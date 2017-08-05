#НеПроґавте: Кличко, хліб Донбасу і фото дочки президента
ВВС Україна пропонує найцікавіші та найрезонансніші теми тижня, що минає.
Санкції США проти Росії можуть стати початком нового, повного невизначеностей періоду суперництва між двома країнами. Ця тема лишалася ключовою у всіх світових медіа протягом тижня.
Нові санкції стосуються проектів з видобутку нафти, будівництва нафтопроводів, приватизації. У відповідь Кремль оголосив про санкції проти США. Експерти вважають, що рішення Росії значно скоротити персонал американських дипломатичних місій означає кінець будь-яким надіям на нове перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою найближчим часом.
Санкції проти Росії були розширені через дії в Криму та на Донбасі, а також через невиконання Мінських угод. Формула "всіх на всіх, передбачена мінськими домовленостями і за якою мають звільнити і обміняти заручників, взятих у полон під час конфлікту на Донбасі, лишається нереалізованою. І поки що ознак того, що такий обмін відбудеться, немає. ВВС Україна досліджувала, чому.
У селах біля лінії розмежування на Сході запевняють: хліба цього року вистачить, дефіциту зерна взимку не має бути. Частково цьому зарадило і проголошене у червні "хлібне перемир'я".
Українська державна компанія "Центренерго" домовилась про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року. Вугілля постачатиме американська компанія XСoal Energy & Resources, виконавчий директор якої Ерні Трашер приїхав до України презентувати проект.
Легенда світового боксу Володимир Кличко оголосив, що залишає спорт і найближчим часом має розповісти, чим займатиметься у майбутньому. Він натякнув, що його нова кар'єра буде пов'язана із "сімейним брендом" Klychko.
У соцмережах одразу ж з'явилися нові тренди: перший - сум за тим, що він іде. Другий - напівжартівливі розмірковування про подальшу кар'єру екс-чемпіона.
П'ять сіл у Хустському районі Закарпаття - Березово, Горінчево, Липча, Кошелево та Іза - стали місцем протистояння місцевих жителів і бізнесменів, які планують побудувати на річці Ріка каскад міні-гідроелектростанцій.
А ці бабусі увірвалися в український інтернет. Фотографії пенсіонерок у сільських хустках, які полетіли в Угорщину, збирають десятки коментарів. Користувачі соцмереж жартують, що це наслідки "животворящого безвізу".
"Безвіз животворний": як українські бабусі підкорили закордон та інтернет
Нова лідерка однієї з політичних партій Нової Зеландії різко відреагувала на запитання про те, чи планує вона мати дітей, яке їй повторювали неодноразово.
Що цікавить суспільство в жінках-політиках, і чи можуть політики маніпулювати своїм материнством для власної користі, розбиралася кореспондентка ВВС News Налін Еггерт.
Фото молодшої дочки президента Киргизії в спідній білизні, яка годує груддю дитину, розпалило старі суперечки про годування в громадських місцях і сексуальну експлуатацію жіночого тіла взагалі.
1 серпня 1924 року народився Жорж Шарпак. Він отримав Нобелівську премію з фізики. Вчений, який родом із Рівненщини, винайшов пропорційну камеру і так здійснив революцію у дослідженнях елементарних частинок.
Фейт Бістлайн виросла в родині, яка сповідує культ полігамії. 2011 року дівчина втекла. В інтерв'ю BBC Future вона розповіла, яким було життя в релігійній комуні.
Літо, спека, а у мистецькому хуторі Обирок на Чернігівщині - фестиваль "Хліб своїми руками". За понад 10 років хутір став одним з найвідоміших подібних поселень в Україні.
Посеред новобудов у Києві, виявляється, також можна займатися фермерством. Це доводять кияни Наталія Юрченко і її родина.
Гучні новини про хакерські атаки та популярна культура наділяють кіберзлочинців чи не магічними здібностями злих геніїв. Та чи насправді це так?
Багато принтерів залишають на папері під час друку майже непомітні позначки з інформацією про те, де і коли надрукували документ. Нещодавно ця технологія дозволила ФБР визначити джерело витоку секретної державної інформації.