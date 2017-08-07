Залишити Україну: "диванна" еміграція чи реальна загроза?

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Від 20 до 30 відсотків українців хочуть залишити Україну, оскільки вважають, що на батьківщині не мають перспектив. Такими є дані кількох соціологічних компаній, які в останні місяці оприлюднили результати своїх досліджень.

У той же час, соціологи кажуть, що еміграційні настрої не зазнали суттєвих змін у порівнянні з минулим роком. Навіть після того, як із червня українці отримали можливість їздити без віз до кількох десятків країн Європи.

Що стоїть за цифрами про еміграцію і якою вона є у реальності?

Лише мрії?

Соціологічна служба центру Разумкова, яка провела дослідження наприкінці квітня цього року, називає цифру 20%, коли ідеться про тих, хто хотів би виїхати з України. Компанія Research & Branding Group, яка опитувала людей у червні, каже, що таких - 33%, і що за останні півроку еміграційні настрої українців не змінилися.

Але завідувач сектором міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк наголошує, що більш глибинні дослідження доводять, ці цифри не слід сприймати однозначно.

Коли ми дізнаємося, що конкретно люди робили для того, щоб емігрувати, то з'ясовується, що переважна більшість нічого не робила Олексій Позняк, Інститут демографії та соціальних досліджень

"Коли ми дізнаємося, що конкретно люди робили для того, щоб емігрувати, то з'ясовується, що переважна більшість нічого не робила. Лише мріють. Бо окрім загального бажання, є багато факторів, через які людина не реалізовує свої плани: хтось має певні обов'язки на батьківщині, хтось погано уявляє собі життя на чужині", - каже він у коментарі ВВС Україна.

На це звертає увагу також експерт аналітичного центру CEDOS Олександра Слободян.

"Коли тих, хто заявляє, що хотів би виїхати, запитуєш, які кроки ви робили для здійснення своєї мрії - чи дізнавалися про умови працевлаштування, чи почали вчити мову країни, чи мають закордонний паспорт, то з'ясовується, що таких близько 10-ти відсотків. Реально ж виїжджає з України ще менше", - каже Олександра Слободян у коментарі ВВС Україна.

Міграційний потенціал у світі

За словами експерта, ситуація в Україні суттєво не відрізняється від інших країн.

Згідно із даними Gellup, близько 700 мільйонів людей по всьому світу хотіли б мігрувати. Ця цифра майже утричі вища, ніж реальна кількість мігрантів Міжнародна організація міграції , звіт

На початку липня Міжнародна організація міграції оприлюднила звіт про міграційний потенціал у світі. Ці дослідження проводяться постійно, аби скласти уявлення про те, хто планує емігрувати, у яких країнах найбільша кількість потенційних мігрантів і які країни вважаються найпривабливішими для еміграції.

"Згідно з даними Gellup, близько 700 мільйонів людей по всьому світу хотіли б мігрувати. Ця цифра майже утричі вища, ніж реальна кількість мігрантів - 244 мільйони. Такі цифри можуть бути індикатором невдоволення людей становищем у своїх країнах, а не показником реальної еміграції", - вказується у документі.

"По всьому світу 1,3% дорослого населення, або 66 мільйонів людей, заявили, що думали про еміграцію останні 12 місяців. Але серед них лише третина - 23 мільйони, або 0,4% дорослих у всьому світі - зробили якісь кроки, такі як отримання візи, економія грошей на поїздку чи вивчення мови країни, куди хотів би емігрувати", - йдеться у звіті Міжнародної організації міграції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Диванна" еміграція притаманна не лише українцям, а й жителям інших країн. Але такі настрої - це завжди сигнал для влади, кажуть експерти

Утім, тривожний знак у таких настроях все ж таки є - для керівництва країни, каже експерт Олексій Позняк, аналізуючи дані соціологів по Україні.

"Еміграційний потенціал - це завжди сигнал для влади. Це реакція на погіршення економічної і політичної ситуації в країні, коли людина не бачить, як може реалізувати себе за таких умов", - каже науковець.

"Нічого дивного у високих показниках міграційних настроїв немає, - додає координатор організації "Без кордонів" Максим Буткевич. - Коли відсутні структурні зміни в країні, коли у молоді немає стимулів - повертаються настрої, які були за часів попередньої влади: що нічого не можна змінити".

Повертаються настрої, які були за часів попередньої влади: що нічого не можна змінити Максим Буткевич, організація "Без кордонів"

Реальні мігранти

Але у соціологічній службі центру Разумкова, яка провела опитування у квітні, дійшли несподіваного висновку про те, що наміри українців залишити батьківщину не залежать від того, яким є економічне становище в Україні і буде у найближчому майбутньому.

Зокрема, дослідження продемонстрували, що 68% людей, які не мають наміру емігрувати, вважають, що економічна ситуація в Україні поліпшиться у найближчі 2-3 роки . Але така само кількість - 68%, тих, хто думає про еміграцію - прогнозують, що економічне становище погіршуватиметься.

Точної статистики, скільки українців емігрували в останні роки, немає. Особливо від початку 2014 року, через неможливість отримати інформацію про переміщення людей із окупованих територій.

Однак за даними Державної міграційної служби України та МЗС України, за кордоном працюють близько п'яти мільйонів українців.

Найпопулярнішими країнами, куди мігрують громадяни України, лишаються Польща та Росія.

Це підтверджують дослідження соціологічної групи "Рейтинг": до Польщі за останні п'ять років виїздили на роботу 36% українців, до Росії - 25%. По 5% - працювали в Чехії та Німеччині, 3% - в Італії, решта - в інших країнах, переважно Західної Європи.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Росія та Польща - країни, куди трудовим мігрантам виїхати найлегше

Як кажуть аналітики, більшість із трудових мігрантів не лишається у тих країнах назавжди, а кількість їх в останні роки суттєво не збільшується.

"Зовнішня трудова міграція сформувалася у середині 90-х років, коли економічна ситуація в Україні була найгіршою. Усі, хто справді був до цього готовий, хто був мобільний, поїхав саме тоді. Потім обсяги трудової міграції зменшилися. Невеликий сплеск спостерігався у 2014-му, на початку бойових дій на Донбасі, і мова не лише про вихідців зі сходу України", - каже завідувач сектором міграційних досліджень Інституту демографії і соціальних досліджень Олексій Позняк.

"Після 2014 року ми спостерігали, що приріст мігрантів до Польщі і Росії відбувався саме завдяки вихідцям із України. Але сказати, хто їхав туди вимушено, через події на Донбасі, а хто традиційно на заробітки - важко. Зараз ми спостерігаємо, що до Росії їде усе менше людей", - каже ВВС Україна експерт центру CEDOS Олександра Слободян.

У той же час, каже вона, через лояльність польського законодавства, українці лишаються найбажанішою робочою силою в Польщі. Тому міграція з намірами перебувати там тимчасово і далі зростає. Вірігодність того, що українці лишатимуться там назавжди, каже експерт, також висока.