - Ховали таємно, в атмосфері секретності, тіла доставляли додому в запаяних трунах - щоб менше розходилося чуток про те, що сталося, що стало причиною смерті", - каже Анатолій Єрмолін.

Схожість підходів виявляється навіть у тому, як приховують могили загиблих у Сирії.

Як відзначає Reuters, на військовому меморіальному кладовищі в підмосковних Митищах на кількох могилах загиблих в Сирії військовослужбовців імена і дати смерті прикриті їх портретами. Агентство також відзначає, що родичам настійливо рекомендували нічого не розповідати про загиблих.

Про те ж у своїй книзі "Психологія війни в ХХ столітті - історичний досвід Росії" писала доктор історичних наук, професор МДУ і фахівець з військової історії Росії ХХ століття Олена Сенявська.

"Аж до 1987 року цинкові труни з тілами загиблих ховали напівтаємно, а на пам'ятниках заборонялося вказувати, що солдат загинув в Афганістані. Лише поступово суспільство стало отримувати хоч якусь реальну інформацію", - сказала вона.