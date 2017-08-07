"Перезимувати літо" на вершинах Кавказу - фото

  • 7 серпня 2017

Впродовж двох тижнів троє українців підкоряли найкрасивіші кавказькі вершини Грузії.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Особливо приємні моменти із життя альпіністів: ночівля просто неба над прірвою, у теплих пухових спальниках на підступах до гори Ушби.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Альпініст Вадим Гапко, модельєр Любов Чернікова та фотограф Максим Баландюх подалися у високі гори, аби, як жартують альпіністи, якнайкраще перезимувати літо.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

У перший тиждень хлопці самі піднялися на три вершини: Тіканадзе висотою 3 436 м, Орцвері - 4 258 м та Казбегі - 5 033 м.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Наступного тижня до них приєдналася тендітна дівчина Любов Чернікова, відомий дизайнер одягу із елементами етно, яка також захопилася альпінізмом. І тоді утрьох подалися до Сванетії на ще дві вершини: Тетнульді - 4 858 м, яку називають "сванською нареченою", й легендарну Ушбу, - 4 700 м.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Година їзди на позашляховику і ще 4 години підйому угору розділяють спекотне містечко Местія і це крижане озеро на льодовику під горою Тетнульді.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Спека цього літа відчувається навіть високо у горах. Там, де раніше зазвичай був сніговий панцир, зараз все розтануло, й відкрилися сотні тріщин на льодовику, яких раніше не бачили. Особливо це відчувається при сходженні на Казбегі. Південний схил гори взагалі залишився майже без снігу.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

У грузинській частині Кавказу не усюди у горах зустрінеш інших туристів. Якщо у Альпах поблизу відомих гір є підйомники, гірські притулки та ресторани, то у Сванетії із сервісу - хіба що винайняти в селі погонича з конем, які допоможуть підвезти спорядження до підніжжя гори. Зате майже усюди є мобільний зв'язок. Тому можна завжди перебувати онлайн і розповідати про свої пригоди.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Спорядження, без якого складно буде пройти льодові або скельні маршрути на Кавказі.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Гору Тетнульді українці взяли доволі швидко - за півтори доби: в обід виїхали із Местії, наступного дня у той же час були на вершині і тієї ж ночі повернулися у містечко. А от із Ушбою вийшло все складніше: вийти у перший день завадила гроза.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

"Коли влітку хрустить сніг під ногами, коли кисень розріджений, коли спиш під зорями і коли на даху світу, оце я люблю!" - розповідає Любов Чернікова. На цьому фото видно, як команда зустрілася з німецькими альпіністами. А ще всі перекусили персиками.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Ще одна ніч над урвищем. Спати довелося прив'язаними до скелі. "Страшно не було, але все ж трішки лякали тріщини, - продовжує модельєр-альпініст, - деякі доводилося перелазити на животі. Я закрила очі, щоб не дивитися, бо піді мною була темна безодня. І ще, коли ми спали останню ніч в горах під Ушбою, поруч кулуаром летіло униз каміння. Усі спали, а я не могла заснути. Мене щоразу будив той гуркіт. Уявлялося, якщо кам'яна лавина піде над нами, то тоді можна і не прокинутися".

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Ушба як завжди вередлива. Спершу була гроза і довелося день просидіти, поки скелі висохнуть, у кулуарах майже не залишилося снігу, тож пересуватися доводилося лише по скелях, а це довше. І при підйомі часто накривала хмара, орієнтуватися було складніше.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Згодом вперше випогодилося, але часу залишилося замало: вже обід, до вершини ще 400 метрів. Перед нами вертикальний бастіон, спальники залишили на висоті 4 тисячі метрів, а наступного дня - літак. Вирішили, що на це літо достатньо, і повернули назад.

кавказ Копирайт изображения Maksym Balandyukh

Чотири гори підкорено і лише п'ята, Ушба, не піддалася.

Фото і текст Максима Баландюха.