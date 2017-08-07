Гольф і політика: що чекатиме на Трампа, коли він повернеться на роботу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп обещал и в отпуске думать о делах

Минулої п'ятниці президент Дональд Трамп пішов у 17-денну відпустку, яку він проведе в своєму гольф-клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі.

У Білому домі відразу ж уточнили, що відпустка пана Трампа - "робоча". У такий спосіб, президент не буде забувати про справи.

Попри це, можна припустити, що пан Трамп проведе на полі досить багато часу. Білий дім ухиляється від питання про те, скільки днів пан Трамп провів, граючи в гольф, відтоді, як вступив на посаду.

За цей час пан Трамп відвідував свої гольф-клуби щонайменше 43 рази, тому можна стверджувати, що він у цьому обігнав зараз усіх попередніх президентів США.

17-денну відпустка пана Трампа викликала бурхливі обговорення.

Цікаво, а чи будуть спогади про події останніх шести місяців заважати пану Трампу зосередитися на грі? Чи не здригнеться рука від неприємної думки, перетворюючи сильний драйв у млявий слайс, або точний удар паттером - у несподіваний промах?

Скільки других шансів, а їх на полі для гольфу у пана Трампа необмежена кількість, знадобиться, аби забути про проблеми?

Президент може втішатися думкою про падіння безробіття і зростання фондових індексів.

Можливо, він посміхнеться, коли згадає про останні зустрічі з виборцями, масові, як під час виборчої кампанії. Можливо, про те, як губернатор Західної Віргінії вирішив перейти від демократів до партії республіканців.

Відомо, що, коли повертаєшся з відпустки, роботи стає удвічі більше. А ще доводиться розбиратися з усім, що накопичувалолося під час твоєї відсутності. Якщо відпустка президента буде безтурботною, то у Вашингтоні на нього чекатимуть проблеми, що накопичилися. Які саме?

Копирайт изображения Reuters Image caption Спікера палати представників США, сенатора-республіканця Пола Райана також критикують з усіх сторін

Буксування у законодавстві

Найсерйознішим законодавчим досягненням адміністрації президента Трампа можна назвати закон про введення нових санкцій проти КНДР та Ірану і про посилення чинних санкцій щодо Росії. Президент США підписав закон, але мав безліч застережень. Можна припустити, що він цього не планував спочатку.

Напрацювання нового закону про охорону здоров'я провалося в сенаті, після того як демократи та декілька республіканців, які до них доєдналися, проголосували проти.

Проект податкової реформи не дуже цікавить законотворців. Пропозиції щодо реформи Імміграційних законів, які нещодавно оприлюднив Білий дім, охрестили "нежиттєздатними", як тільки вони досягли конгресу.

Обіцяні паном Трампом законопроекти щодо оновлення інфраструктури також навряд чи швидко проголосують.

Коли у вересні члени конгресу повернуться із відпустки, у них будуть термінові справи. Противники підвищення держборгу, швидше за все, будуть намагатися запобігти випуск казначейством нових облігацій без скорочення витрат. Аби запобігти новому "шатдауну" уряду, потрібно буде ухвалити законопроекти, які заново розподілять бюджетні витрати по відомствах і департаментах.

Тим часом у членів конгресу залишається мало часу на нові масштабні законопроекти. Скоро 2018 рік, коли треба буде займатися власними виборчими кампаніями.

Ситуація на полі:

Президента чекає складний курс на чотири лунки, з водними перешкодами з обох сторін і піщаним бункером.

Копирайт изображения kcna Image caption Лидер КНДР Ким Чен Ын получил предупреждение от США о серьезных последствиях запуска ракет

Проблеми за кордоном

Якщо для Трампа внутрішній порядок денний - це головний біль, то міжнародний можна вважати великою мігренню.

КНДР продовжує роботу над програмами запуску балістичних і ядерних ракет, ігноруючи жорсткі президентські твіти та суворі промови віце-президента. Адміністрація США попередила Північну Корею про серйозні наслідки - а що далі?

Президент Трамп звернувся до Китаю і закликав активніше впливати на КНДР і пригрозив обмежувальними торговими заходами через невиконання законів про захист інтелектуальної власності. Попри вкрай доброзичливу квітневу зустріч Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна в Мар-а-Лаго, відносини між двома країнами, можливо, ускладняться.

Президенту треба складний вибір у ситуації з Афганістаном - американські генерали закликають збільшити контингент військ в країні, щоб подолати стратегічний глухий кут у боротьбі з повстанцями "Талібану". Хоча в минулому пан Трамп неодноразово обіцяв, що буде дослухатися до Пентагону у військових питаннях. Багато його радників, у тому числі цивільні, вважають, що збільшення контингенту суперечитиме обіцянкам, які давав Трамп під час виборів і його девізу "Америка понад усе".

Проблеми можуть виникнути з Іраном: країна може стати осередком політичної напруженості. Якщо президент не підтвердить у жовтні, що Іран дотримується умов Спільного всеосяжного плану дій щодо своєї ядерної програми. [адміністрація президента США має підтверджувати це конгресу кожні 90 днів - BBC]. Це ще одна сфера, в якій радники пана Трампа дають діаметрально протилежні рекомендації, і ухвалити рішення треба президенту.

Ситуація на полі:

Вкрай ризикована ситуація, потенційно може принести велику вигоду. Всім буде легше, якщо президент діятиме обережно.

Копирайт изображения Reuters Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року

Російський фактор

У четвер на зустрічі зі своїми прихильниками в Західній Вірджинії Трамп спробував змалювати розслідування можливих зв'язків своєї виборчої кампанії з Росією як політичне протистояння.

"Вони намагаються позбавити вас лідера, який вам потрібен, за допомогою фальшивої історії", - сказав він.

Президент заявив це після того, як стало відомо, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року, скликав велике журі присяжних.

Пан Мюллер отримав право видавати повістки в суд, допитувати свідків і, при наявності достатніх доказів, пред'являти звинувачення.

Протягом останніх тижнів у ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що пан Мюллер вирішив розширити масштаб розслідування. Він перевіряє дані про зустрічі членів виборчої команди пана Трампа з російськими адвокатами і аналізує ділові зв'язки пана Трампа і близьких до нього людей.

Окремі розслідування ведуть у комітетах конгресу. Зять президента Трампа Джаред Кушнер та колишній менеджер його кампанії Пол Манафорт вже зустрічалися із представниками комітетів за закритими дверима. У якийсь момент протягом наступних декількох місяців або їх, або Дональда Трампа-молодшого можуть викликати для надання публічних показів, почавши грандіозне політичне уявлення.

Усі ці розслідування можуть ні до чого не призвести - або завдати сильного удару по кар'єрі президента Трампа. Відповідь буде відома лише восени.

Ситуація на полі:

Словами Карла Спаклера, якого зіграв Білл Мюррей у серіалі "Гольф-клуб" - "Усе найважче ще попереду".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генеральний прокурор Джефф Сешнс скаржиться на випади президента

Перетасування кадрів

Майже два тижні тому у пана Трампа був керівник апарату і прес-секретар, а директора з комунікацій не було. Перед від'їздом у відпустку у нього з'явився новий керівник апарату, новий прес-секретар, а з директором з комунікацій він встиг розлучитися.

Генпрокурор Джефф Сешнс скаржиться, що випади президента у його сторону були "трохи хворобливими". Нещодавно він скликав прес-конференцію, аби довести пану Трампу, що буде боротися із витоками, як і просив президент.

Радник пана Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер методично знімає з посад помічників, яких призначили за його попередника Майкла Флінна - йдуть люди, яким були близькі націоналістичні погляди Стіва Беннона.

У результаті Макмастер сам став метою скоординованої інформаційної атаки з правого флангу, метою якої було змістити його з посади. На сайті під назвою Macmasterleaks нещодавно з'явилася карикатура, у якій пан Макмастер зображений у вигляді маріонетки, за ниточки якої смикає мільярдер-ліберал (якого демонструють консерватори) Джордж Сорос, а Соросом, у свою чергу, керують "Ротшильди".

За минулі два тижні з високих постів звільнили представників республіканського істеблішменту, наприклад, голову адміністрації Райнса Прібуса і прес-секретар Шона Спайсера.

Ще один колишній генерал, голова президентської адміністрації Джон Келлі, за задумом має принести в Білий дім дисципліну, але судити про те, чи вдалося йому це, можна буде тільки після повернення пана Трампа.

Ситуація на полі:

Коли кедді воюють між собою, гольф-клуб не працює.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трампу є про що поміркувати під час відпочинку

Людина в дзеркалі

Президенту буде про що подумати, рухаючись між лункам. Але момент істини, швидше за все, наступить пізніше, коли пан Трамп буде приводити себе до ладу після гри.

Коли він подивиться у дзеркало, щоб поправити волосся, він побачить найсерйознішу перешкоду на шляху своєї президентської кар'єри - себе самого.

Протягом останніх шести місяців пан Трамп раз по раз шкодив своїм інтересам, несвоєчасні твіти та коментарі під час своїх виступів ускладнюють непросту роботу президента США.

Пану Трампу вдалося посваритися із декількома сенаторами-республіканцями - Лісою Мурковскі від Аляски і Джоном Маккейном з Арізони. Вони пізніше допомогли провалити в сенаті його проект реформи охорони здоров'я.

Минулого тижня пан Трамп зробив кілька різких заяв на адресу конгресменів, у тому числі лідерів його партії. Він заявив, що вони "виглядають, як дурні", бо не перейшли до іншої системи голосування, і звинуватив їх у погіршенні відносин США з Росією.

Через те, що президенту протягом майбутніх місяців знадобиться допомога конгресу, мудрість таких вчинків викликає сумніви.

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джефф Флейк відкрито критикує президента, а в ЗМІ з'являються повідомлення про те, що низка інших сенаторів можуть піти цим самим шляхом.

Конгрес обмежив пана Трампа щодо антиросійських санкцій. Готується законопроект, який позбавить президента можливості звільнити спецпрокурора Мюллера. Сенат не пішов у відпустку лише заради того, аби не дати пану Трампу використати діру в протоколі для звільнення генпрокурора Сешнса без згоди сенаторів. Попри заклики президента, члени обох партій сьогодні працюють над модифікацією, а не скасуванням реформи Obamacare.

Ситуація на полі:

Легенда гольфу Бен Хоган якось сказав: "найважливіший удар в гольфі - наступний". Наступні рішення в кар'єрі президента Трампа будуть найважливішими.