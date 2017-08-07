Індія: медіа сколихнула історія вагітної 10-річної дівчинки

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10-річна дівчина, яка завагітніла внаслідок зґвалтування і якій відмовили в аборті, опинилася в центрі уваги ЗМІ в Індії. Історію дівчинки у місті Чандірахр на півночі країни дізнавалася Гіта Пендей.

"Ми бачили багато випадків підліткової вагітності 14 і 15-річних дівчат, але я вперше бачу вагітну у 10 років", - каже Махавір Сінгх з державної юридичної служби Чандігарха.

Пані Сінгх займається справою, яка сколихнула і її місто, і всю Індію. 10-річна дівчинка завагітніла після того, як її нібито неодноразово зґвалтував родич.

Ґвалтівник наразі у в'язниці очікує на суд.

Дівчинку, яка стала жертвою зґвалтування, описували, як щасливу часто усміхнену дитину. Вона сором'язлива і не дуже товариська. Її найулюбленіші предмети в школі - математика та англійська. Вона любить малювати, і в неї це виходить досить непогано.

Вона полюбляє курку, рибу та морозиво.

За порадою лікарів 28 липня Верховний суд Індії відхилив подане від її імені клопотання про аборт. Дівчина перебуває на 32 тижні вагітності, і лікарі вважають, що переривання вагітності у цей строк буде "занадто ризикованим" для здоров'я дівчини. Вони також сказали, що плід розвивається добре.

Родину дівчинки рішення суду приголомшило.

"Вона не усвідомлює, що сталося"

Закони Індії не дозволяють робити аборт після 20 тижнів вагітності - якщо тільки лікарі не доведуть, що життя вагітної під загрозою.

Останніми роками до суду періодично надходять клопотання від жертв зґвалтувань про переривання вагітності після 20 тижнів. У переважній більшості випадків у маленьких дівчат складно виявити вагітність, адже вони не усвідомлюють, що з ними відбувається.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За статистикою, в Індії дитина молодша від 16 років стає жертвою зґвалтувань кожні 155 хвилин, меньша від 10 років - кожні 13 годин.

Про вагітність цієї 10-річної дівчинки стало відомо три тижні тому. Вона пожалілася на біль у нижній частині живота. Мати повела дівчинку до лікаря.

Хтось із тих, хто спілкувався з дівчинкою, сказав: "Вона дуже наївна і не усвідомлює, що із нею сталося".

Її батьки також пропустили перші ознаки вагітності, можливо тому що вона "здорова повненька дитина". І вони навіть у найжахливіших кошмарах не могли уявити, що їхня дочка може завагітніти у 10 років.

Дівчинка і досі не знає про свою вагітність. Ті, хто з нею спілкується, наче ходять навшпиньки. Їй сказали, що у неї в животі великий камінь і через це здувається живіт.

Зараз вона харчується за особливим режимом - їсть яйця, молоко, фрукти, рибу та курку. І, здається, їй подобається додаткова увага.

Але останнім часом до її будинку часто навідується поліція і соціальні служби, збільшується кількість журналістів, які шпигують довкола її будинку.

"Можливо, вона не розуміє самої проблеми, всю складність ситуації, але якесь уявлення про це вже має", - сказав BBC один із високопосадовців.

Дівчинка разом із родиною живе у маленькій однокімнатній квартирі. Її батько працює в уряді, а мати - гувернанткою.

Поліцейська Пратібха Кумарі, яка розслідує справу зґвалтування, описала батьків як "дуже милу родину, настільки просту, що вони навіть не усвідомили, що той чоловік зробив з їхньою дитиною".

Батьки, зрозуміло, збентежені. "Її мати завжди плаче, коли говорить зі мною. Батько каже, що йому здається, що його доньку вбили".

Статистика зґвалтувань в Індії

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Дітей, молодших від 16 років, ґвалтують кожні 155 хвилин, дітей молодше 10 років - кожні 13 годин

У 2015 році зґвалтували понад 10 000 дітей

240 мільйонів жінок в Індії вийшли заміж у віці до 18 років

53,22% респондентів-дітей, які взяли участь в урядовому опитуванні, заявили про певну форму сексуального насильства щодо себе

50% кривдників були знайомі з жертвою, буди людьми, яким жертви довіряли

Джерело: уряд Індії, організація Unicef

Ситуацію погіршила також посилена увага журналістів, які почали переслідувати родину, щойно новина про зґвалтування і вагітність поширилась у ЗМІ.

"На зустрічі зі мною її батько сказав, що найбільша проблема - це медіа. Він розповів, що біля їхнього будинку весь час чергують журналісти, їхню приватність порушили", - розповіла BBC Нелі Робертс, голова комітету з питань соціального захисту дітей.

Завдяки ЗМІ дівчинка отримує найкращу медичну допомогу і має право вимагати грошову компенсацію від уряду.

Проте небажана публічність стала для сім'ї справжнім горем. Багато журналістів заходили до їхнього будинку, коли батько був на роботі, й називали себе працівниками соціальних служб.

Оскільки ймовірний ґвалтівник - це двоюрідний брат матері дівчинки, деякі з них запитували, чи мати знала про зґвалтування і, можливо, чи підтримала це. Вони також запитували, як так сталося, що батьки не знали про вагітність доньки протягом семи місяців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 50% кривдників були знайомі з жертвою, або були людьми, яким довіряли жертви

Місцевий журналіст, який зустрічався з родиною одним із перших, каже, що батьки стурбовані майбутнім дівчинки. Тим, що її можуть ганьбити, коли вона підросте. Адже історію вже знають їхні сусіди та колеги батька. Можливо, знають і шкільні друзі дівчинки.

Батько дівчинки також занепокоєний її здоров'ям.

Медичні аналізи демонструють, що у неї легка анемія, але загалом із нею все добре.

Але факт того, що вона замала для того, щоби народити дитину, залишається фактом.

Що ж буде далі?

Дитина має народитися у середині вересня і лікарі вирішили, що робитимуть дівчинці кесарів розтин.

Родина дівчинки заявила, що не хоче опікуватися новонародженою дитиною. Відтак, її віддадуть комітету з питань добробуту дітей, який піклуватиметься про маля, доки його не всиновлять.

Медичні експерти стверджують, що дівчинка страждатиме через психологічну травму і потребуватиме років роботи із дитячим психологом.