НеПроґавте: Кличко, хліб Донбасу і фото дочки президента

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ВВС Україна пропонує найцікавіші та найрезонансніші теми тижня, що минає.

Санкції США проти Росії можуть стати початком нового, повного невизначеностей періоду суперництва між двома країнами. Ця тема лишалася ключовою у всіх світових медіа протягом тижня.

Нові санкції стосуються проектів з видобутку нафти, будівництва нафтопроводів, приватизації. У відповідь Кремль оголосив про санкції проти США. Експерти вважають, що рішення Росії значно скоротити персонал американських дипломатичних місій означає кінець будь-яким надіям на нове перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою найближчим часом.

Санкції проти Росії були розширені через дії в Криму та на Донбасі, а також через невиконання Мінських угод. Формула "всіх на всіх, передбачена мінськими домовленостями і за якою мають звільнити і обміняти заручників, взятих у полон під час конфлікту на Донбасі, лишається нереалізованою. І поки що ознак того, що такий обмін відбудеться, немає. ВВС Україна досліджувала, чому.

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У селах біля лінії розмежування на Сході запевняють: хліба цього року вистачить, дефіциту зерна взимку не має бути. Частково цьому зарадило і проголошене у червні "хлібне перемир'я".

Image caption Влада Донеччини обіцяє, що дефіциту хліба не буде

Українська державна компанія "Центренерго" домовилась про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року. Вугілля постачатиме американська компанія XСoal Energy & Resources, виконавчий директор якої Ерні Трашер приїхав до України презентувати проект.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посольство США навіть зробило спеціальну заяву на честь "важливого кроку в енергетичній безпеці України".

Легенда світового боксу Володимир Кличко оголосив, що залишає спорт і найближчим часом має розповісти, чим займатиметься у майбутньому. Він натякнув, що його нова кар'єра буде пов'язана із "сімейним брендом" Klychko.

У соцмережах одразу ж з'явилися нові тренди: перший - сум за тим, що він іде. Другий - напівжартівливі розмірковування про подальшу кар'єру екс-чемпіона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Його українських фанів можна легко помітити за кольорами синьо-жовтих прапорів

П'ять сіл у Хустському районі Закарпаття - Березово, Горінчево, Липча, Кошелево та Іза - стали місцем протистояння місцевих жителів і бізнесменів, які планують побудувати на річці Ріка каскад міні-гідроелектростанцій.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Закарпатці кажуть, що будівництво шести малих ГЕС призведе до непоправних екологічних наслідків.

А ці бабусі увірвалися в український інтернет. Фотографії пенсіонерок у сільських хустках, які полетіли в Угорщину, збирають десятки коментарів. Користувачі соцмереж жартують, що це наслідки "животворящого безвізу".

"Безвіз животворний": як українські бабусі підкорили закордон та інтернет

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Нова лідерка однієї з політичних партій Нової Зеландії різко відреагувала на запитання про те, чи планує вона мати дітей, яке їй повторювали неодноразово.

Що цікавить суспільство в жінках-політиках, і чи можуть політики маніпулювати своїм материнством для власної користі, розбиралася кореспондентка ВВС News Налін Еггерт.

Копирайт изображения Reuters Image caption У німецького політика Фрауке Петрі п'ятеро дітей

Фото молодшої дочки президента Киргизії в спідній білизні, яка годує груддю дитину, розпалило старі суперечки про годування в громадських місцях і сексуальну експлуатацію жіночого тіла взагалі.

Копирайт изображения ALIYA SHAGIEVA Image caption Алія Шагієва публікує фото у соцмережах

1 серпня 1924 року народився Жорж Шарпак. Він отримав Нобелівську премію з фізики. Вчений, який родом із Рівненщини, винайшов пропорційну камеру і так здійснив революцію у дослідженнях елементарних частинок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жорж Шарпак, нобелівський лауреат

Фейт Бістлайн виросла в родині, яка сповідує культ полігамії. 2011 року дівчина втекла. В інтерв'ю BBC Future вона розповіла, яким було життя в релігійній комуні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повсякденне життя в комуні: чоловіки працюють, жінки доглядають дітей

Літо, спека, а у мистецькому хуторі Обирок на Чернігівщині - фестиваль "Хліб своїми руками". За понад 10 років хутір став одним з найвідоміших подібних поселень в Україні.

Image caption Женці, як і колись, працюють під палючим сонцем

Посеред новобудов у Києві, виявляється, також можна займатися фермерством. Це доводять кияни Наталія Юрченко і її родина.

Image caption "Ферма" з висоти пташиного польоту

Гучні новини про хакерські атаки та популярна культура наділяють кіберзлочинців чи не магічними здібностями злих геніїв. Та чи насправді це так?

Копирайт изображения iStock Image caption Саме так зазвичай зображують хакерів у ЗМІ, але це - далеко від реальності

Багато принтерів залишають на папері під час друку майже непомітні позначки з інформацією про те, де і коли надрукували документ. Нещодавно ця технологія дозволила ФБР визначити джерело витоку секретної державної інформації.