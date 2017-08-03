Що можна купити замість одного Неймара?

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У процесі сенсаційного переходу бразильського форварда Неймара з "Барселони" в "Парі Сен-Жермен" за 222 млн євро - саме така сума відступних вказана в його контракті з іспанським клубом - виникли труднощі.

Іспанська футбольна Ла Ліга відхилила цей платіж (за чинними в Іспанії офіційними правилами, гравець сам має передати відступні Ла Лізі, а вона передасть їх клубу, що продає футболіста).

Іспанська ліга стверджує, що трансфер порушує правила фінансового фейр-плей УЄФА, за якими європейські клуби не можуть витрачати більше, ніж вони заробляють.

Це рішення може відкласти перехід Неймара в "ПСЖ", але навряд чи його скасує.

За сьогоднішніми цінами один Неймар коштує 262 млн доларів, 98 млн фунтів або майже 6,79 млрд гривень.

На це можна купити...

Літак (або три)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Особистий літак? Чверть Неймара - і він ваш

За одного Неймара можна купити три пасажирських "Боїнга 737-700" вартістю 82,4 млн доларів кожен.

Якщо вам до душі новіша модель, наприклад 737-800 - переважно з таких літаків складається європейський флот Ryanair - ви зможете дозволити собі лише два. Зате у вас залишиться 65 млн доларів на всякі примхи.

Або ж можете поміняти вашого Неймара на приватний літак - ціни за який сягають 100 млн доларів - а залишок витратити на його обслуговування.

Порцію спагеті розміром з Барселону

Наші колеги зі спортивної редакції BBC разом зі старанними читачами весь день бавилися з хештегом #NeymarMaths ("математика Неймара").

Ось лише кілька пропозицій:

Клонувати людину коштує приблизно 1,29 млн фунтів. Навіщо витрачати 198 млн фунтів на одного Неймара, якщо за ці гроші можна клонувати 153 Неймара? (Томас з м. Йорк)

На одного Неймара можна купити достатньо спагеті, щоб покрити ними всю Барселону (Адам Райт)

Або 792 млн шоколадок Freddo (Дейв Лонг).

Винищувач (або 10)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новенький F-35 - лише 0,36 Неймара

Хочете не бомбардира, а бомбардувальник?

Не проблема, обирайте: F-35 Lightning, улюбленець ВВС США, коштуватиме вам 94 млн доларів, а F-22 Raptor (вже не виробляється) коштував близько 150 млн доларів.

Для економніших покупців є ще один варіант: один Неймар принесе вам 10 російських Су-24 - значну ударну групу.

Зарплатний фонд "Нью-Йорк Янкіз"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зарплата Аролдіса Чапмена - 21 млн доларів

А якщо ви віддаєте перевагу бейсболу, то за одного Неймара зможете цілий рік платити зарплату основного складу "Нью-Йорк Янкіз".

За даними порталу Spotrac, це коштуватиме вам лише 155 млн доларів.

Чемпіонів іншого футболу

Зарплата всієї команди "Нью-Інгленд Петріотс" - володарів Супер Боул, головного трофея в американському футболі - обійдеться вам ще дешевше. Це 171 млн доларів.

ВВП однієї з шести країн

Одного Неймара можна порівняти з економікою однієї з шести маленьких країн.

Обирайте: Тувалу, Монсеррат, Кірібаті, Маршаллові Острови, Науру і Палау.

Їх ВВП коливається від 33 млн до 258 млн доларів, за даними ООН від 2015 року.

Державний борг маленької острівної нації

(Або дуже маленьку частину держборгу США)

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А якщо раптом захочете влаштувати атракціон нечуваної щедрості, то зі своїм одним Неймаром зможете покрити держборг маленької країни - наприклад, Тонга (28,3 млн доларів), Фіджі (72,4 млн доларів), або Вануату (82 млн доларів), або - але тут доведеться трохи розщедритися - навіть Гаїті (234 млн доларів).

У цих країн, звичайно, маленький держборг. А ось якби ви, наприклад, захотіли допомогти Сполученим Штатам, Неймар спише лише 0,001% американської заборгованості (на момент публікації вона становила майже 20 трлн доларів).

Ні, хочете Неймара?

Вітаємо!

Якщо ви почнете відкладати по 1 000 доларів на день щодня прямо зараз - заробите на одного справжнього Неймара через... 718 років.

Починайте накопичувати гроші.