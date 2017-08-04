Художники-переселенці малюють степ і окуповані міста
Близько двох десятків митців із Донбасу стали учасниками виставки "З Україною в серці", яка відкрилася в Києві. Це перша спільна виставка художників-переселенців та митців, які живуть і працюють поблизу лінії розмежування.
Оскільки експозиція формувалася за географічним критерієм, у залах Центрального будинку художника, де працює виставка, можна побачити живопис, скульптуру, графіку різних поколінь і стилів. Від класичних натюрмортів і пейзажів до інсталяцій і плакатів.
В експозиції - роботи заслужених художників України Петра Антипа (Горлівка - Київ), Валентини і Володимира Теличко (Донецьк - Київ), Віктора Скубака (Луганська область), художників Раїси Малинкіної (Макіївка - Хмельницька область), Сергія Жиделя (Луганськ - Охтирка), скульптора Миколи Бірючинського (Горлівка - Київ), творчих дуетів Сергія Друзяки і Сергія Литвинова (Краматорськ), Алекс Єськової та Антоніо Шевченка (Донецьк - Київ) та інших.
Організатором проекту став київський журналіст і видавець Олександр Рущак.
На творчості кожного з авторів позначилася травма війни. Усупереч цьому виставка - насамперед, мистецька подія, а не лише соціальна, переконана мистецтвознавець Марина Стрельцова.
"Тут представлені потужні художники Донбасу, одні з найкращих, котрі беруть участь у міжнародних виставках від України. Є "шістдесятники", це реалізм чи якась історична тематика. Є молодь, схильна переважно до contemporary art. Є неомодерністи із серією робіт у стилі 20-х років минулого століття. І є кілька митців, орієнтованих на архаїку скіфського, половецького періоду", - розповідає ВВС Україна експерт.
Валентина та Володимир Теличко - яскраві представники класичної школи та майстри степових пейзажів Донбасу.
"Виїздили тимчасово, а потім зрозуміли, що це надовго. Люблю степ. Найбільше ціную вечір, сутінки, початок ночі, коли зливаєшся з природою. У Києві цього дуже не вистачає", - зізнається Володимир Теличко.
"Подорожували по світу, були у різних гарних містах, іноді містечко виглядає, наче пряник. А я люблю свою польову квітку, яка росте з пилу, з бруду", - додає Валентина.
Історія молодого художника Сергія Захарова вражає не менше, ніж його роботи. За карикатури на проросійських лідерів так званої "ДНР" автора, який на той момент перебував у Донецьку, заарештували. Тепер художник створює малюнки і картини за мотивами свого ув'язнення та спогадів про місто, яке залишив.
"Ситуація, в яку потрапляє художник, завжди позначається на його творчості. А тут накладається ще й колективна травма. В будь-якому разі це відбиватиметься на творчості. Неправильно говорити: мовляв, я митець, політика - це не моє. Навіть якщо ти малюєш квіточки і продаєш покупцю, який виявиться посібником диктатора. Або я цьому режиму сприяю, або протистою", - упевнений Сергій Захаров.
Багато художників-переселенців на новому місці залишилися без майстерень і без значної частини робіт.
Про те, як митці вивозили свої полотна, ходять легенди. Для того, аби картини випустили з "ДНР", потрібно провести оцінку силами місцевих експертів, скласти опис та взяти довідку з художнього музею, підконтрольного проросійській "владі", каже один із художників.
"Одного разу ми з колегою везли картини в сумках. На блокпосту "ДНР" перевіряльник зазирнув в середину, побачив згорнуті сувої. Ми показали довідки, пояснили, що веземо власні картини. Той замислився і вигукнув: "А! Ван Гоги! Проходите!"