Два роки поліції: реформа чи зміна форми?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Чи змінилася докорінно стара міліція, перетворившись на поліцію?

4 серпня відзначають другу річницю створення Нацполіції. Саме у цей день 2015 року президент Порошенко підписав закон "Про Національну поліцію", яким скасував норми про міліцію.

ВВС Україна аналізує результати роботи реформованої поліції.

Довіра

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Довіра - одне з головних надбань реформованої поліції

Зростання довіри населення - те, на чому наголошують правоохоронці.

"Найважливішою оцінкою й основним показником нашої роботи є не показники і відсотки (це вторинне і це прийде само собою) - найважливішою є довіра людей, яка сьогодні зростає", - написав у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За даними соціологічної компанії TNS, у лютому 2017 року Національній поліції довіряли 43,5% українців (причому її підрозділу - Патрульній поліції - 53%).

Такі показники можна вважати прогресом. Наприклад, старій міліції у 2012 році довіряли лише 10% українців (дані групи "Рейтинг").

Разом з тим, довіра ще свідчить про загальний успіх реформи - перетворення міліції на поліцію наприкінці минулого року вважали успішним тільки 28% громадян.

Патрульна поліція

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Патрульна поліція, яку почали створювати у липні 2015 року й укомплектовують дотепер, прийшла на зміну старій патрульно-постовій службі міліції та ДАІ.

За оцінками експертів, саме це - найуспішніша частина реформи поліції. За вже згаданим опитуванням TNS, 50,9% українців вважають, що патрульна поліція "служить громадянам України", а не владі чи ще комусь. За цим рейтингом патрульні значно випереджають суди, прокуратуру, органи місцевого самоврядування і ЗМІ.

"Якщо говорити про патрульну поліцію, то безумовно це - успіх. Особливо у порівнянні з колишньою ДАІ - тут немає масової корупції", - каже ВВС Україна політолог Володимир Фесенко.

Проблеми

Копирайт изображения mvs.gov.ua Image caption Переатестація поліції тривала у 2015-2016 роках

Проте два роки реформи не минули і без суттєвих проблем.

"Дуже часто перетворення міліції на поліцію проходило формально. Та сама переатестація була дуже неоднозначною", - відзначає Володимир Фесенко.

Переатестація тривала з листопада 2015 р. по вересень 2016 р., її проходило понад 68 тисяч правоохоронців. І близько 90% її успішно пройшли.

Але навіть ті, хто зазнав невдачі, згодом нерідко відновлювалися через суди.

Були й гучні провали, як інцидент у Княжичах, коли внаслідок перестрілки між спецпризначенцями Корпусом оперативно-раптової дії (КОРД) та співробітниками Броварського відділу поліції охорони загинули п'ять правоохоронців.

Копирайт изображения Уніані Image caption Загибель одразу п'ятьох правоохоронців у Княжичах під Києвом залишила по соби багато запитань

При цьому, як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, частина причетних до інциденту правоохоронців перед стріляниною пограбували будинок.

Загалом же за два роки при виконанні загинуло 18 поліцейських з різних підрозділів.

Ще одна традиційна проблема поліції - дії під час масових акцій.

Прикладом тут можуть бути сутички у Дніпрі на 9 травня цього року, коли від дій правоохоронців постраждали декілька ветеранів АТО. За результатами тих подій проводилося службове розслідування, й трьох поліцейських тимчасово відсторонили від обов'язків.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Нерідко на поліцейських нарікають за надмірну жорстокість

Правоохоронців також звинувачують у політичній заангажованості. "Багато що залежить від міністра Авакова. А він не просто міністр, а політик, причому який зараз перетворився на достатньо потужну постать", - пояснює науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.

Експерт відзначає, що через це Арсен Аваков змушений був зважати на позицію соратників по партії "Народний фронт", інших політичних союзників чи колишніх бізнес-партнерів.

"А це обмежує можливості для реформування структури", - вважає Олексій Гарань.

Сам Арсен Аваков будь-які політичні преференції у діях поліції послідовно відкидає.

Процес триває

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"Реформа - це крок у правильному напрямку. І багато чого зроблено, однак, очевидно, ще багато чого попереду", - говорить ВВС Україна Олексій Гарань.

"Ви хочете одразу отримати повністю нову структуру, як американська чи французька поліція, де вони створювалися десятиліттями?" - запитує він.

З ним погоджується і Володимир Фесенко, який додає, що справа не лише у часі, а й у продуманій кадровій політиці та постійній боротьбі з корупцією.

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"Не треба заспокоюватися - реформа, це велосипед, на якому постійно потрібно крутити педалі. Ризики корупції існують постійно", - вважає експерт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошує - поліція є органічною частиною суспільства з усіма його рисами: "Співробітники поліції не прилетіли до нас з іншої планети. Це наші співгромадяни, частина українського суспільства. Тому не варто робити з поліцейських цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття".