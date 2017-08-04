Художники-переселенці малюють степ і окуповані міста

Близько двох десятків митців із Донбасу стали учасниками виставки "З Україною в серці", яка відкрилася в Києві. Це перша спільна виставка художників-переселенців та митців, які живуть і працюють поблизу лінії розмежування.

Image caption Серія робіт Сергія Друзяки та Сергія Литвинова

Оскільки експозиція формувалася за географічним критерієм, у залах Центрального будинку художника, де працює виставка, можна побачити живопис, скульптуру, графіку різних поколінь і стилів. Від класичних натюрмортів і пейзажів до інсталяцій і плакатів.

В експозиції - роботи заслужених художників України Петра Антипа (Горлівка - Київ), Валентини і Володимира Теличко (Донецьк - Київ), Віктора Скубака (Луганська область), художників Раїси Малинкіної (Макіївка - Хмельницька область), Сергія Жиделя (Луганськ - Охтирка), скульптора Миколи Бірючинського (Горлівка - Київ), творчих дуетів Сергія Друзяки і Сергія Литвинова (Краматорськ), Алекс Єськової та Антоніо Шевченка (Донецьк - Київ) та інших.

Image caption Під час відкриття виставки

Організатором проекту став київський журналіст і видавець Олександр Рущак.

На творчості кожного з авторів позначилася травма війни. Усупереч цьому виставка - насамперед, мистецька подія, а не лише соціальна, переконана мистецтвознавець Марина Стрельцова.

Image caption Робота скульптора Петра Антипа

"Тут представлені потужні художники Донбасу, одні з найкращих, котрі беруть участь у міжнародних виставках від України. Є "шістдесятники", це реалізм чи якась історична тематика. Є молодь, схильна переважно до contemporary art. Є неомодерністи із серією робіт у стилі 20-х років минулого століття. І є кілька митців, орієнтованих на архаїку скіфського, половецького періоду", - розповідає ВВС Україна експерт.

Валентина та Володимир Теличко - яскраві представники класичної школи та майстри степових пейзажів Донбасу.

Image caption Валентина і Володимир Теличко. "Вечір у степу"

"Виїздили тимчасово, а потім зрозуміли, що це надовго. Люблю степ. Найбільше ціную вечір, сутінки, початок ночі, коли зливаєшся з природою. У Києві цього дуже не вистачає", - зізнається Володимир Теличко.

"Подорожували по світу, були у різних гарних містах, іноді містечко виглядає, наче пряник. А я люблю свою польову квітку, яка росте з пилу, з бруду", - додає Валентина.

Image caption Художники Сергій Захаров (ліворуч) та Сергій Друзяка

Історія молодого художника Сергія Захарова вражає не менше, ніж його роботи. За карикатури на проросійських лідерів так званої "ДНР" автора, який на той момент перебував у Донецьку, заарештували. Тепер художник створює малюнки і картини за мотивами свого ув'язнення та спогадів про місто, яке залишив.

Image caption Сергій Захаров. "Тамбур", 2016 р.

"Ситуація, в яку потрапляє художник, завжди позначається на його творчості. А тут накладається ще й колективна травма. В будь-якому разі це відбиватиметься на творчості. Неправильно говорити: мовляв, я митець, політика - це не моє. Навіть якщо ти малюєш квіточки і продаєш покупцю, який виявиться посібником диктатора. Або я цьому режиму сприяю, або протистою", - упевнений Сергій Захаров.

Image caption Сергій Захаров. "Скельні райони", 2017 рік

Багато художників-переселенців на новому місці залишилися без майстерень і без значної частини робіт.

Про те, як митці вивозили свої полотна, ходять легенди. Для того, аби картини випустили з "ДНР", потрібно провести оцінку силами місцевих експертів, скласти опис та взяти довідку з художнього музею, підконтрольного проросійській "владі", каже один із художників.

Image caption Сергій Друзяка, Сергій Литвинов "Соняшник війни"

"Одного разу ми з колегою везли картини в сумках. На блокпосту "ДНР" перевіряльник зазирнув в середину, побачив згорнуті сувої. Ми показали довідки, пояснили, що веземо власні картини. Той замислився і вигукнув: "А! Ван Гоги! Проходите!"