17 днів Трампа, або Чому в США не звикли йти у відпустку?

Копирайт изображения Reuters Image caption "Не йдіть у відпустку", - радив Трамп іншим

Президент Дональд Трамп, як і багато жителів Вашингтона, у серпні їде з міста, щоб сховатися від спеки.

Однак його відпустка короткою не буде. Президент проведе у своєму приватному гольф-клубі у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, 17 днів, які Білий Дім називає "робочою відпусткою".

Практично тритижнева відпустка пана Трампа не зовсім поєднується з іміджем людини, яка зображує себе як невтомного працівника, що вже викликало не одне глузування.

У своїй книзі "Думай, як мільярдер" ("Think Like a Billionaire"), яка вийшла в 2004 році, пан Трамп дає таку пораду: "Не беріть відпустку. Який у ній сенс? Якщо вам не подобається ваша робота, то ви займаєтеся не своєю справою".

З іншого боку, як зазначає представник адміністрації Ліндсі Волтерс, від'їзд президента з Білого дому - це частина запланованого ремонту. Всі працівники його західного крила (де розташований робочий кабінет президента США) повинні у серпні звільнити приміщення, оскільки там будуть міняти старі опалювальні труби, кондиціонери і систему вентиляції, які прослужили 27 років.

Також замінять зовнішні сходи з боку резиденції президента, що виходять на Національну алею, пофарбують стіни, постелять нові килими, повісять нові гардини і полагодять труби у прес-офісі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Трамп не раз критикував Обаму за любов до гольфу

Чому критикують Трампа?

Трамп не раз висловлював невдоволення з приводу любові свого попередника Барака Обами до гольфу.

Однак, як вказують критики, 17-денна відпустка пана Трампа майже вдвічі довша за ту, яку взяв пан Обама у серпні свого першого президентського року.

Якщо порахувати вихідні, то вийде, що пан Трамп взяв 13 днів у порівнянні з 8 в пана Обами.

"Я буду працювати для вас, я не буду відлучатися для гри в гольф", - говорив пан Трамп натовпу у Вірджинії під час президентської кампанії, намагаючись ще раз вколоти Обаму.

До відпустки, яку пан Обама провів у серпні 2009 року на острові Мартас-Він'ярд (Martha's Vineyard), у нього було ще дві робочі відпустки, включно з поїздкою на вихідні до Арізони і Колорадо й чотириденною подорожжю до фамільного будинку в Чикаго на День святого Валентина.

Пан Трамп уже брав 11 днів "робочої" відпустки, щоб провести їх у своїх маєтках у Палм-Біч і в Нью-Джерсі. Крім цього, у червні він провів вихідні у заміській резиденції президента США в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Пана Обаму, правда, теж називали лицеміром, знайшовши у його книзі "Зухвалість надії" (2006) зауваження про те, що жоден президент не повинен брати відпустку.

Дональд Трамп у листопаді минулого року сказав у інтерв'ю програмі "60 хвилин" телеканалу CNBC: "Так багато всього потрібно зробити, тому не думаю, що ми будемо захоплюватися відпустками, звичайно, ні".

Минулого місяця він заявив сенаторам-республіканцям, що вони повинні скасувати свої відпустки до тих пір, поки не ухвалять план щодо перегляду реформи охорони здоров'я, прийнятої за часів Обами.

Законопроект так і не ухвалили в сенаті, а конгресмени роз'їхалися у відпустки до 5 вересня.

У номері журналу "Newsweek" за минулий четвер на обкладинку помістили фото розваленого у кріслі Трампа з телевізійним пультом і пакетом чіпсів в руках і написом "ледар".

"Уявіть, як погано він би себе відчув, якби щось почав робити", - пожартував журнал.

Деякі жителі Бедмінстера теж роздратовані довгою відпусткою Трампа у його головній резиденції у Нью-Джерсі, оскільки це буде означати підвищені заходи безпеки, що може перешкодити звичайному життю міста.

Місцевий аеропорт, наприклад, закрили до 20 серпня. Спецслужби також сказали, що під час перебування там Трампа буде задіяний безпілотник з оптичним видошукачем і інфрачервоною камерою. Кому це сподобається?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Родина Бушів у Кеннебанкпорті в серпні 1986 року

Чи нормально для президентів йти у відпустку?

Традиція президентських відпусток бере початок з Джорджа Вашингтона, який вважав за краще проводити час на своїй плантації Маунт-Вернон на річці Потомак.

І рівно стільки ж існують суперечки з цього питання.

Коли в 1797 році столицею ще була Філадельфія, а у відносинах з Францією зростала напруга, президент Джон Адамс зазнав критики через те, що кілька місяців провів у себе вдома в Массачусетсі, де знаходилася його хвора дружина Ебігейл.

Президент Гаррі Трумен надавав перевагу пальмам Кі-Веста у Флориді, тоді як Рональд Рейган постійно виїжджав на своє каліфорнійське ранчо, щоб поїздити верхи, полагодити паркан і підстригти кущі, як пише член Асоціації зі збереження історії Білого дому Лоуренс Кнутсен.

Є відомі фотографії з засмаглим Джоном Кеннеді у заміському будинку в Гіаннісі, штат Массачусетс, і Джорджем Бушем, який відпочивав у своїй резиденції в Кеннебанкпорті, штат Мен.

Президент Річард Ніксон розподіляв відпочинок між двома своїми "дачами" - у затоці Біскейн у Флориді і в каліфорнійському Сан-Клементі, що навіть призвело до розслідування того, як він використав мільйони громадських коштів на поліпшення обох резиденцій і зміцнення їхньої безпеки, зокрема, будівництво плавучого вертолітного майданчика в затоці Біскейн.

Копирайт изображения EPA Image caption Більшість американців беруть лише два тижні відпустки на рік

Чому в американців не прийнято брати відпустку?

США є єдиною розвиненою країною, де відпустка не є обов'язковою вимогою трудової угоди, у зв'язку з чим американська робоча етика здається іноземцям дещо дивною.

Згідно з даними благодійної європейської організації "Науково-дослідний центр з питань економічної політики" (CEPR), в більшості європейських країн працівникам згідно з законом належить мати 20 або більше вихідних днів на рік.

Австралія і Нова Зеландія також зобов'язують роботодавців надавати своїм співробітникам не менше 20 днів відпустки; французи отримують 30 днів, а шведи - п'ять тижнів відпустки щорічно.

У США навпаки - більшість американців беруть лише два тижні на рік, хоча деякі не дозволяють собі і цього, бо побоюються втратити роботу.

За даними спецпроекту американської Асоціації туризму, у 2016 році 54% працюючих американців завершили рік, маючи невикористану відпустку загальною кількістю 662 млн днів.

В реальності, як заявляє Статистичне управління міністерства праці США, майже третина всіх працівників не отримують оплачуваної відпустки через хворобу, а більше 25% взагалі не беруть жодних вихідних.

Такі штати, як Каліфорнія і Нью-Йорк, дещо змінили таку ситуацію, зобов'язавши роботодавців надавати оплачувану відпустку через хворобу.

Разом з тим, за даними звіту інтернет-ресурсу з працевлаштування Glassdoor, 66% американців заявили, що продовжували працювати під час торішньої відпустки.

Так що подивимося, скільки зі своєї "робочої відпустки" Дональд Трамп проведе, керуючи країною, а не граючи в гольф.