Просте ванільне морозиво більше не в моді?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виробники морозива відходять від ванільної традиції та експериментують з новими смаками

Усім нам подобаються тайське карі, японська локшина та індійські закуски. То чому б не полюбити й десерти, на створення яких надихнула Азія? Відколи обсяги продажу морозива на деяких ринках впали, виробники почали експериментувати з новими смаками.

Наприкінці 1944 року майор Гантер Рейнбург, командир 122-ї ескадри корпусу морської піхоти США, захотів поласувати морозивом.

Але нічого дивного в цьому не було, адже він потерпав від спеки на службі в джунглях острова Пелеліу на півдні Тихого океану.

Тож усі сили своєї винахідливої команди військових льотчиків Гантер кинув на операцію "Мороз".

Ось що пілоти з'ясували після декількох невдалих спроб. Якщо велику бляшанку з молоком прикріпити до кінчика крила літака-винищувача знизу, приєднати паличку-мішалку до пропелера, а потім здійснити навчальний політ на висоті 30 тисяч футів, то можна буде нагодувати морозивом 100 солдатів. А на додачу ще й спровокувати японців на марнування декількох снарядів у надії той винищувач збити.

Однак Гантер дечого не помітив.

Замість того, щоб приправляти улюблений смаколик какао-порошком з армійських пайків, він міг роззирнутися навколо й побачити всі ті фрукти й прянощі, якими ряснів південь Тихоокеанського регіону. Тоді Гантер випередив би свій час.

Він міг спробувати додати лічі, кокос, кардамон, мускатний горіх чи імбир - усі ті присмаки, з якими зараз тільки починають експериментувати виробники морозива.

Image caption Кому морозива зі смаком матча (зелений чай), лічі та троянди?

Відтоді, як Гантер вдався до експериментів, аби вдовольнити прагнення до замороженого молочного десерту, минуло 70 років, і всесвітньо відомі марки морозива з'явилися у найдальших куточках планети. Навіть на Пелеліу в крамничці на розі він зміг би зараз купити ріжок "Корнетто".

Але протягом багатьох років асортимент морозива від великих міжнародних виробників залишався незмінно консервативним. У ньому домінують шоколадний, полуничний та ванільний смаки.

Однак тепер, завдяки міграції, мандрівкам на далекі відстані та інтернету, споживачі готові піти й на більші авантюри. А виробники беруть це собі на замітку.

На всій території США виникають кафе, в меню яких пропонують шафранне морозиво в перському стилі, морозиво з квітами помаранча і трояндовою водою, присипане подрібненими горішками і побризкане медом. Також є смаки, натхненні Індією, — чай масала, ананас і кульфі.

Копирайт изображения Chinatown Ice cream factory Image caption Фабрика з виробництва морозива у Чайнатауні пропонує смаки "Червона квасоля", "Підсмажений кунжут" і "Таро"

Зростання зацікавленості покупців помітили на Чайнатаунській фабриці морозива в Нью-Йорку, де ось уже 40 років виробляють сорти морозива з екзотичними смаками.

За словами власниці фабрики Крістіни Сеїд, у них часто вишиковується черга з 20 покупців, які хочуть замовити сорти з китайським колоритом: "Червона квасоля", "Підсмажений кунжут" і "Таро" (різновид солодкої картоплі).

Власниця вважає, що американці вже готові споживати ці сорти. Коли її батьки, іммігранти з Китаю, відкривали крамничку, цього ще не було.

"Мій батько був піонером — саме він започаткував більшість цих сортів. У ті часи люди ще навіть не знали, що таке морозиво зі смаком манго чи зеленого чаю, - каже вона. - А тепер їх уже нічим не здивуєш".

На думку Крістіни Сеїд, сорт "Червона квасоля", поширений у Китаї, зрештою вирветься в лідери і в США.

Апетити споживачів на багатьох найбільших ринках морозива у світі сигналізують про те, що є попит на традиційні відерця морозива для домашнього споживання. Споживачів також турбує вміст цукру, і конкуренція доволі велика.

За даними компанії Mintel, яка досліджує ринки, продаж морозива на деяких ринках буксує. Тому компанії уважно стежать за тим, що відбувається в таких місцях, як Чайнатаунська морозивна фабрика.

"Тренди народжуються у морозивників, які можуть собі дозволити зіграти в азартну гру", — розповідає Алекс Бекетт, аналітик глобальних тенденцій у галузі їжі та напоїв з компанії Mintel.

"Сорти морозива стають модними. Вони з Брукліна мандрують у Лос-Анджелес та Чикаго, далі — в Сідней, Лондон, Берлін. і зрештою їх підхоплюють виробники, які почнуть підлаштовувати ринок під етнічні смаки", - пояснює пан Бекетт.

Родина Ї Кван Чан, яка живе в британському місті Шеффілд, також походить з Китаю. У пошуках натхнення для своєї лінійки десертів "Ї Кван" підприємниця мандрує в найвіддаленіші куточки світу.

"Я просто хочу створити автентичні сорти зі смаками, які можна скуштувати в Азії", — розповідає вона.

Копирайт изображения yee kwan Image caption Ідеї для нових смаків Ї Кван черпає у далеких закордонних мандрівках

Серед її вигадок — "Шоколадний місо", "Чорний кунжут" і "Дуріан", фрукт із різким запахом, який часто порівнюють зі смородом каналізації чи гнилизни, на диво популярний в Азії.

На Різдво вона з'їздила в Гонконг і тепер виготовляє морозиво зі смаком пирога з заварним кремом. Воно навіює спогади про популярне в тих краях частування до чаю.

"Східноазійська палітра пропонує солодкі, кислі й гіркуваті смаки. Будуть залучені всі наші рецептори", — повідомляє пані Чан.

Копирайт изображения yee kwan Image caption Ї Кван Чан вважає, що люди тепер охочіше куштують морозиво з незвичними смаками

Закордонні мандрівки й азійська їжа нині дуже популярні. Тому підприємниця переконана, що смаки, натхненні Азією, перемістяться на горішні полиці магазинів США та Європи. Це справа кількох років.

Однак, щоб масштаби такого виробництва могли зрости, до гри повинні долучитися великі виробники.

Найбільший у світі виробник — Unilever — відкритий до нових ідей.

Компанія вже виготовляє сорти морозива з безліччю різних смаків для різних країн, враховуючи ріжки з червоною квасолею в Китаї та лакричний рецепт для Скандинавії. А нещодавно в Індонезії представили новий сорт — "дун-дун", на основі фрукта з "земляним" смаком.

Виконавчий віце-президент Unilever Метт Клоуз повідомив, що компанія завжди тримала руку на пульсі нових смаків, які можуть "мандрувати" світом.

Копирайт изображения Unilever Image caption Unilever пропонує на місцевих ринках ріжки з матча (зеленим чаєм) і червоними бобами

Ринок морозива в Індії розвивається найшвидшими темпами в світі. Цього року там представили морозиво кульфі. Його виготовляють зі згущеного молока і ароматизують трояндовою водою. Тож на смак це трохи нагадує рахат-лукум.

"Я цілковито переконаний, що у Великій Британії кульфі сприймуть на ура", — вважає пан Клоуз.

"Починати варто в місцях компактного проживання великих індійських громад. Але ця мода може поширитися й далі — перепон для цього нема", - пояснює він свої бізнес-ідеї.

Експортувати морозиво з таро та червоною квасолею може бути важче. Але, на думку пана Клоуза, сорти з зеленим чаєм матча можуть зайняти передові місця на фронті азійського ринкового вторгнення.

"Нещодавно ми випустили морозиво з матча на Філіппінах. І вийдемо з ним на інші ринки, - розповідає Метт Клоуз. - Я ладен закластися на гроші: на більшості ринків у майбутньому, і до того ж не надто віддаленому, з'явиться морозиво з зеленим чаєм і фруктовий лід з цим смаком".

Три цікаві смаки

Копирайт изображения Chinatown Ice Cream Factory

Буза (турецька назва — Дондурма). Цей сорт виготовляють із подрібненого кореня орхідеї та смоли мастикового дерева. Таке морозиво тане повільніше і має густішу текстуру, більш придатну для жування.

Тайський згорток морозива - найновіший тренд у Азії. Суміш виливають на заморожений лист металу, а потім скручують, наче аркуш паперу

Морозиво з дуріаном. Лише найбільших авантюристів зазвичай приваблює колючий азійський фрукт, який пахне так гидко, що його заборонено перевозити в сингапурській підземці. До цього смаку потрібно звикнути.