Кого намагається переграти Саакашвілі і що з цього вийде?

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Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі, як і обіцяв, продовжив своє "європейське турне": після кількох днів у Польщі він вирушив до Литви.

Тим часом Грузія звернулася до Польщі із проханням пояснити, на яких підставах екс-президент перебував у цій країні.

Сам колишній грузинський лідер, якого позбавили українського громадянства, запевняє, що виїхав зі США і потрапив до Польщі за українським закордонним паспортом.

У той же час, Державна прикордонна служба заявила, що забере у Міхеіла Саакашвілі український паспорт і не пустить в Україну, як тільки він намагатиметься перетнути український кордон.

Однак чи завадить це екс-президенту Грузії не втрачати зв'язок зі своїми прихильниками в Україні?

Як вдалося залишити США?

Звістка про позбавлення громадянства наздогнала Міхеіла Саакашвілі у Сполучених Штатах, куди він поїхав у гості до свого дядька. Одразу ж після цього однопартійці заявили, що у нього виникнуть труднощі не лише з тим, щоби потрапити до України, але й залишити США, оскільки Міхеіл Саакашвілі не має іншого громадянства.

Вважати, що Міхеіл Саакашвілі хоче потрапити в Україну нелегально, - це повна маячня Юрій Дерев'янко, депутат Верховної Ради

Сам екс-президент Грузії так пояснював свій шлях: як тільки почув новину про позбавлення громадянства, одразу ж вилетів до Польщі. Імовірно, це може означати, що він встиг сісти у літак у США і пройти перевірку у Варшаві (чи як варіант - в іншій європейській країні, а потім - автошляхами до Польщі) ще до того, як відповідні органи США та Польщі були офіційно поінформовані про анульований паспорт.

У Польщі, як розповів депутат парламенту Юрій Дерев'янко, а також грузинський телеканал Rustavi 2, Міхеіл Саакашвілі мав інтенсивну програму: спілкувався з людьми, відвідував ЗМІ, зустрічався з головою сейму та представниками провладної партії "Право і Справедливість", міністром закордонних справ Польщі.

8 серпня Міхеіл Саакашвілі вже опинився у Литві.

"Завжди приємно перебувати у братській Литві, особливо серед друзів-засновників литовської незалежності: Вітаутаса Ландсбергіса, міністрів, членів уряду і кандидатів в президенти. Я подякував литовцям за підтримку України та Грузії, а також дуже вдячний за позицію з приводу мого громадянства", - написав він у Facebook.

Прикордонні дискусії

Міхеіл Саакашвілі та його соратники упевнені, що їхній лідер зможе на законних підставах в'їхати в Україну. Проте вони не вказують, як саме і коли це станеться.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Юрій Дерев'янко та Міхеіл Саакашвілі

"Він не збирається незаконно перетинати кордон України, в якихось коробках чи багажнику автомобіля. Він має намір публічно оголосити дату, коли приїде в Україну, як громадянин України. Вважати, що Міхеіл Саакашвілі хоче потрапити в Україну нелегально, - це повна маячня", - сказав Юрій Дерев'янко журналістам 8 серпня.

Цього ж дня один з керівників Державної прикордонної служби Василь Серватюк повідомив, що паспорт у Міхеіла Саакашвілі заберуть одразу ж, на будь-якому прикордонному посту, як тільки він намагатиметься перейти кордон.

Перший заступник голови відомства сказав, що прикордонник, виявивши паспорт громадянина України Саакашвілі чи інший паспорт, який є у базі даних і є недійсним, діятиме у відповідності до встановленого алгоритму.

Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення і певну особу не пропускають через державний кордон Василь Серватюк, Державна прикордонна служба

"Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення і певну особу не пропускають через державний кордон, оскільки у цієї людини немає документів, які би давали право для перетину кордону", - сказав він.

Михайло Саакашвілі переконаний, що прикордонники за вказівкою влади робитимуть усе, щоби він не потрапив в Україну.

Саме у цьому контексті він прокоментував останнє повідомлення Держприкордонслужби про намір збільшити підрозділи на східному і західному кордонах України.

"На сьогодні багато наших підрозділів мають, на мій погляд, і, на думку багатьох експертів, дуже великі ділянки відповідальності. Ефективно організувати службу на них складно. Тому ми плануємо збільшити присутність прикордонників і розгорнути нові підрозділи", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

Міхеіла Саакашвілі відреагував на це так: це "параноя злодійкуватої влади" і "страх перед однією дуже незручною для олігархату людиною", тобто, перед ним.

"Мільйони прихильників" і перспектива суду

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Учасники відкритого з'їзду партії "Рух нових сил" у Києві, травень 2017 року

У той же час, Міхеіл Саакашвілі неодноразово заявляв, що має намір особисто брати участь у судовому засіданні, де розглядатиметься його скарга на указ президента про припинення громадянства України.

На цьому наполягають і його соратники.

"Його правовий статус і вся процедура захисту буде побудована виключно на чинних нормах законів і Конституції і міжнародного права. Про те, що жоден громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Міжнародні конвенції передбачають, що особа не може бути позбавлена єдиного громадянства. І про те, що кожна людина має право на захист у судовому порядку", - заявив, відповідаючи на запитання ВВС Україна, депутат парламенту Юрій Дерев'янко.

Михайло Саакашвівлі вважає, що його доля небайдужа мільйонам людей в Україні, а тому впевнений у потужній підтримці його позиції у суді.

"У мене мільйони прихильників в Україні, багато мільйонів прихильників, я вірю у наші сили і впевнений у нашій перемозі", - цитує Міхеіла Саакашвілі 8 серпня телеканал Rustavi 2.

У мене мільйони прихильників в Україні, багато мільйонів прихильників Міхеіл Саакашвілі , екс-президент Грузії

Прихильники і вплив

Згідно із результатами соціологічних досліджень, проведених групою "Рейтинг" і Центром Разумкова у травні цього року, "Рух нових сил Саакашвілі" мав підтримку від 1,5 до 2 відсотків.

Експерти вважають, що однією із цілей, що її переслідує Міхеіл Саакашвілі, є створення інформаційних приводів навколо своєї особи. Навряд чи він не розуміє, що зараз в'їхати на територію України не вдасться. Це можливо лише у тому разі, якщо він виграє суд (імовірно, все ж таки, без його особистої участі) і його паспорт поновлять. Але поки що не зрозуміло, коли такий суд може відбутися.

Однак, як зазначає доктор соціологічних наук Олександр Вишняк, зусилля екс-президента привернути на свій бік більше прихильників не матимуть успіху.

"Його громадянство припинили, коли він вже не мав помітного впливу. Якби це сталося рік тому, коли його рейтинг був 7-8%, то ще можна було б про це говорити. Але така підтримка у нього була тоді, коли Юлія Тимошенко мала 15%, а Петро Порошенко - 10%. Зараз картина змінилася, він мало кого цікавить", - сказав Олександр Вишняк у коментарі ВВС Україна.

Політолог Сергій Таран каже, що Міхеіла Саакашвілі підтримують ті, хто є апологетом реформ в країні, які він запроваджував у тримільйонній Грузії. У той же час, наголошує експерт, є великі сумніви, що цей шлях прийнятний для понад 40-мільйонної України.

"Питання у тому, наскільки постмайданна Україна готова до тієї моделі реформ, яку пропонує Саакашвілі. У Грузії були проведені надзвичайно швидкі, але жорсткі реформи, які перетворили Грузію в іншу країну. Але це були авторитарні методи, з придушенням опозиції. Але парадокс у тому, що грузини реформами задоволені, але вони не сприймають Саакашвілі", - каже Сергій Таран у коментарі ВВС Україна.

"Міхеіл Саакашвілі міг би бути цікавим політичним персонажем в Україні. Але є великі сумніви, що він би зміг реалізувати ту модель, що мала успіх у Грузії. Українці ментально більше прагнуть розвитку демократичних свобод, а не авторитарних методів, особливо коли країна перебуває у стані війни", - підсумовує політолог.